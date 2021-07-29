Цифровые портфолио – для учащихся региона

Цифровые портфолио – для учащихся региона

К концу года ленинградские школьники смогут создавать цифровые портфолио на образовательной платформе региона, где будут фиксировать свои учебные и общественные достижения.

Рубрики : Образование     29 Jul 2021

Новый цифровой проект упростит предоставление информации о себе при поступлении в колледжи и вузы Ленинградской области. 

 В настоящее время число пользователей системы «Современное образование Ленинградской области» превысило полмиллиона человек. К единой образовательной платформе региона подключились 485 детских садов, 358 школ, более 140 кружков и секций, в ней опубликовано более 7 тысяч образовательных программ.

 Удобные цифровые сервисы – от записи в детский сад до знакомства с рынком труда, профориентации и трудоустройства – представлены на образовательном портале obr.lenreg.ru.

 В декабре этого года на нем можно будет также проводить конкурсы среди школьников и педагогов. С помощью портала пользователи смогут создавать в личном кабинете цифровые портфолио учащихся – фиксировать все учебные и общественные достижения, которые потом будут учитываться при поступлении в колледжи и ВУЗы региона.

 Также портал позволит подбирать путевку в детский лагерь, делать бронь и получать компенсацию. Процесс записи в детские сады станет более прозрачным, снизятся требования по предоставлению документов в бумажном виде. Благодаря интеграции с платформой hh.ru выпускники после прохождения профориентации смогут сразу оценить и востребованность профессий в регионе.

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