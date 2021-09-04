Староверы деревни Лампово

За минувшие века старообрядческая община в Лампово стала самой большой на невской земле. Здесь до сих пор бережно сохраняются культурные и религиозные традиции старообрядчества и действует единственный в Ленинградской области моленный дом, освященный во имя святого Николы Чудотворца.

Экскурсию по старообрядческому Лампово для нас провел председатель Никольской старообрядческой общины Денис Ермолин.

Лампово староверческое

Первые старообрядцы – выходцы из Архангельской и Вологодской губерний — появились в здешних местах в первой половине XVIII века. Как и почему привела судьба поморцев на гатчинскую землю, доподлинно неизвестно. Но они здесь прочно укоренились, принеся с собою дух особой надежности, духовной крепости и строгих традиций старой, «дораскольной» веры.

Ламповская староверческая община с самого начала принадлежала к одному из самых строгих и консервативных направлений старообрядчества — беспоповскому. Сохранила она и свое историческое название - Старообрядческая община поморского брачного согласия деревни Лампово.

Историческая справка

Старообрядчество, или древле-правосла́вие — совокупность религиозных течений и организаций в русле русской православной традиции, отвергающих законность предпринятой в 1651-1660-х

годах Московским патриархом Никоном и царём Алексеем Михайловичем церковную реформу (целью этой реформы была унификация богослужебной практики Московской церкви того времени с греческой церковью). Реформа вызвала раскол в Русской церкви. В результате этого почти половина белого духовенства и мирян не приняли «никоновы новины». Впоследствии «ревнители древлего благочестия» в условиях отсутствия единого духовного центра разделились на ряд течений, или согласий.

Часть из них продолжала совершать богослужения по древнему чину, принимая в свои ряды «беглых» священников из главенствующей церкви – они стали называться беглопоповцами или просто поповцами. Поповцы приемлют все таинства православия и признают необходимость священников при богослужениях и обрядах. При этом они придерживаются старых, дониконовских, обрядов, богослужебных книг и церковных традиций.

Другие же считали, что институт священства после раскола лишился Божией благодати. Так, в начале XVIII века, после смерти последних священников старого рукоположения, возникло беспоповство. Верующие собирались в общины и молились без священников, под руководством наиболее грамотных мирян, которых впоследствии стали именовать наставниками. Богослужения они стали проводить так называемым мирянским чином, а из церковных таинств, по причине отсутствия священников, остались лишь два – крещение и исповедь, которые могут совершаться мирянами.

В конце XVII века на территории современной Карелии, в Поморье, возник крупнейший духовный центр беспоповцев – Выговское общежительство. По названию местности сами староверы стали называться поморцами. Другими крупными центрами беспоповцев разных согласий стали непроходимые нижегородские леса по реке Керженец, горнозаводской Урал и южные рубежи страны (терские казаки в большинстве своем были поморцами).

Триста лет назад поморские староверы-беспоповцы обосновались неподалеку от строящегося Петербурга, занимаясь не только земледелием на невских землях, но и различными ремеслами, и частным извозом в столице Российской империи.

История ламповской общины

По официальной статистике Синода, в 1895 году в Орлинской волости (так тогда называлась эта часть гатчинской земли) проживало 566 староверов. По данным 1882 года в Лампово было выявлено 64 приверженца старой веры.

После подписания Николаем II Указа «Об укреплении начал веротерпимости» (1905) староверие в России обрело легальный статус. Как следствие этого, к началу 20 века староверческая община в деревне Лампово стала насчитывать около 600 человек. На рубеже 19-20 веков по числу прихожан Никольская старообрядческая община в Лампово считалась крупнейшей в Санкт-Петербургской губернии. Староверы проживали и в окрестных деревнях и поселках (Кургино, Куровицы, Межно, Дай мище, Батово, Сиверская, Вырица и др.).

В 1890-1904 годах, при участии деревенского старосты Данилы Александровича Тиханова, в Лампово, на улице Бертовка был построен молитвенный дом, освященный во имя святителя Николы Чудотворца. Этот храм сохранился до наших дней, став центром возрождения современной Ламповской старообрядческой общины.

