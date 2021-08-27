Несимволическая уборка у символа дачной Вырицы

В субботу, 21 августа, волонтёры сообщества «Чистая Вырица» при участии «Вырицкого бюро добрых дел» провели субботник. За один час 17 активистов собрали 37 мешков мусора. Завершился субботник дружеским общением и угощением вкуснейшим пловом от «Вырицкого бюро добрых дел».

В акции также приняли участие депутат Вырицкого поселения Игорь Козьмин, создатель экологического образовательного проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе, а также краевед Андрей Степанов. Последний рассказал участникам субботника об истории здания почты, а также о её старинном владельце.

До 1917 г. банкир М.Я. Бумагин владел доходными домами в Петербурге и несколькими дачами в Вырице, в числе которых было здание в стиле дачного модерна по сегодняшнему адресу: ул. Почтовая, 4. По найденной Андреем Степановым записи ЗАГС удалось выявить род занятий Бумагина после революции (заведующий кооперативом), дату и причину его смерти (16 июля 1920 г., от «грудной жабы»), а также место его погребения – он был похоронен «при монастыре». Видимо, Михаил Яковлевич был благотворителем Вырицкого Успенского женского монастыря (подворья Кавказского (Моквинского) женского монастыря Сухумской епархии). Обитель располагалась на территории Вырицкой больницы и с перерывами действовала с 1918 по 1945 год.

Здание почты - это единственный памятник истории и культуры регионального значения в собственности государственной компании в Вырице (защитная зона - 100 м). Это деревянное двухэтажное здание конца XIX - начала XX века, имеющее 13 осей. Восьмая ось завершается восьмигранной башней-верандой под большой шатровой крышей. В советское время здание подвергалось перестройкам и перепланировкам. Однако оно остаётся одним из символов вырицкой исторической архитектуры. Сейчас его состояние плачевно – требуется капитальный ремонт (согласно федеральному закону №73-Ф3, ремонтные и реставрационные работы возлагаются на собственника – «Почту России»). К капитальному ремонту никак нельзя отнести установку железной входной двери и замену старинных окон пластиковыми, что недопустимо на объекте культурного наследия.

Депутат Игорь Козьмин рассказал, что начиная с 2019 г. группа депутатов неоднократно обращалась в Комитет по культуре Ленинградской области с просьбой помочь с началом реставрации исторического здания. Был получен ответ, что на первый квартал 2021 года запланированы мероприятия по контролю и систематическому наблюдению за состоянием объекта. В июне 2021 г. Комитет по сохранению культурного наследия предъявил «требование к сохранению ОКН» к «Почте России». Согласно приложению по составу и срокам работ, на 2021-2023 годы запланированы: консервация и противоаварийные работы, научно-исследовательские и изыскательные, а также проектные и производственные работы по сохранению объекта культурного наследия, установка на нём информационной надписи и обозначений. Содержание, использование и ремонт предписываются на постоянной основе.

Ранее Игорь Козьмин, а также краеведы Андрей Барановский, Андрей Бурлаков и Андрей Степанов предлагали «Почте России» создать на втором этаже здания краеведческий музей, с сопутствующим ремонтом. Однако предложение не увенчалось успехом, поскольку такая возможность существует только на условиях аренды. Итак, будет ли культурная жизнь «на башне» - остаётся только предполагать.

Активисты надеются на исполнение «Почтой России» требований правительства Ленинградской области в отношении дачи Бумагина. А пока очевидно, что у экологических мероприятий с «культурным акцентом» есть акустика даже под открытым небом - за это спасибо неравнодушным жителям и дачникам.

Полина Степанова