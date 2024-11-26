В Ленобласти модернизировано 13 почтовых отделений в 2024 году

Отремонтировано пять отделений в посёлках Лисино-Корпус, Радофинниково, Совхозный, Дивенский, деревне Мелегежская Горка и построено восемь по технологии быстровозводимой конструкции (БВК) в посёлках Высокоключевой, Карташевская, Мичуринское, Приветнинское, деревнях Доможирово, Вистино, сёлах Алеховщина, Винницы.

Технология БВК позволяет в кратчайшие сроки построить новое отделение там, где нет подходящего здания для почты, а старое находится в ветхом состоянии. Такие отделения строят по технологии деревянного каркасного домостроения, снаружи фасады облицуют декоративными панелями.

«Важно, что в обновлённых сельских отделениях жители могут подтвердить или восстановить учётную запись на портале Госуслуг, воспользоваться сервисами этого портала, а в части отделений — воспользоваться компьютерами в клиентских залах для самостоятельного доступа посетителей почты к социально значимым сайтам и цифровым услугам», — подчеркнул председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Компания начала проводить модернизацию сельских почтовых отделений в 2022 г. по поручению Президента России Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия». Это предполагает не только ремонт старых помещений, но и внедрение современных цифровых сервисов на удалённых территориях области. Почтовые отделения стали доступнее для маломобильных жителей Ленинградской области: здесь есть пандусы, широкие дверные проёмы и кнопки вызова персонала там, где это необходимо.

«Нам важно улучшать качество обслуживания, делать почту удобной для людей. Мы модернизируем отделения, расположенные в малых и удалённых населённых пунктах. Теперь в этих красивых, комфортных для клиентов и сотрудников отделениях можно получить все современные почтовые услуги, наиболее востребованные в сельской местности», — отметил директор Макрорегиона Северо-Запад Почты России Александр Вакуленко.