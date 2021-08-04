Строитель – это созидатель

Лучшие представители отрасли принимают участие в первом Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры строительной отрасли». Конкурс проводит Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП), Общественное движение «Опора России» при поддержке Минстроя РФ. Его цель – выявить и поддержать лидеров организаций и предприятий отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства, повысить престиж данных отраслей в российском обществе.

Заявки на участие в конкурсе подали почти 10 тысяч квалифицированных специалистов, в полуфинал вышли 225 из них, до финала были допущены 100 конкурсантов. Среди них – житель поселка Елизаветино Гатчинского района, заместитель генерального директора ООО «Стройтехнология» Александр Панарин.

Компания, в которой трудится Александр Панарин, занимается строительством объектов теплоэнергетики: электростанций, котельных, тепловых пунктов и их сетей для гражданских и промышленных объектов, в том числе в нефтегазодобывающей и горной промышленности. География работы компании простирается от Камчатки до Калининграда.

Для участия в конкурсе Александр Панарин в качестве комплексного развития территорий РФ представил проект федеральной национальной программы «Урбанизации РФ 2030» на базе общественного движения «Опоры России», которая объединила все 14 утвержденных национальных проектов, как комплекс решения проблем не только больших, но и малых городов Российской Федерации, а также сельской местности. Программа предполагает симбиоз всех участников отрасли ЖКХ и строительства для решения задач по развитию инфраструктуры любого населенного пункта, так как ни один из национальных проектов не возможен без участия строителей.

В качестве примера в своем проекте Александр Панарин привел опыт МУП «Водоканал» города Гатчины, которое сегодня продолжает реализовывать масштабный проект реконструкции сетей. Благодаря участию в международных проектах, уже проведена большая работа по модернизации и реконструкции главного канализационного коллектора города Гатчины, усовершенствованию городских очистных сооружений с последующим сбросом очищенной и подготовленной воды в речную систему Ленинградской области (река Ижора) и далее – в Финский залив Балтийского моря. Все это вносит ощутимый вклад в улучшение экологической ситуации не только Ленинградской области, но и международного сотрудничества во благо жизни людей всего Балтийского региона (Северной Европы).

- В МУП «Водоканал» города Гатчины собрались единомышленники, которых услышали в исполнительной власти города, района, региона и оказали помощь, понимая социальную значимость проводимых работ. Отрадно, что сотрудники коммунального предприятия не остановились на достигнутом и поставили перед собой следующую амбициозную задачу по повышению энергоэффективности своего предприятия, - отметил Александр Панарин.

Еще один пример симбиоза, приведенный в его презентации, это создание в Гатчине общественного пространства «Аэропарк».

По мнению Александра Панарина, для большего тиражирования подобных проектов необходимо решить ряд определенных задач. Среди них – внесение поправок в Налоговый и Земельный кодексы РФ, ускорение внедрения цифровизации в отрасли и ЖКХ, возрождение техникумов и стройотрядов в высших учебных учреждениях, популяризация профессии строителя, создание виртуальной площадки компетенций для профессионального сообщества, а также консорциума государственно-частного партнерства на базе МСП для качественного, надежного и взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и власти (что уже организовано и набирает обороты под названием «Консорциум «Объединение»).

- Отдельно отмечу крайнюю важность цифровизации отрасли ЖКХ, создание цифрового двойника городов, «умных» домов и других направлений, которые сделают данную отрасль более прозрачной и более доступной для конечного потребителя. Благодаря этому жители будут точно понимать, что входит в их коммунальные платежи и в каком состоянии находятся инженерные сети не только их дома, но и всего города, - сказал Александр Панарин.

На протяжении всего конкурса «Лидеры строительной отрасли» участники выполняли различные задания, тестирования, вносили изменения в свои проекты. Финал конкурса состоится в День строителя – восьмого августа в городе Саранске, где будут определены 30 победителей, проекты которых войдут в общую стратегию развития строительной отрасли до 2030 года, представленную по итогу проведения конкурса.

Также победителям будут предложены гранты на обучение и курсы повышения квалификации, рекомендации в федеральные и региональные министерства на управленческие позиции, главный приз – должность заместителя Министра строительства РФ.

Александр Панарин выразил благодарность Всероссийскому центру национальной строительной политики и лично его руководителю Александру Михайловичу Моор за организацию конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли».

- Строитель – это созидатель, строящий дома, в которых мы живем. Желаю всем своим коллегам терпения, силы воли, характера для продолжения своей миссии, и, конечно же, крепкого здоровья, благополучия в семьях, чтобы выполнение профессионального долга не отнимало внимания от родных и близких, - сказал Александр Панарин.

А мы пожелаем ему победы в профессиональном конкурсе!



