За поход на фитнес можно будет получать налоговый вычет с 2023 года

Претендовать на этот вычет плательщик может как в отношении себя, так и на несовершеннолетних детей (усыновленных и подопечных тоже). Сумма расходов, за которую можно получить все социальные вычеты, - 120 000 рублей в год (максимальная сумма возврата по ним - до 15 600 рублей, 13%). То есть если плательщик пользуется, например, вычетом на покупку лекарств и тратит на них в год 110 000 рублей, то база на спортивный вычет останется только 10 000 рублей.

Если плательщик оплатил физкультурно-оздоровительные услуги за себя и детей в общей сумме, например, 45 000 рублей за год, то он вправе получить вычет именно с 45 000 рублей, уточнили "РГ" в Федеральной налоговой службе (ФНС). Этому плательщику вернут НДФЛ 5 850 рублей .

Доказательством занятия спортом станут копия договора на оказание услуг и чек. Получить вычет можно будет, если на дату оплаты физкультурно-спортивная организация (или ИП) включена в соответствующий перечень.

Работа над критериями попадания туда еще не закончена, рассказала "РГ" президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева. По ее словам, в актуальном на конец июня проекте перечня, помимо прочего, были пункты о том, что организация должна работать в сфере физкультуры и спорта не менее года, у нее не должно быть долгов перед ФНС или бюджетом. По видам услуг помимо обычных клубов в список предлагалось включать в том числе и тех, кто сдает в аренду спортинвентарь, а также тех, кто организует занятия спортом по месту работы.

По словам Киселевой, только вычетом клубы не компенсируют потерь от пандемии. Но, понимая, что единственная возможность выйти из кризиса - расширить рынок за счет популяризации спорта и роста доли занимающихся, индустрия закон о вычете поддержала.

Роман Маркелов

«Российская газета» https://rg.ru/2021/08/01/za-pohod-na-fitnes-mozhno-budet-poluchat-nalogovyj-vychet-s-2023-goda.html

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