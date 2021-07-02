В первый класс ─ с ГТО

Познакомиться с комплексом «ГТО» ребята могут не только на уроках физкультуры в образовательных учреждениях, но и в центрах тестирования комплекса «ГТО», которые сегодня работают в каждом районе Ленинградской области.

Такая мера, по мнению специалистов комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области, позволит приобщить юных ленинградцев к здоровому образу жизни.

«Дневник достижений первоклассника комплекса ГТО» для ленинградских первоклашек разработан специалистами Регионального оператора комплекса ГТО Ленинградской области.

Возрождение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в России произошло в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».