Виктор Соснора: «Пришелец» в Гатчине

Этот вечер собрал многих ценителей творчества одного из самых необычных и загадочных поэтов России нового времени. Книгу представила автор-составитель, хранительница литературного наследия поэта Татьяна Соснора. В сборник «Портрет пришельца» вошли воспоминания друзей и близких поэта, тех, кто его знал или хотя бы просто видел, слышал и запомнил. А не запомнить Виктора Соснору было невозможно: он творил вокруг себя иную реальность, из которой рождались необыкновенные стихи. За его поэзию, образ и способы мышления многие называли его инопланетянином. Отсюда и название книги – «Портрет пришельца».

Виктора Соснору называли последним великим русским поэтом XX века, безусловным современным классиком.

«...Восхитительные рифмы и ритмы, напоминающие разговор инопланетян, оставшихся на земле по доброй воле», – так писал о его поэзии Глеб Горбовский. Виктор Соснора по своему обыкновению иронизировал: «Много пишут о моей божественности. Это не совсем так». И объяснял, что он всего лишь посланец и на большее не претендует.

Как рассказала Татьяна Соснора, свои воспоминания для книги предоставили 83 автора – по количеству прожитых Виктором Соснорой лет.

- Это случайно, но и символично, – говорит она. - Виктор Александрович умудрялся жить поэтично всегда. Точнее, не умудрялся, а ничего для этого специально не делал, просто жил как жил, а получалась поэзия жизни, абсолютная инопланетность. Поэтому интересна также его биография, фантасмагория его жизни, его бытовых проявлений и высказываний. Нам повезло, что нам удалось собрать разного Соснору: через воспоминания, стихи, впечатления людей, которые видели его разным и в разные моменты его жизни. И, наверное, нам удалось приблизиться к тому, чтобы собрать настоящий портрет – объемный, многогранный и живой портрет пришельца.

Виктор Александрович родился в 1936 году в Алупке, в семье циркового акробата. Незадолго до войны его семья переехала в Ленинград, и маленький Витя вместе со своими родными оказался в блокаде. Его вывезли на Большую землю по Дороге жизни и отправили к родственникам на Кубань, которую вскоре оккупировали немцы. Не один раз он был на волосок от смерти, но выжил и стал поэтом.

Виктор Соснора начал писать стихи в 16 лет. Правда, как он сам говорил, в нем всегда жила жажда самосожжения, и все свои юношеские опыты он предал огню. Поэзию он не оставлял. В 1958 году было опубликовано первое стихотворение Сосноры, а в 1962 году вышел сборник стихов «Январский ливень» с предисловием Николая Асеева, заметившего необыкновенный талант молодого поэта.

Широкая общественность узнала имя Сосноры благодаря академику Дмитрию Лихачеву. В 1969 году Лихачев написал предисловие к сборнику Сосноры «Всадники», в которой автор рассказал о средневековой Руси так, как до него не рассказывал ни один поэт. Как отмечал восхищенный Лихачев, эта книга разрушила все исторические шаблоны.

Большую роль в жизни Виктора Сосноры сыграла муза Маяковского Лиля Брик, которая курировала его семнадцать лет. Она восхищалась его талантом и, будучи старше его на сорок пять лет, всегда обращалась к нему на «вы» и по имени-отчеству. «Вы удивительный, ни на кого не похожий. Надо стараться, чтоб это поняли. Ради Бога, ничего не уничтожайте! Уже идете с великими в ногу, уже начали обгонять», – писала она ему в 1960 году. Благодаря Лиле Брик Виктора Соснору узнали за рубежом.

Сочинения Виктора Сосноры распространялись в самиздате и публиковались за границей. Его книги переведены на разные языки. Кстати, оформлял их он сам, будучи талантливым графиком.

Последние стихи – «Мотивы Феогнида. Эннеада» – Виктор Соснора написал в 70-летнем возрасте, объявив: «Больше стихов не будет. Еще ни один из уважающих себя поэтов не написал ни строчки после семидесяти».

Виктор Александрович ушел из жизни 13 июля 2019 года. По завещанию поэта его прах был развеян над Ладожским озером.

На презентации книги воспоминаний о поэте говорили как о нем самом, так и о Гатчине Виктора Сосноры, отраженной в воспоминаниях авторов сборника. Журналист, многолетний автор каталогов фестиваля «Литература и кино» Федор Полевой рассказал о первой выставке графики Виктора Сосноры, которая состоялась в 2011 году на фестивале «Литература и кино». Как известно, на этом кинофоруме на протяжении многих лет журнал «На Невском», в рамках проекта «Вернисаж на Невском в Гатчине», устраивал выставки известных актеров, писателей, музыкантов, режиссеров. Федор Полевой был главным организатором этих экспозиций, в том числе и выставки Сосноры в честь его 75-летия.

- Виктор Александрович приехал, – вспоминает Фёдор Полевой. - Он очень волновался. Обошел выставку, сказал, что всё хорошо. Наверное, выставка Сосноры была одной из самых удачных за всю историю Гатчинского кинофестиваля.

Кстати, в 2013-м году Соснора еще раз появился в Гатчине, на этот раз в документальном фильме «Виктор Соснора. Пришелец» режиссера Владимира Непевного, получившем специальный диплом жюри за оригинальность кинематографического языка на кинофестивале «Литература и кино».

Воспоминания о поэте перемежались архивными кадрами, хроникой, отрывками документальных съемок, чтением его стихов и песнями на них. Звучал голос и самого Виктора Александровича. При жизни поэта было сделано немало удивительных фотографий, и с одной такой серией, сделанной фотохудожником Александром Саватюгиным, можно было познакомиться на встрече в Гатчине.

Александр Саватюгин рассказал о своей дружбе с Виктором Соснорой, о поездках с ним на Гатчинский кинофестиваль в том же 2011 году. Однажды на пути в Гатчину машина, в которой они ехали, улетела в кювет. Из канавы их вытаскивала проезжающая мимо «Газель». Водитель «Газели», заглянув в салон джипа, неожиданно спросил: «А это Соснора?» и уехал, потрясенный...

Поэтесса и художник, ученица Виктора Сосноры Юлия Мусалимова напомнила о ежегодном всероссийском литературном фестивале памяти поэта СОСНОРА\ФЕСТ, организованном Татьяной Соснорой, его друзьями и коллегами по творческому цеху. В этом году СОСНОРА\ФЕСТ пройдет 19–20 июля в Санкт-Петербурге и поселке Комарово. Там будут представлены и фотографии Александра Саватюгина, на которых запечатлен Виктор Соснора.

Юлия Лысанюк