«Китайская мечта» нового времени

Выставка посвящена столетнему юбилею Коммунистической партии Китая и 20-летию подписания договора о дружбе между Российской Федерацией и КНР, которые отмечаются в 2021 году. В экспозиции представлены образцы современной живописи, керамики, фарфора, резьбы по дереву.

Нам хорошо известно понятие «американской мечты», основанной на идеалах свободы, возможностей и материального благополучия. Но есть, оказывается, и «китайская мечта», которая заключена в стремлении к спокойной, размеренной, счастливой, безмятежной жизни в гармонии с природой. Поменялась ли суть этого понятия на протяжении последнего столетия, когда в Китае становилась и активно развивалась Коммунистическая партия? Об этом Игорь Смирнов рассказал на своей первой лекции из цикла «Китайское счастье».

Крестьянская живопись Китая — уникальное явление в истории современной культуры, один из символов новой эпохи китайского изобразительного искусства. В культурологии подробно описано в основном средневековое искусство Китая, которое, по сути, было элитным, предназначенным для высших слоев общества. Конечно, было в Поднебесной и народное искусство. Но вот новый жанр крестьянской живописи возник относительно недавно. Он развивался на протяжении последних ста лет, когда в Китае активно складывалась новая идеология, укореняемая Коммунистической партией Китая.

Раскачиваясь на волнах «большого скачка», «культурной революции» и агитпропа, крестьянская живопись окончательно сформировалась в деревенских художественных школах, где обосновалась вытесненная из городов творческая интеллигенция. В отличие от утонченной средневековой живописи, где царили драгоценная рисовая бумага и тушь, крестьянская живопись создавалась красками на простой бумаге. Для нее характерно наличие конкретных сюжетов, которые описывают разные стороны народной жизни.

Создатели «крестьянских картин» зачастую сочетают в себе две ипостаси — крестьянина и художника. Написанные в яркой, порой кричащей цветовой гамме, они проникнуты духом народного оптимизма, отражая понимание крестьянами «китайской мечты». Несмотря на глубоко укоренившуюся в сознании китайцев коммунистическую идеологию, китайцы никогда не теряли связь с ещё более глубокими и мощными средневековыми культурными традициями. Это проявляется и во время традиционных сезонных праздников, среди которых особенное место занимает Новый год, он же - праздник весны (Чуньцзе). Это проступает и через древнюю символику современной живописи.

На выставке представлены 20 картин крестьянских художников из провинции Шэнси. Среди других экспонатов выставки — трехцветная керамика Сань-Цай, традиционная чайная посуда из глины и фарфора, изящные керамические фигурки из белого фарфора, образцы керамики Шиван, деревянная резная скульптура. Очень любопытна небольшая экспозиция с артефактами партийной культуры XX века. Среди них — агитационные открытки и партийный кодекс, фарфоровые фигурки товарища Мао, «коммунистов» и хунвэйбинов.

Выставка «Китайское счастье» продлится в музее города Гатчины до 3 сентября 2021 года. Лекции Игоря Смирнова, посвященные истории и культуре Китая, будут проводиться по четвергам.

22 июля, четверг, 17:30 - «Китайская мечта».

29 июля, четверг, 17:30 - «Как закалялась КПК. Мао. Культурная революция».

5 августа, четверг, 17:30 - «Под знаком «ФУ». Китайские ценности»

12 августа, четверг, 17:30 - «Великий Шёлковый путь»

19 августа, четверг, 17:30 - «Белое золото». Керамика и фарфор.

26 августа, четверг, 17:30 – «Китайский примитив: крестьянская живопись».

Из-за эпидемической ситуации количество мест на лекции ограниченно. Билеты на лекции можно приобрести в кассе музея.



