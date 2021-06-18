Александр Безносов: «Работа хирургов – интересная и полезная»

В преддверии профессионального праздника
мы встретились с заведующим хирургическим отделением Гатчинской КМБ, хирургом
высшей категории, ветераном труда Александром Ильичем Безносовым, чтобы
поговорить о работе в пандемию, престиже профессии и вере в Бога.
Александр Ильич Безносов окончил Рязанский
государственный медицинский институт в 1978 году, после чего был направлен в
город Кириллов Вологодской области, где проработал пять лет. В 1987 году
окончил ординатуру в Санитарно-гигиеническом медицинском институте в Ленинграде
(сегодня – Санкт-Петербургская государственная медицинская академия имени И.И.
Мечникова) и пришел на работу в Гатчинскую больницу, где трудится до сих пор.
Супруга Вера Борисовна – врач-терапевт, дочь Александра работает учителем.
-
Александр Ильич, почему вы решили стать врачом?
- Моя мама, Нина Ивановна Ромадина, была
хирургом-онкологом, прошла войну. Глядя на нее и то уважение, которое к ней
испытывали, я захотел сделать что-то подобное. Дома всегда было много
медицинской литературы. Она никогда не рассказывала о своей работе, но мне было
приятно идти с ней по улице, когда люди останавливались и приветствовали ее -
она пользовалась большим авторитетом. Меня в Гатчине не узнают, но мне это и не
нужно, стараюсь быть неузнанным, не люблю публичности. Я – человек скромный,
спокойный.
-
Пожалуй, это одно из главных качеств, которым должен обладать хирург -
спокойствие?
- Да, и быть уверенным в том, что ты
делаешь. Тогда и другие тебе поверят. Если ты начинаешь колебаться, пусть даже
внутренне, то это сразу чувствуется.
- В
какой момент пришло осознание, что вы абсолютно уверены в том, что вы делаете,
как хирург?
- Как бы это противоречиво не звучало, но
человек никогда не может быть уверенным в своих действиях. Он понимает, что нужно
делать, но до конца быть уверенным – невозможно. Если у человека болит живот и
есть подозрение на аппендицит, то ни один врач со 100-процентной уверенностью
не скажет, что там действительно – аппендицит. В любом случае, нужно смотреть
«на месте» – во время операции. Или мы видим ущемленную грыжу, но сказать,
живая это кишка или нет, невозможно. Можно только предположить.
-
Правда ли, что молодых хирургов допускают до операции только после нескольких
лет ассистирования?
- Этот подход более распространен в
западных странах. На шестом курсе института во время субинтернатуры я уже
ассистировал, более опытные хирурги позволяли провести какой-нибудь этап
операции. После окончания института меня отправили в интернатуру – последипломное
годовое обучение по специальности – в Вологодскую областную больницу. Еще через
полгода меня отправили в Монзу – поселок лесников, где требовался хирург. Там
уже работал самостоятельно. Потом работал в городе Кириллове в паре с
анестезиологом. Был и травматологом, и патологоанатомом, принимал роды.
В Ленинграде у меня были очень хорошие
учителя, в том числе Владимир Алексеевич Панов, который неоднократно приезжал к
нам в Гатчину – помогал на операциях, с диагностикой, сегодня продолжает
консультировать при необходимости.
-
Вам нужны консультации старших товарищей для подтверждения вашего диагноза или
общего спокойствия?
- Во время нестандартных ситуаций
желательно, чтобы за плечами был более опытный коллега, который поможет принять
правильное решение. Особенно это касается таких сложных случаев, как хирургия
желчных путей.
У каждого человека индивидуальная
топография желчных путей – отхождение протоков, расположение сосудов: здесь
тысячи вариантов и все – нестандартные. Каждый раз перед такой операцией не
знаешь, насколько она будет сложной, сколько времени займет и какой будет
исход.
-
Медицина постоянно развивается, что вы можете сказать об этом, с точки зрения
хирургии?
- Медицинская наука действительно не стоит
на месте, врачи стали больше внедрять в практику новых новаций. Особенно это
стало заметно последние 2-3 года. Техника совершенствуется, многие операции
делаются менее инвазивно. Мы используем в работе ангиограф, коагуляцию вен
делаем при поддержке УЗИ-аппарата и специальной лазерной установки. В этом году
ждем поступление нового лапароскопического оборудования.
Учиться приходится постоянно, в год – не
по одному разу. Каждое новое оборудование имеет свои особенности. Так, при
лапароскопии информация на экране отображается зеркально, и нужно к этому
привыкнуть. Чтобы проводить операции на венах, нужно иметь навыки работы с
УЗИ-оборудованием. Гастроскопию тоже нужно учиться делать, так как изображение
на экране так же перевернуто.