Никольский моленный дом, возможно, единственный храм, который практически никогда не закрывался. Он был закрыт советской властью в декабре 1940 года, но уже осенью 1941 года, как и многие другие церкви в Гатчинском районе, открылся для верующих.

Хранители русской старины

Будучи знатными плотниками, переселенцы перенесли сюда и старые русские традиции возведения срубных построек. Разумеется, первые избы переселенцев в Лампово не сохранились. Но в старой части деревни можно увидеть дома, построенные в XIX веке (многим из них присвоен статус объектов культурного наследия).

Ламповская деревянная архитектура влюбляет в себя с первого взгляда. Как правило, это большие, рубленые из хвойных пород избы на высоком подклете и с большим количеством окон. Это и высокие резные терема, построенные для долгой жизни в кругу большой семьи, и домики поменьше с уютными фасадами. Конечно, здесь много и «обычных» современных домов, но некоторые жители деревни стремятся сохранить старые традиции и строят дома по типу северных.

Еще одна характерная особенность староверческих изб – искусная резьба, в которой можно проследить, возможно, еще дохристианские, языческие мотивы. Кое-где сохранились и редкие фронтонные домовые росписи. Так, например, на балконе бывшего дома стеклодува Геринга, построенного в шестидесятые годы 19 века, можно увидеть цветочные росписи и полустертые фигурки единорога и льва (время росписи — 1883 год).

Современная община в деревне Лампово

С начала 2010-х годов, при участии Невской старообрядческой поморской общины (Санкт-Петербург), началось восстановление духовной жизни в Лампово. Несколько лет назад староверческую общину в Лампово возглавил совсем еще молодой человек, потомственный старовер Денис Ермолин.

Денис Сергеевич — родом из Республики Коми, его родня по отцу происходит из Усть-Цилемского района, в котором до сих пор сохранилось много старообрядческих деревень. Отец был из старообрядческой семьи, крестилась в старообрядчество и мама.

- Я всегда знал, что я старовер из рода поморцев даниловского согласия, - говорит Денис Ермолин. - Другой идентичности у меня не было. Когда я приехал в Петербург, стал ездить в старообрядческий храм в Рыбацком, постепенно втянулся в церковную жизнь.

Денис Сергеевич закончил филологический факультет в Университете в Дубне, потом магистратуру Санкт-Петербургского государственного университета и аспирантуру в Кунсткамере. Сейчас работает ученым секретарем в Кунсткамере. Историко-филологическое образование помогает ему и в восстановлении истории русских старообрядческих общин, и в понимании истинной исторической ценности дошедшего до нас наследия.

В Лампово Денис Ермолин впервые приехал в 2013 году на Николу Зимнего в составе молодежной группы. Потом начал приезжать почти на каждую службу, помогать общине. В 2016 году женился, а когда родился первый ребенок, семья решила купить дом в Лампово. Дом выбрали непростой — большой деревянный терем у деревенского пруда, который когда-то принадлежал стеклодуву Герингу.

По словам Дениса Сергеевича, сейчас в деревне Лампово живет около полутора тысяч жителей, крещеных староверов около пятидесяти. Ламповская старообрядческая община представляет собой вполне современное сообщество, в которое входят люди самых разных возрастов и профессий.

- Конечно, не все они живут в Лампово, - говорит Денис Ермолин. - Люди приезжают к нам на службу из Петербурга и со всего района. Многие из них имеют ламповские корни. Наша община является ключевой для Гатчинского района, потому что в нее входят жители Сиверской, Вырицы, Гатчины, Кургино, Даймище, Семрино, Кобралово и других населенных пунктов. К нам в храм часто приходят и те люди, которые были крещены в новой вере, но имеют старообрядческие корни. Люди стараются не забывать свое прошлое, из поколения в поколение передавая документы, семейные предания и реликвии.

Ламповские ключи

Речка Ламповка прихотливо извивается среди деревьев. Из-под крутого обрыва бьет родник – ключок, как ласково зовут его местные жители. Чаша родника аккуратно выложена круглыми камнями. Рыжий девонский песок над ним крепко удерживается корнями гигантского дерева. Как говорят местные жители, эта ель появилась здесь сразу после войны. Над ключом – так называемый дом Прохоровых, еще один шедевр местной архитектуры. Вверх к нему тянется лесенка из камней.

