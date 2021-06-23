Не бронируйте мифические виллы

15-го июня в УМВД России
по Гатчинскому району было возбуждено два уголовных дела по фактам
мошенничества. Так, в полицию обратилась женщина, пытавшаяся забронировать дом
в Феодосии. Для этого она перевела 7000 рублей на банковскую карту
арендодателя, но вся информация оказалась ложной – никакого жилья забронировано
не было, деньги пропали.
Другая жительница Гатчины
бронировала номер в отеле «Вилла Виктория» в Крыму на сайте, для чего перевела
со своей карты 12 тысяч рублей на указанный счет. На этом общение с владельцами
виллы и закончилось – ни брони, ни денег.
По фактам мошенничеств
возбуждены уголовные дела.