Нарушение личных границ

Каждый из нас, так или иначе, оказывался в подобной ситуации – либо как «нарушитель», либо как атакуемый. Нарушение наших личных границ вызывает негативные чувства: смятение, отторжение, агрессию, так как наше личное пространство – это наша зона комфорта, и посягательства на нее мы воспринимаем и как неуважение, и как угрозу. Это проявляется на уровне инстинкта. Вот почему подростки, когда родители беспардонно входят в их комнату, просматривают звонки или почту, становятся враждебно-агрессивными. Да кто, в принципе, готов терпеть подобное? Чувство защищенности в своей зоне комфорта – это условие душевного равновесия.

Масштабы зона комфорта различаются. К примеру, у жителей небольших городов она шире, а у москвичей и питерцев – уже. Ежедневные поездки в транспорте заставляют смириться и принять «тесноту».

Если говорить с точки зрения этнопсихологии, то есть контактные национальности (народы), а есть неконтактные. К контактным относятся южные темпераменты: латиноамериканцы, итальянцы, представители Южного Кавказа. При общении они располагаются близко к собеседнику и часто касаются его. Мы помним, как в начале пандемии больше всех пострадали итальянцы, которые обожают обниматься и целоваться. К неконтактным этносам относят жителей Северной Европы. Они избегают тактильных контактов с собеседником, предпочитая большое личное пространство. Так что, когда вы захотите повертеть пуговицу на пиджаке вашего визави или похлопать его по плечу, подумайте, не обернется ли это движение против вас.

Психологи советуют при общении с малознакомым человеком (даже если это ребенок) избегать следующих вещей: не допускать похлопываний по плечу, прикосновений, особенно к голове и лицу, не подходить слишком близко. Подобные действия могут спровоцировать негативную реакцию отторжения, вызвать неприязнь и помешать вам наладить, к примеру деловые отношения или подписать выгодный контракт. Так что социальная дистанция, которую мы вынуждены соблюдать сегодня, во многом – благо, особенно для тех, кто имеет довольно широкий периметр личного пространства.

Настроить человека (детей, друзей или коллег) против себя вы можете не только снисходительно похлопывая собеседника по плечу, но и настаивая на том, чтобы он следовал вашим советам. Против вас будет «играть» вторжение в ментальное личное пространство.

Ментальное личное пространство – это мысли, чувства человека, его представление о мироустройстве и своем месте в нем, его принципы взаимодействия с окружающей социальной средой. Сюда же мы относим его нравственные установки и религиозные убеждения, духовные ценности и его понимание смысла жизни. Поэтому, когда мы произносим фразы типа «только дураки могут так думать», «мне лучше знать, что тебе нужно, ты ещё слишком молод(а)», «глупо губить свою жизнь замужеством (карьерой)», мы тем самым вступаем на чужую территорию и будем наказаны либо холодным общением, либо пассивным сопротивлением, либо открытым конфликтом. Вы это поймете, когда в ответ услышите: «Я так решил(а)!», «Это мое право», «Это мое мнение» и т.д.

Нарушение границ личного пространства - это еще и проявление заботы, о которой не просили: «Я решил(а), что новая сумка тебе не помешает, дарю!», «Давай-ка запишу тебя на кулинарные курсы, а то готовить совершенно не умеешь!»

Вроде из добрых побуждений делается, а собеседник воспринимает это как оскорбление и насилие. Как тут не вспомнить «Демьянову уху» И.А.Крылова:

«...Ну, скушай же еще тарелочку, мой милый!»

Тут бедный Фока мой,

Как ни любил уху, но от беды такой,

Схватя в охапку

Кушак и шапку,

Скорей без памяти домой —

И с той поры к Демьяну ни ногой.

Психология как наука в XIX веке еще не была столь развита, как сегодня, но отношения все равно строились на умении вовремя сказать «нет» и вовремя остановиться в своих назиданиях.