Ещё один ключ устроил неподалеку местный житель — геолог Евгений Платонов. В выходные дни здесь выстраивается целая очередь за чистой водой.

Евгений Георгиевич живет неподалеку, в доме на пригорке. Рядом с домом – каменная горка, крытая тростником беседка, поленница. Внизу – еще одна поленница, круглая, похожая на средневековую башенку.

Евгений Платонов — потомственный старовер. Детство провел в Лампово у своих теток. Вернулся в родную деревню, когда вышел на пенсию, а сейчас занимается изучением своей родословной и истории ламповского старообрядчества. Удалось выяснить, что Платоновы — старая ламповская фамилия. Род Платоновых идет от архангельской или вологодской ветки староверов.

- Считается, что родоначальником Лампово по староверческой части был некто Клим, - говорит Денис Ермолин. - От него пошла фамилия Клементьевы. У Клима было несколько сыновей, в том числе Платон.

- Мой дед Алексей Платонов воевал на Русско-японской войне, потом вернулся в Лампово, - рассказывает Евгений Платонов. - Как и многие другие ламповцы, он занимался извозом в Петербурге. Помню еще старый тарантас из моего детства... В начале ХХ века в семье Платоновых родилось шестеро детей. Четверо из них обосновались в Ленинграде, а две тетки остались жить в Лампово.

Поднял Евгений Платонов и самую болезненную тему ламповской старообрядческой общины — тему коллаборационизма (сотрудничества с оккупационными властями – прим.ред.) во время Великой Отечественной войны. Как утверждают местные жители, версия о ламповском коллаборационизме возникла из-за какой-то ошибки, намеренно или случайно допущенной в архивах и публикациях последних лет. В пользу этой версии говорит и ряд послевоенных публикаций в газете «Гатчинская правда» о деревне Лампово (впереди у ламповцев еще непростая работа с этими архивами).

По воспоминаниям местных жителей, в деревне Лампово стоял штаб абвера и тыловые части. Также здесь расположился отряд карателей — украинцев и русских, перешедших на сторону врага в первые месяцы войны.

Не так давно Денис Ермолин обнаружил в архивах сведения о погибших во время войны жителях Лампово, также составленный на основе воспоминаний местных жителей. Фашисты не щадили никого — ни обычных жителей, ни старообрядцев. Сохранились воспоминания члена нынешней Ламповской общины, Татьяны Ивановны Воскресенской, которая встретила войну в Лампово еще маленькой девочкой. В 1942 году ее вместе с семьей вывезли сначала в Литву, потом в Германию, в концлагерь Дахау.

В рядах Красной армии воевали дядья Евгения Платонова. Один из них служил минометчиком, был ранен. Другой был разведчиком на линии фронта. Немцы выследили его, поймали и посадили в концлагерь в Сиверской. Родные узнали, что он там, и смогли его вызволить...

Моленный дом Николы Чудотворца

Лампово в наши дни вызывает большой интерес. Люди приезжают сюда целыми экскурсиями - не только полюбоваться старинными домами, но и узнать что-то о старообрядцах. И действительно, Лампово — одно из тех мест, где можно познакомиться с христианской культурой - такой, какой она была до раскола.

Старообрядческая церковь не отрицает семи церковных таинств, толкуя их по древнему уставу. Но поскольку в старообрядческих беспоповских церквях нет священников, в них не проходят литургии. У беспоповцев совершаются только два таинства — исповедь и крещение, которые исторически могли проводить миряне. Службы здесь ведут духовные наставники, или старшие служители из мирян. Денис Ермолин исполняет обязанности наставника в Лампово.

Моленный дом во имя Николы Чудотворца был построен по официально утвержденному в начале 20 века проекту. Принципиальное отличие старообрядческого храма от новообрядческого — в нем нет алтаря. Восточная стена — глухая, на ней размещен иконостас. Престол вынесен перед иконостасом.

В моленном доме есть иконы, и они мало чем отличаются от православных. Традиция старообрядческого иконописания уходит в глубь веков, восходя к древней русско-византийской традиции, которая не успела еще испытать влияния классической или барочной иконописи. Окончательно эта традиция сформировалась в 18-19 веках, испытав художественное переосмысление.

