Несимволическая уборка у символа дачной Вырицы

В субботу, 21
августа, волонтёры сообщества «Чистая Вырица» при участии «Вырицкого бюро
добрых дел» провели субботник. За один час 17 активистов собрали 37 мешков
мусора. Завершился субботник дружеским общением и угощением вкуснейшим пловом
от «Вырицкого бюро добрых дел».
В акции также приняли
участие депутат Вырицкого поселения Игорь Козьмин, создатель экологического
образовательного проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе, а также краевед Андрей
Степанов. Последний рассказал участникам субботника об истории здания почты, а
также о её старинном владельце.
До 1917 г. банкир
М.Я. Бумагин владел доходными домами в Петербурге и несколькими дачами в
Вырице, в числе которых было здание в стиле дачного модерна по сегодняшнему
адресу: ул. Почтовая, 4. По найденной Андреем Степановым записи ЗАГС удалось
выявить род занятий Бумагина после революции (заведующий кооперативом), дату и
причину его смерти (16 июля 1920 г., от «грудной жабы»), а также место его
погребения – он был похоронен «при монастыре». Видимо, Михаил Яковлевич был
благотворителем Вырицкого Успенского женского
монастыря (подворья Кавказского (Моквинского) женского монастыря Сухумской
епархии). Обитель располагалась на территории Вырицкой больницы и с перерывами
действовала с 1918 по 1945 год.
Здание почты - это
единственный памятник истории и культуры регионального значения в собственности
государственной компании в Вырице (защитная зона - 100 м). Это деревянное
двухэтажное здание конца XIX - начала XX
века, имеющее 13 осей. Восьмая ось завершается восьмигранной башней-верандой
под большой шатровой крышей. В советское время здание подвергалось перестройкам
и перепланировкам. Однако оно остаётся одним из символов вырицкой исторической архитектуры.
Сейчас его состояние плачевно – требуется капитальный ремонт (согласно федеральному
закону №73-Ф3, ремонтные и реставрационные работы возлагаются на собственника –
«Почту России»). К капитальному ремонту никак нельзя отнести установку железной
входной двери и замену старинных окон пластиковыми, что недопустимо на объекте
культурного наследия.
Депутат Игорь
Козьмин рассказал, что начиная с 2019 г. группа депутатов неоднократно обращалась
в Комитет по культуре Ленинградской области с просьбой помочь с началом
реставрации исторического здания. Был получен ответ, что на первый квартал 2021
года запланированы мероприятия по контролю и систематическому наблюдению за
состоянием объекта. В июне 2021 г. Комитет
по сохранению культурного наследия предъявил «требование к сохранению ОКН» к «Почте
России». Согласно приложению по составу и срокам работ, на 2021-2023 годы
запланированы: консервация и противоаварийные работы, научно-исследовательские
и изыскательные, а также проектные и производственные работы по сохранению объекта
культурного наследия, установка на нём информационной надписи и обозначений.
Содержание, использование и ремонт предписываются на постоянной основе.
Ранее Игорь
Козьмин, а также краеведы Андрей Барановский, Андрей Бурлаков и Андрей Степанов
предлагали «Почте России» создать на втором этаже здания краеведческий музей, с
сопутствующим ремонтом. Однако предложение не увенчалось успехом, поскольку
такая возможность существует только на условиях аренды. Итак, будет ли культурная
жизнь «на башне» - остаётся только предполагать.
Активисты надеются
на исполнение «Почтой России» требований правительства Ленинградской области в
отношении дачи Бумагина. А пока очевидно, что у экологических мероприятий с
«культурным акцентом» есть акустика даже под открытым небом - за это спасибо
неравнодушным жителям и дачникам.
Полина Степанова