Бойтесь ссылок на подложные сайты

22-го июля в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 31-летняя жительница
Аэродрома. На «Авито» она разместила объявление о продаже инвалидной коляски.
Через мессенджер WhatsApp с ней связалась женщина, которая под предлогом покупки
коляски выслала ей ссылку на подложный сайт «Авито-доставка». Продавец ввела
там данные своей банковской карты и сообщила злоумышленнице код из смс. После
этого с ее карты списалось более 64 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по
статье 159 УК РФ.
Надо заметить, что это
излюбленный ход мошенников, представляющихся покупателями на «Авито». Именно
через WhatsApp с подложной аватаркой они шлют свои сообщения с предложением
купить через «Авито-доставку», причем готовы оформить «доставку» даже на книжные
шкафы. Тогда как подлинный сайт «Авито» строго ограничивает габариты товара,
пригодного для доставки, и шкафы в этот ассортимент никак не входят.
Покупатели-мошенники всегда согласны приобрести ваш товар не глядя, переводя
деньги вперед. Злоумышленники услужливо предлагают скинуть вам ссылку на
«Авито-доставку», чтобы потом кто-то забрал ваш товар. Как только преступник
получает возражения в ответ, переписка сразу же прекращается.
Читайте внимательно
условия и предостережения на сайте «Авито», чтобы не стать очередной жертвой
мошенников.