Огромное значение в церковной старообрядческой культуре имеет меднолитая пластика (иконы, кресты и складни). Эта традиция была свойственна древней Русской церкви и продолжала развиваться староверами.

Из сохранившегося от древней дораскольной культуры — подручники, специальные молитвенные коврики для земных поклонов, предназначенные для того, чтобы сохранять чистоту рук. Как говорит Денис Ермолин, смысл этих атрибутов в том, что в храм нужно приходить не только с чистыми помыслами, но и с чистыми руками (для совершения крестного знамения), то есть сохраняя чистоту и духовную, и физическую.

В моленном доме можно увидеть и лестовки — старообрядческие четки, которые выполняются из кожи или ткани и имеют глубокий символический смысл, отсылая к евангельским событиям и самым важным христианским догматам.

Еще одна особенность - в старообрядческом храме есть скамейки. Это важно, потому что старообрядческие службы не сокращаются и могут быть довольно длинными. Староверы сохранили и древнее пение — крюковое, или унисонное на одну высоту.

Беспоповцы — довольно консервативная ветвь старообрядчества, но они открыты для всех, кто готов уважать церковные законы. Что касается посещения моленного дома, то здесь есть несколько важных условий.

Если вы не являетесь старовером, но хотите присутствовать на богослужении, то достаточно вести себя тихо и вежливо. Ограничения касаются в основном поведения и внешнего вида. Важно знать: в моленном доме нельзя креститься, прикладываться к иконам или ставить свечи тем, кто не был крещен по старообрядческим обычаям. Нельзя фотографировать в храме как в освященном месте.

В Никольском моленном доме проводятся регулярные богослужения, совершаются таинства крещения и исповеди. В наши дни Никольский моленный дом считается памятником регионального значения. Здесь проводятся работы по сохранению здания храма и поддержанию порядка в нем и на прилежащей территории.

Культурная память

Лампово — деревня большая, разделенная на поселковую и деревенскую части. Вся культурная жизнь, которую организуют клуб и библиотека, сосредоточена в основном в поселковой части. Этого лишена деревенская часть деревни.

- Получается, что наша община выполняет здесь культурную функцию, - говорит Денис Ермолин. - Мы организуем праздники не только для наших прихожан, но и для всей деревни. Встречаем туристов и водим по Лампово экскурсии. Дружим с администрацией Дружногорского поселения и участвуем в разных поселенческих и районных мероприятиях.

В этом году впервые силами ламповских староверов при поддержке администрации была организована Никольская ярмарка, посвященная престольному празднику общины. На праздник съехались мастера народных ремесел из Гатчинского района. Много в этот день в Лампово было и гостей, которые с удовольствием участвовали в празднике и выставках, имели возможность приобрести самые разнообразные изделия ручной работы — деревянные сувениры, книги, религиозные атрибуты, сувениры и косметику из природных материалов. В рамках ярмарки проводились уникальные мастер-классы от мастеров международного уровня.

Кстати, следующий фестиваль «Никольская ярмарка в деревне Лампово» состоится 21 мая 2022 года, и к нему уже вовсю готовятся и мастера, и гости.

- Давно уже зреет идея организовать в Лампово культурный центр, - говорит Денис Ермолин. - Он будет действовать при общине, но как отдельное, независимое ее подразделение, отвечающее именно за культурную жизнь. Мы хотим назвать его Центром изучения и сохранения старообрядчества. В центре планируется проводить творческие вечера, лекции, встречи. Есть идея сделать небольшую экспозицию, посвященную старообрядческому быту — артефактов для нее у нас собралось достаточно много. К сожалению, пока не решен вопрос с помещением. В планах — приобрести или взять в аренду участок земли под строительство культурного центра.

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Сейчас Денис Ермолин собирает цифровой архив фотографий, связанных с ламповской староверческой общиной. До революции в Лампово было свое фотоателье, и у многих ламповцев до сих пор хранятся дореволюционные снимки их родственников. Денис оцифровывает эти фотографии, а снимки возвращает владельцам.

Лица на старых фотографиях всегда кажутся особенными. Лица старообрядцев — особенные среди особенных: кажется, что на каждом из них лежит печать строгой одухотворенности, и это делает их чем-то похожими друг на друга...

Юлия Лысанюк

Фото автора