На смерть поэта Аллы Кошмелюк

Она родилась в 1955 году
в маленьком городке Вельск, что на юге Архангельской области, приблизительно на
полпути между Вологдой и Котласом. Там прошли её детство и юность, там она
окончила музыкальную школу, начинала как солистка ВИА в местном ДК, там впервые
вышла замуж и родила старшего сына Даню. Думаю, что её мама была человеком
большой души, раз сумела воспитать таких сердечных, тёплых людей как Алла и её
сестра Оля, у которой я, по просьбе Аллы, жила несколько дней в Архангельске,
путешествуя в 2004 году. Кстати, название для моих путевых очерков,
печатавшихся в «Гатчинской правде» – «Степенно, размеренно по русскому Северу»
подсказала мне Оля. Алла очень любила свой северный край, его самобытную
культуру и много прекрасных стихов посвятила родным пенатам.
А потом в её судьбе
случилась встреча со своей ещё юношеской любовью Кошмелюком, ставшим к тому
времени военным лётчиком. Началась трудная гарнизонная жизнь, но с горячо
любимым человеком. В этом браке появилась дочь Олеся. А потом нашим правителям
загорелось лезть в дела средневекового по сути Афганистана, и у нас чубы
затрещали. Алла была в числе тех женщин, которые добились отправки вслед за
мужьями в Афган. Стихи об этой войне самые многочисленные в её творчестве,
самые душераздирающие, она писала их и по прошествии многих послевоенных лет. А
сколько у неё было друзей среди бывших афганцев, как они были ей благодарны!
Понятно, там эта маленькая, хрупкая женщина не пела, а готовила, стирала
мужчинам одежду, а главное – ждала и надеялась, что вернутся живыми после
боевых вылетов.
Им посчастливилось
вернуться живыми и физически здоровыми. Началась служба на Сиверском аэродроме.
И тут, в мирное время, произошла трагедия. Дома во время игры погибла горячо
любимая дочь Олеся. Для расшатанной войной психики мужа эта потеря оказалась непосильной.
Он сломался, начал много пить в гараже, где и задохнулся выхлопными газами,
обнимая детскую игрушку. Алла делала всё, чтобы помочь любимому, преодолевая
собственную боль. Она родила ещё ребёнка, Игоря. Но и это не помогло.
Вот в таком тяжёлом душевном
раздрае, вдову с двумя сыновьями на руках привела в «Сиверское братство» Зоя Ли
в 1996 году. В это же время и меня после моей семейной драмы рекомендовал в
ЛИТО А.В. Фаловский. Алла была уже сложившимся поэтом, с безупречным
литературным вкусом, широкой эрудицией, своей темой, незатасканными образами.
Она никогда не писала длинных, пустых и занудных виршей. Любила стихи из восьми
строчек. Но каждое слово в них – не убрать, не прибавить. Эти стихи брали за
душу, потрясали не только формой, но и глубиной чувств. Ей было что сказать, не
надо было высасывать темы из пальца. Алла украшала наши встречи своими песнями
и стихами, которые умела одна из нас немногих читать выразительно, но без
надутого пафоса, ломания.
Мы с ней особенно
сблизились, когда делали сборник только женской поэзии «Исповедаю Любовь».
Инициатива была моя, но я не профессионал-филолог, поэтому мы читали стихи друг
друга, подсказывали лучшие варианты. Кому-то это не нравилось, но Алла
относилась к критике очень доброжелательно, и многим помогла своими советами. Я
обязана ей подсказкой в двух строках стихотворения «Речка Оредеж», ставших
потом заключительными в припеве песни на музыку Светланы Ивановой:
«Ах, речка Оредеж,
девчонкой
В верховьях наших ты
бежишь.
Уже не помню, как у меня
было изначально, но Алла посоветовала продолжить эту метафору, сравнение с
молодой девочкой, и родилось:
«И тонким станом, речью
звонкой
Сердца людские бередишь…»
Это были трудные, но для
нас очень счастливые годы, жизнь, творчество в нас кипели. А в 2000 году А.В.
Фаловский, один из создателей Союза писателей Ленинградской области и
Санкт-Петербурга, притянул наиболее стоящих поэтов в этот новый, возникший по
инициативе снизу союз. Это были Борис Гажёв, Алла Кошмелюк, Зоя Ли и я. Потом я
подтянула нашу молодёжь Лилю Гузик и Катю Григорьеву. Помню, что наши
фотопортреты для первого коллективного сборника «Ленинградская мыза» делал
возле «Гатчинской правды» Константин Буш. Хотя этот союз писателей власти так и
не признали, но у нас появилось много друзей по области, а главное, он точно
был создан не зря! На почве любви к поэзии появились два крепких союза – Гумера
и Антонины Каримовых и Анатолия Гессе и Аллы Кошмелюк.
Толя курировал Лужский
район, частенько ездили вместе на электричке из Александровской, а однажды он
не поехал в Лугу, а сошёл на нашем перроне… Их роман разворачивался
стремительно, а расстояние и встречи подливали масла в огонь, огонь не только
любви, но и поэзии. Вскоре появился первый совместный сборник, хроника их
чувств «С тобой и без тебя». А потом и многие другие, один другого лучше. Жили
на два дома. Алла растила внучку Арину от старшего сына. Потом появились дети и
у Игоря. Толя Гессе оказался не только замечательным другом-мужем, но и
отличным дедушкой для её внуков. Эти последние годы её жизни с 2001 до кончины
были одними из самых счастливых в её трудной, похожей на роман жизни.
Остаётся сказать, что
Алла Кошмелюк автор не только многочисленных собственных сборников и ещё
большего количества коллективных, но и прекрасная мать и бабушка, воспитавшая
замечательных, состоявшихся как профессионалы сыновей. А внучка преданно
ухаживала за ней всё прошлое лето во время самой тяжёлой стадии болезни.
От всех друзей Аллы из
Сиверской и остатков нашего некогда дружного ЛИТО (увы, уходят люди!) выражаю
соболезнование семье и всем родным. Ждем её сестру и тоже поэта Ольгу Завьялову
на вечер памяти Аллы Кошмелюк в нашу любимую, уютную Сиверскую поселковую
библиотеку. Читайте её потрясающие стихи в библиотеках Сиверской и Гатчины, на
сайте стихи.ру. Теперь это высокопарное выражение Михаила Булгакова «рукописи
не горят» стало правдой, благодаря интернету.
Галина Хохлова
Приорат
Солнце
выйдет на минутку,
луч
просверлит дня канву.
Друг
за дружкой - пара уток
рассекают
синеву.
Гладь
озер чиста и свята,
чуть
колышется камыш,
где
помпезность Приората...
Белоснежность.
Алость крыш.
Осень в Гатчине.
Осень в Гатчине и осень
на душе.
Желтых листьев
разноцветное клише
полирует дождь,
впечатывая в лужи...
Город замер и затих,
насквозь простужен,
чтоб тромбоном ветра
горестно звенеть,
обрывая беспощадно
листьев медь.
Туча черная глядит с
небес устало.
Смотрят в небо купола
Петра и Павла.
В Сиверской цветут
каштаны…
В городке цветут
каштаны,
словно свечи.
Воздух сладкий и
медвяный.
Недалече
Звонко птах в зеленой
кроне
песнь щебечет,
солнце, в призрачной
короне.
Тает вечер.
И люпины тянут тоненькие
свечи...
Как прекрасен этот миг,
и как
невечен!
Обними меня, родной мой
человече.