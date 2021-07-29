Цифровые портфолио – для учащихся региона

Новый цифровой проект упростит предоставление информации о себе при поступлении в колледжи и вузы Ленинградской области.

В настоящее время число пользователей системы «Современное образование Ленинградской области» превысило полмиллиона человек. К единой образовательной платформе региона подключились 485 детских садов, 358 школ, более 140 кружков и секций, в ней опубликовано более 7 тысяч образовательных программ.

Удобные цифровые сервисы – от записи в детский сад до знакомства с рынком труда, профориентации и трудоустройства – представлены на образовательном портале obr.lenreg.ru.

В декабре этого года на нем можно будет также проводить конкурсы среди школьников и педагогов. С помощью портала пользователи смогут создавать в личном кабинете цифровые портфолио учащихся – фиксировать все учебные и общественные достижения, которые потом будут учитываться при поступлении в колледжи и ВУЗы региона.

Также портал позволит подбирать путевку в детский лагерь, делать бронь и получать компенсацию. Процесс записи в детские сады станет более прозрачным, снизятся требования по предоставлению документов в бумажном виде. Благодаря интеграции с платформой hh.ru выпускники после прохождения профориентации смогут сразу оценить и востребованность профессий в регионе.