«Китайская мечта» нового времени

Выставка посвящена
столетнему юбилею Коммунистической партии Китая и 20-летию подписания договора
о дружбе между Российской Федерацией и КНР, которые отмечаются в 2021 году. В
экспозиции представлены образцы современной живописи, керамики, фарфора, резьбы
по дереву.
Нам хорошо известно
понятие «американской мечты», основанной на идеалах свободы, возможностей и
материального благополучия. Но есть, оказывается, и «китайская мечта», которая
заключена в стремлении к спокойной, размеренной, счастливой, безмятежной жизни
в гармонии с природой. Поменялась ли суть этого понятия на протяжении
последнего столетия, когда в Китае становилась и активно развивалась
Коммунистическая партия? Об этом Игорь Смирнов рассказал на своей первой лекции
из цикла «Китайское счастье».
Крестьянская живопись
Китая — уникальное явление в истории современной культуры, один из символов
новой эпохи китайского изобразительного искусства. В культурологии подробно
описано в основном средневековое искусство Китая, которое, по сути, было
элитным, предназначенным для высших слоев общества. Конечно, было в Поднебесной
и народное искусство. Но вот новый жанр крестьянской живописи возник
относительно недавно. Он развивался на протяжении последних ста лет, когда в
Китае активно складывалась новая идеология, укореняемая Коммунистической
партией Китая.
Раскачиваясь на волнах
«большого скачка», «культурной революции» и агитпропа, крестьянская живопись
окончательно сформировалась в деревенских художественных школах, где
обосновалась вытесненная из городов творческая интеллигенция. В отличие от
утонченной средневековой живописи, где царили драгоценная рисовая бумага и
тушь, крестьянская живопись создавалась красками на простой бумаге. Для нее
характерно наличие конкретных сюжетов, которые описывают разные стороны
народной жизни.
Создатели «крестьянских
картин» зачастую сочетают в себе две ипостаси — крестьянина и художника.
Написанные в яркой, порой кричащей цветовой гамме, они проникнуты духом
народного оптимизма, отражая понимание крестьянами «китайской мечты». Несмотря
на глубоко укоренившуюся в сознании китайцев коммунистическую идеологию,
китайцы никогда не теряли связь с ещё более глубокими и мощными средневековыми
культурными традициями. Это проявляется и во время традиционных сезонных
праздников, среди которых особенное место занимает Новый год, он же - праздник
весны (Чуньцзе). Это проступает и через древнюю символику современной живописи.
На выставке представлены
20 картин крестьянских художников из провинции Шэнси. Среди других экспонатов
выставки — трехцветная керамика Сань-Цай, традиционная чайная посуда из глины и
фарфора, изящные керамические фигурки из белого фарфора, образцы керамики
Шиван, деревянная резная скульптура. Очень любопытна небольшая экспозиция с
артефактами партийной культуры XX века. Среди них — агитационные открытки и
партийный кодекс, фарфоровые фигурки товарища Мао, «коммунистов» и хунвэйбинов.
Выставка
«Китайское счастье» продлится в музее города Гатчины до 3 сентября 2021 года.
Лекции Игоря Смирнова, посвященные истории и культуре Китая, будут проводиться
по четвергам.
22 июля, четверг, 17:30 -
«Китайская мечта».
29 июля, четверг, 17:30 -
«Как закалялась КПК. Мао. Культурная революция».
5 августа, четверг, 17:30
- «Под знаком «ФУ». Китайские ценности»
12 августа, четверг,
17:30 - «Великий Шёлковый путь»
19 августа, четверг, 17:30
- «Белое золото». Керамика и фарфор.
26 августа, четверг,
17:30 – «Китайский примитив: крестьянская живопись».
Из-за эпидемической
ситуации количество мест на лекции ограниченно. Билеты на лекции можно
приобрести в кассе музея.