Руководство Гатчинской КМБ поощряет
повышение нашей квалификации – мы можем пригласить любого доктора к нам для
обучения или сами ездим туда, куда захотим. Благодаря этому наше хирургическое
отделение – одно из самых сильных в Ленинградской области. В 2020 году мы
сделали почти две тысячи операций. У нас работают шесть кандидатов наук, все
окончили ординатуру, половина из них – врачи высшей категории, остальные уже
достигли этого уровня. Им предстоит подтвердить свой уровень официально.
-
Как вы отнеслись к пандемии?
- Был стресс, как и у всех, потому что
пришлось полностью перестроить свою работу. Было тяжело работать в защитных
костюмах целый день, когда нельзя было попить, поесть или отлучиться в туалет,
очки постоянно запотевали, было тяжело дышать. В конце смены одежду под
костюмом можно было отжимать. Мы были закрыты на карантин один месяц – в мае
2020 года, когда заболели многие врачи. С седьмого июня мы вернулись в строй и
продолжаем трудиться.
Работы сейчас очень много – только в
приемный покой больницы в сутки обращается 100-120 человек. Большое количество
пациентов обусловлено еще и тем, что во время первой волны пандемии плановая
медицинская помощь была затруднена, а где-то и вовсе приостановлена, поэтому
зачастую к нам попадают уже с запущенными случаями.
-
Если не брать во внимание пандемию, можно ли сказать, что люди стали здоровее и
живут дольше?
- Да, благодаря достижениям современной
медицины и фармакологии. Огромное количество людей сегодня продолжают
полноценную жизнь благодаря протезированию суставов, стентированию сосудов и
другим возможностям высокотехнологичной медицинской помощи, но при этом они
должны постоянно принимать определенные лекарственные препараты, чтобы организм
не отверг импланты. Это накладывает свой отпечаток – мы должны координировать
свою работу с учетом заболеваний наших пациентов и медикаментов, которые они
принимают.
В целом, болезни постарели. Если во
времена моей учебы удаление аппендицита у пациентов 60-70 лет считалось чем-то
невозможным, то сегодня мы и 90-летних оперируем с этим диагнозом.
К сожалению, сегодня прогрессирует
онкология, диабет и ожирение. При сегодняшних широких возможностях вести
здоровый образ жизни, проходить диспансеризацию, люди отказываются следить за
своим здоровьем, чтобы вовремя реагировать на первые симптомы.
-
Изменилось ли отношение к врачам?
- Несмотря на пандемию и героическую
стойкость врачей, отношение изменилось и порой не в лучшую сторону. Раньше
пациенты просили – сегодня требуют, говорят про клятву Гиппократу, хотя ни разу
ее не читали. Они стали более капризными и требовательными, чуть что – сразу
жалобу и сразу губернатору: то матрац не такой, то нянечка поздно пришла.
Многие приходят с убеждением, что здесь курортный отель, а не больница со своим
режимом, в том числе питания. Пациенты даже не знают и не помнят фамилии
хирургов, которые спасли им жизнь. Конечно, врачей и весь медперсонал это
обижает.
- В
вашем кабинете стоят иконы. Как это коррелируется с вашей профессией?
- Моя бабушка и мама были верующими. Я
тоже крещеный. В молодости меньше думал о Боге, но с возрастом пришел к тому,
что верить во что-то нужно. Когда плохо или трудно – молюсь, всегда становится
спокойнее. Моей маме довелось поработать с архиепископом Лукой – Валентином
Феликсовичом Войно-Ясенецким. Это известный хирург, ученый, автор трудов по
анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, который был еще и
доктором богословия, профессором. Так вот у него всегда горела лампадка в
кабинете, хотя он был светилом медицины. Верю, что у каждого есть определенная
судьба и путь, по которому он идет.
-
Что бы вы могли сказать коллегам в преддверии профессионального праздника?
- Поздравляю своих коллег с праздником и
желаю всем удачи – без нее ничего не бывает. Пусть в семьях будет благополучие.
Каждому желаю достойную оплату труда, а пациентам желаю большего уважения к
врачам.
Также хотелось бы, чтобы труд хирургов
ценили по достоинству. Это тяжелая, изматывающая, порой ночная работа. Уверен,
что хирурги, отработавшие 15 лет, имеют право на получение каких-либо льгот и
званий.
-
Опишите свою работу в двух словах.
- Интересная и полезная.
- Спасибо за интервью. Редакция газеты
«Гатчинская правда» присоединяется к поздравлениям и желает всем врачам
Гатчинской КМБ в первую очередь здоровья и оптимизма.
Фото Елены Карлаш