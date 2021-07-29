Цифровые портфолио – для учащихся региона

Новый цифровой проект упростит предоставление информации о себе при поступлении в колледжи и вузы Ленинградской области.
В настоящее время число пользователей системы
«Современное образование Ленинградской области» превысило полмиллиона человек.
К единой образовательной платформе региона подключились 485 детских садов, 358
школ, более 140 кружков и секций, в ней опубликовано более 7 тысяч
образовательных программ.
Удобные цифровые сервисы – от записи в детский
сад до знакомства с рынком труда, профориентации и трудоустройства –
представлены на образовательном портале obr.lenreg.ru.
В декабре этого года на нем можно будет также
проводить конкурсы среди школьников и педагогов. С помощью портала пользователи
смогут создавать в личном кабинете цифровые портфолио учащихся – фиксировать
все учебные и общественные достижения, которые потом будут учитываться при
поступлении в колледжи и ВУЗы региона.
Также портал позволит подбирать путевку в
детский лагерь, делать бронь и получать компенсацию. Процесс записи в детские
сады станет более прозрачным, снизятся требования по предоставлению документов
в бумажном виде. Благодаря интеграции с платформой hh.ru выпускники после
прохождения профориентации смогут сразу оценить и востребованность профессий в
регионе.