Не бронируйте мифические виллы

Не бронируйте мифические виллы

Лето все-таки наступило, и люди засобирались в отпуск. Многие бронируют жилье на юге через сайты. Этим пользуются мошенники: в гатчинскую полицию поступило несколько заявлений от обманутых граждан, которые перевели деньги за бронь отеля в Крыму, а туристический сайт оказался мошенническим.

Рубрики : Криминал     23 Jun 2021

15-го июня в УМВД России по Гатчинскому району было возбуждено два уголовных дела по фактам мошенничества. Так, в полицию обратилась женщина, пытавшаяся забронировать дом в Феодосии. Для этого она перевела 7000 рублей на банковскую карту арендодателя, но вся информация оказалась ложной – никакого жилья забронировано не было, деньги пропали.

Другая жительница Гатчины бронировала номер в отеле «Вилла Виктория» в Крыму на сайте, для чего перевела со своей карты 12 тысяч рублей на указанный счет. На этом общение с владельцами виллы и закончилось – ни брони, ни денег.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

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