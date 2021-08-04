На защите прав детей

За время совместного приема от жителей поступили вопросы и обращения, касающиеся многих актуальных тем, в том числе в сфере земельных и жилищных правоотношений, а также выплат пособий и защиты прав детей. Все поднятые вопросы решались коллегиально.

Первыми были приняты Алексей и Наталья из города Гатчины. Проблема их семьи, затрагивающая и еще несколько семей, давняя. Несколько лет жители одной из улиц микрорайона Мариенбург вынуждены соседствовать с агрессивно настроенными домовладельцами, устроившими во дворе жуткую антисанитарию. По словам Алексея, на соседнем участке находится около 40 животных – свиньи, козы, птицы, собаки. Продукты жизнедеятельности животных складируются на участке вдоль забора. По этому факту было решение суда, но кучу навоза убирают только после вмешательства надзорных органов, после чего она стремительно растет снова.

Картину, описанную Алексеем не передать словами: безнаказанность приводит к вседозволенности.

- Стараемся не находиться дома, а когда дома – не выходить на улицу. Запах нечистот, мухи, черви, крысы размером с кошку. Открыть окно невозможно: задыхаемся. Ситуация вопиющая, - рассказывает Алексей. - Приезжало телевидение, были судебные решения. На все соседи реагируют с негативом, угрожают. И ситуация только ухудшается. Теперь они никого не пускают для конструктивного диалога. Свой мусор кидают на наш участок. Куча навоза опять высотой с забор. Факты складирования фотофиксируем, пишем, звоним, а результата нет. Можно идти вдоль забора, а в тебя прилетит навоз. Отправляют детей на наш участок справлять нужду. При этом говорят, что им ничего не будет - у них справка, и смеются. Все свои деяния они пытаются списать на то, что у них ребенок-инвалид. Привлекают к противоправным действиям людей не совсем здоровых либо своих несовершеннолетних родственников. Выпускают на улицу собак. А ведь кроме наших детей, там вокруг дети. Это не нормально. Безысходность какая-то.

Все это время Алексей и Наталья не сидели сложа руки, а обращались во все инстанции – собрали пачку документов, фотографии, видео. Дважды писали обращение в адрес главы региона.

К сожалению, ситуация, когда в городе на территории ИЖС люди разводят кур и свиней, а их соседи борются за чистую землю и воздух, не редкость и хорошо знакома, в том числе в надзорных ведомствах. Так, судебные приставы уже приезжали к нечистоплотным соседям, обнаруживали там складирование навоза, понуждали вывезти и фиксировали этот факт.

- Соответственно, если это произошло опять, уведомляйте Службу судебных приставов. Мы повторно отменим постановление об окончании исполнительного производства и проведем процессуальные действия в отношении должника, - сказала Ирина Дюкарева.

Уполномоченный по правам ребенка заострила внимание на том, как эта ситуация отражается на детях.

- Меня сегодня беспокоят как дети, которые проживают в округе, так и их ребенок-инвалид. В каком он сегодня находится состоянии на этой территории? – заявила Тамара Литвинова.

Вопрос взял под контроль и прокурор Павел Россоловский.

- Механизмы будут проработаны: есть рычаги, способы воздействия. Это не тупиковая ситуация. Может, кто-то до этого не выполнил надлежаще свои обязательства. Мы посмотрим, и в ближайшее время эту ситуацию начнем развивать по всем направлениям, - сказал Павел Россоловский.

Также в ходе приёма детально были рассмотрены обращения жителей района в сфере обеспечения прав детей на дошкольное образование, урегулирование споров в сфере детско-родительских отношений, о проблемах по взысканию алиментов на содержание детей, восстановлении прав на жилое помещение лиц из числа детей, оставшихся без родительского попечения, а также прав граждан и, прежде всего несовершеннолетних, на благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность. Граждане получили необходимые разъяснения и рекомендации. Часть поставленных вопросов была разрешена непосредственно в ходе приёма. Обращения, требующие глубокой проработки, приняты в производство.



