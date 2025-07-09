Время получать профессию!

В Гатчинском округе подготовку квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, дефицит которых на рынке труда ощущается наиболее остро, осуществляет Гатчинский государственный университет (бывший ГИЭФПТ).

Поток абитуриентов в этом году очень большой. О том, как идет прием на специальности начального и среднего профессионального образования, рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии Ольга Владиславовна Селиванова.

- Как справляетесь с таким большим потоком?

- Нас радует, что так много ребят хотят получить профессиональное образование в Гатчинском государственном университете. Основной штаб приемной комиссии разместился на своем традиционном месте – в кабинете №15. Дополнительно мы задействовали университетскую библиотеку и компьютерный класс. Приемной комиссии помогают наши студенты-практиканты.

- Приемная кампания началась 20 июня. У вас с первого дня так многолюдно?

- Второй год сведения об образовании приходят к нам через единый портал Госуслуг, поэтому мы принимаем заявления сразу, без аттестатов. Но многие всё-таки ждали вручения аттестатов. Думали, что без этого документа их вернут обратно. Поэтому в первые дни народа было не так много. А вот с конца июня, когда школьники наконец-то получили заветный документ, дети с родителями пошли к нам потоком. Даже очередь образовалась в коридоре.

- Из каких регионов больше абитуриентов?

- По традиции, конечно, больше поступает местных ребят – из Ленинградской области и Гатчинского округа, но и вся страна представлена. Через Госуслуги к нам подают заявление ребята из Мурманской, Архангельской, Тверской областей. И не только на направления среднего профессионального образования. На все уровни образования география абитуриентов широка, как и в прежние годы.

За первые десять дней приемной кампании, то есть к 30 июня, было подано более 1200 заявлений на все уровни образования.

- Сейчас большой дефицит рабочих кадров и специалистов для производства. Увеличилось ли количество бюджетных мест?

- В этом году у нас значительное увеличение бюджетных мест по сравнению с прошлым годом. Было 650, в этом году – уже 800 бюджетных мест. И это только на СПО.

Мамы приходят с абитуриентами, волнуются, каков средний балл аттестата для поступления на бюджет. Мы успокаиваем: не переживайте, мы думаем, бюджетных мест хватит на всех. На каждом направлении запланированы также и платные места.

Сейчас профессиональное образование всё больше набирает обороты. Таков запрос времени.

В федеральный проект «Профессионалитет», в котором участвует вся страна, вошел и наш вуз. Мы развиваем кластер, связанный с индустрией красоты и креативными технологиями. К тому же Гатчинский университет является региональным оператором чемпионатного движения. Поэтому всё, что связано с чемпионатным движением, в нашем вузе приветствуется и активно продвигается. Наши студенты становятся победителями конкурсов профессионального мастерства и благодаря своим личным достижениям пользуются преференциями для выстраивания профессиональной карьеры. Направления СПО крайне популярны у жителей Гатчинского округа и Ленинградской области в целом.

- На каких направлениях образования произошел наиболее существенный прирост бюджетных мест?

- В основном – на связанных с производством, машиностроением, аддитивными технологиями. Именно здесь наибольший дефицит кадров и большие перспективы на будущее.

Так, например, наши партнеры-работодатели – предприятия АО «Илим Гофра», АО «ОДК-Сервис» – делают ставку на студентов группы «Аддитивные технологии»: они готовы проводить целевое обучение, брать к себе на практику и трудоустраивать.

В этом году по контрольным цифрам приема (КЦП) предусмотрено 800 бюджетных мест, из них на подготовку специалистов среднего звена – 675 мест, на подготовку квалифицированных рабочих – 125. Плюс к этому на платной основе более 400 мест.

По программам очной подготовки квалифицированных рабочих цифры приема запланированы следующие:

- мастер отделочных, строительных и декоративных работ – 50 человек (внебюджет – еще 25);

- мастер по изготовлению швейных изделий – 25 человек (внебюджет – 25);

- мастер сельскохозяйственного производства – 50 человек (внебюджет – 25).

Контрольные цифры приема на программы подготовки специалистов среднего звена:

- информационные системы и программирование – 75 человек (внебюджет – 25);

- строительство и эксплуатация зданий и сооружений; аддитивные технологии; технология машиностроения, сварочное производство; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; эксплуатация беспилотных авиационных систем – по 50 человек (внебюджет – по 25);

- землеустройство; конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности; технология индустрии красоты; документационное обеспечение управления и архивирования; декоративно-прикладное искусство и народные промыслы; дизайн (по отраслям) – по 25 человек (внебюджет – по 25 человек);

- поварское и кондитерское дело – 100 человек (50 внебюджет).

Основной прием на направления среднего профессионального образования продлится до 15 августа, на высшее образование – до 25 июля.

- Благодарю вас. Желаю набрать талантливых и целе-устремленных студентов, которые будут радовать своими успехами!

Татьяна Можаева