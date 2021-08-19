В Гатчине пройдет День флага

Во время концерта каждый
желающий сможет принять участие в акции "Стань частью триколора". Для
этого необходимо сделать фото с флагом России, выложить фотографию на свой
страницы в ВКонтакте или Инстаграм, указать хештэги #триколорГатчина
#ДеньФлагавГатчине #Гатчина. По завершении акции из собранных фото будет
сделана открытка-коллаж. А тот участник, чья фотография наберет большее
количество лайков, получит приз! Забрать награду можно 23 августа после 15.00
часов в Комитете по адресу: г. Гатчина, ул. Достоевского, д.2.
Кроме того, @mu_gdm
проведет традиционный квест. Подробнее об участии можно узнать здесь
https://vk.com/mu_gdm?w=wall-74502428_6070