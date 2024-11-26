Судебные приставы проводят акцию «Узнай о своих долгах»

Акция включает максимальную отработку исполнительных производств, проведение совместных рейдовых мероприятий, а также привлечение внимания граждан к необходимости контролировать наличие долгов и погашать их своевременно, с использованием электронных ведомственных ресурсов.

Сотрудники структурных подразделений УФССП России по Ленинградской области проведут информационные мероприятия в общественных местах и образовательных учреждениях: расскажут о возможности дистанционно получить достоверные сведения об исполнительных производствах путём использования официальных источников: сервиса «Банк данных исполнительных производств» на интернет-сайте ФССП России и личного кабинета на портале Госуслуг.

Особое внимание будет уделено информированию граждан о процедуре ограничения выезда должников за пределы Российской Федерации и о порядке снятия данного ограничения: государственная услуга «Ход снятия ограничения выезда из России» на портале Госуслуг доступна для пользователей в рамках суперсервиса «Цифровое исполнительное производство».

Сервис позволяет мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета. Помимо сведений об ограничении выезда за пределы страны расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах можно получить в сервисе «Ход исполнительного производства». Ведомственные сервисы позволяют не только узнать об имеющихся задолженностях и ограничениях, но и принять меры по погашению долга.

Напомним, размер задолженности по судебным решениям, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей, за исключением некоторых категорий исполнительных производств, например, о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда, причиненного преступлением. В таких случаях минимальный порог для вынесения ограничения составляет сумму в 10 тысяч рублей.

Необходимо также учитывать, если должником требования исполнительного документа не будут исполнены по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения, судебный пристав вправе ограничить должнику выезд из страны при сумме задолженности, превышающей 10 тысяч рублей.

В текущем году судебными приставами структурных подразделений УФССП России по Ленинградской области временное ограничение на выезд должников из Российской Федерации применялось в рамках порядка 164 тысяч исполнительных производств, в том числе в отношении должников по алиментам – в рамках более 6 тысяч производств.

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области