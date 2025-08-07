Нарушение в сфере соцзащиты

В ходе проверки было установлено, что заявительница имеет право на специальное транспортное обслуживание. Однако во время очередной поездки в медицинское учреждение на социальном такси было допущено нарушение условий соглашения между Центром социальной защиты населения и перевозчиком: водитель посадил дополнительного пассажира и отклонился от фиксированного маршрута движения.

Была проведена проверка перевозчика. В адрес Центра соцзащиты внесено представление об устранении нарушений, связанных с ненадлежащим контролем перевозчика.

В результате рассмотрения представления заявительнице была возвращена плата за поездку, а сумма излишне выплаченной субсидии транспортной компании возвращена в бюджет Ленинградской области.

Гатчинская городская прокуратура продолжает контролировать соблюдение законодательства в сфере социальной защиты населения.