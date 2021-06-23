Не бронируйте мифические виллы

15-го июня в УМВД России по Гатчинскому району было возбуждено два уголовных дела по фактам мошенничества. Так, в полицию обратилась женщина, пытавшаяся забронировать дом в Феодосии. Для этого она перевела 7000 рублей на банковскую карту арендодателя, но вся информация оказалась ложной – никакого жилья забронировано не было, деньги пропали.

Другая жительница Гатчины бронировала номер в отеле «Вилла Виктория» в Крыму на сайте, для чего перевела со своей карты 12 тысяч рублей на указанный счет. На этом общение с владельцами виллы и закончилось – ни брони, ни денег.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.