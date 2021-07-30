Бойтесь ссылок на подложные сайты

Бойтесь ссылок на подложные сайты

Вместо прибыли – значительные убытки: жительницу Гатчины обманули липовые покупатели на сайте «Авито».

Рубрики : Криминал     30 Jul 2021

22-го июля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 31-летняя жительница Аэродрома. На «Авито» она разместила объявление о продаже инвалидной коляски. Через мессенджер WhatsApp с ней связалась женщина, которая под предлогом покупки коляски выслала ей ссылку на подложный сайт «Авито-доставка». Продавец ввела там данные своей банковской карты и сообщила злоумышленнице код из смс. После этого с ее карты списалось более 64 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Надо заметить, что это излюбленный ход мошенников, представляющихся покупателями на «Авито». Именно через WhatsApp с подложной аватаркой они шлют свои сообщения с предложением купить через «Авито-доставку», причем готовы оформить «доставку» даже на книжные шкафы. Тогда как подлинный сайт «Авито» строго ограничивает габариты товара, пригодного для доставки, и шкафы в этот ассортимент никак не входят. Покупатели-мошенники всегда согласны приобрести ваш товар не глядя, переводя деньги вперед. Злоумышленники услужливо предлагают скинуть вам ссылку на «Авито-доставку», чтобы потом кто-то забрал ваш товар. Как только преступник получает возражения в ответ, переписка сразу же прекращается.

Читайте внимательно условия и предостережения на сайте «Авито», чтобы не стать очередной жертвой мошенников.

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