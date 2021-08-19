В Гатчине пройдет День флага

В Гатчине пройдет День флага

22 августа Гатчина отметит День государственного флага Российской Федерации. В 12:00 на площади Победы начнется праздничный концерт с участием творческих коллективов города, а также пройдут мастер-классы прикладного искусства.

Рубрики : Общество     19 Aug 2021

Во время концерта каждый желающий сможет принять участие в акции "Стань частью триколора". Для этого необходимо сделать фото с флагом России, выложить фотографию на свой страницы в ВКонтакте или Инстаграм, указать хештэги #триколорГатчина #ДеньФлагавГатчине #Гатчина. По завершении акции из собранных фото будет сделана открытка-коллаж. А тот участник, чья фотография наберет большее количество лайков, получит приз! Забрать награду можно 23 августа после 15.00 часов в Комитете по адресу: г. Гатчина, ул. Достоевского, д.2.

Кроме того, @mu_gdm проведет традиционный квест. Подробнее об участии можно узнать здесь https://vk.com/mu_gdm?w=wall-74502428_6070

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+