В первый класс ─ с ГТО

Познакомиться с комплексом «ГТО» ребята могут не только на уроках физкультуры в образовательных учреждениях, но и в центрах тестирования комплекса «ГТО», которые сегодня работают в каждом районе Ленинградской области.
Такая мера, по мнению специалистов комитета по
физической культуре и спорту Ленинградской области, позволит приобщить юных
ленинградцев к здоровому образу жизни.
«Дневник
достижений первоклассника комплекса ГТО» для ленинградских первоклашек
разработан специалистами Регионального оператора комплекса ГТО Ленинградской
области.
Возрождение
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в России произошло в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»
национального проекта «Демография».