Заберите меня домой!

И, вообще, когда можно «отпускать» ребенка одного на время летних каникул – в лагерь, к бабушкам-дедушкам в деревню, в турпоход с ночевкой, как подготовиться родителям к этому важному шагу и чему научить чадо? Такие вопросы наиболее актуальными становятся именно в летний период.

Решение о самостоятельной поездке ребенка (подростка) специалисты советуют принимать, полагаясь не на возрастные показатели, а на черты характера вашего сына или дочери. Есть дети, которые уже в 14 лет сохраняют самообладание, способность принимать адекватные решения в сложных ситуациях и действовать самостоятельно. Есть другие – даже достигшие 16-17-летнего возраста, но не способные к адекватным поступкам в экстремальных случаях (впрочем, и таких взрослых людей тоже немало). Кому как не родителям знать, готово ли их чадо к отдыху в детском коллективе вдали от дома.

Психологи называют главные признаки этой «готовности»: умение контролировать свои желания и управлять собой, способность сказать «нет», отсутствие сильной зависимости от мнения сверстников, контакт с реальностью, а не «витание в облаках».

Предположим, вы решили, что да, готов(а). Можно всё пустить на самотёк? Нет, нужно убедиться, что у вашего «новобранца» есть набор алгоритмов на случаи, которые чаще всего встречаются во время летних поездок (отдыха). Что делать, если кто-то предлагает выпить, отправиться на ночную рыбалку, посетить заброшенный дом и т.д. Ещё лучше – в буквальном смысле проговорить поведение в типичных ситуациях и алгоритм выхода из них: когда нужно сразу же звонить родителям; что делать, если потерялось зарядное устройство, если закончатся деньги на телефоне (хотя я бы эту часть взяла под свой контроль и регулярно пополняла счет). Смысл заготовки таких алгоритмов в том, что дети – существа эмоциональные и могут, расстроившись, растерявшись, действовать импульсивно, иррационально или ограничиться слезами.

Ребёнок уехал. Прошло всего лишь несколько часов, а вы уже беспокоитесь и хотите позвонить. Как часто это можно делать? Педагоги, тренеры, воспитатели и вожатые знают, что у родителей максимум тревожности наблюдается вечером. Поэтому нужно заранее договориться с ребёнком, что его звонка домой вы будете ждать до одиннадцати вечера. В знакомых мне семьях с детьми-спортсменами, уезжающими в спортивные лагеря надолго, существует традиционный вечерний созвон либо с детьми, либо с тренерами, а дополнительно кто-нибудь из тренерского состава или сопровождающих родителей выкладывает в соцсетях фото- и видеоматериалы, сделанные в течение дня. По ним папы и мамы видят, что их ребёнок здоров, активен и доволен.

Но как понять, что ребенку плохо, не нравится – особенно если он в коллективе без планово отрегулированной обратной связи?

Если он сообщает вам сразу же по приезде, что ему «здесь не нравится», нужно учитывать, что, чаще всего, это реакция на новую обстановку. Эксперты считают, что на адаптацию требуется 2-3 дня. Если, конечно, в голосе ребёнка не звучит полное отчаяние. Никто ведь не застрахован от травли, издевательств, увы... Дети должны знать, что, если обстановка будет критической, то родители обязательно такой «отдых» прервут. Опять же, опытные родители знают, что через три-четыре дня у ребёнка настроение меняется, и об отъезде речь уже не идёт.

Чтобы максимально исключить фактор риска, особенно при первом самостоятельном отдыхе ребёнка (подростка) многие родители практикуют так называемые «тренировочные разлуки». Отправляют не сразу на месяц – а на 2-3 дня, и на расстоянии получаса-часа езды от дома. Те, кому позволяет финансовое состояние, едут в тот же район, где формируется лагерь, и живут по соседству – в деревне или доме отдыха. Я до сих пор помню, когда меня после тяжелой болезни в семь лет отправили в детский санаторий. Родители назанимали денег у знакомых и поехали следом. Я знала, что они живут по соседству на съёмной квартире. Надо отдать должное их мудрости и выдержке: они появлялись только раз в неделю, радуя меня всякими «вкусняшками». Это сейчас, зная мамин характер, я понимаю, что родители постоянно были на связи с моими лечащими врачами, но я никогда не видела на их лицах беспокойства или озабоченности. Зато результат был хорош: я не только полностью выздоровела, но всегда спокойно отправлялась в летние/спортивные лагеря на 2-3 месяца.

Так что вопрос о том, нужно ли скрывать родителям своё волнение, при кажущейся простоте – сложный – особенно, учитывая возраст детей. Даже подросток, который жаждет самостоятельности, не увидев «следов» волнения на вашем лице, решит, что вам на него уже наплевать. Поэтому практикующие психологи предлагают «золотую середину»: вовсе не обязательно волнение скрывать. Ребенок способен понять, что ваши переживания связаны с тем, что самостоятельная поездка – определенный этап в его взрослении, и вас, естественно, это волнует. При этом вы уверены в своём сыне (дочери) и доверяете ему (ей).

Как часто навещать детей в лагере? Специалисты дают совет такой: ребёнок до 10-11 лет ещё слабоват по части самостоятельности, поэтому ситуацию лучше держать под максимальным контролем. Если есть желание заглянуть в летний лагерь вне плана – почему и нет? Для 11-летнего это будет приятный сюрприз. А вот для 14-летнего подростка может оказаться нежелательным. Хотя, если вы «легко» сообщите, что проезжали мимо и решили заглянуть – то почему бы и нет?

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