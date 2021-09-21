Наш тренер

Ирина Михайловна Дорогова - грамотный тренер, которая помогает добиться желаемых результатов без вреда для здоровья. Также важны и ее педагогические навыки: занятия с ней приносят детям удовольствие, ребята тянутся к ней. Даже в свои законные выходные она увлекает ребят тренировками. Это игры и зарядка на свежем воздухе, тренировки в воде и, конечно, поощрительный приз для всех - арбуз. Родители одобряют такие походы, а иногда и сами присоединяются к ребятам.

Летом, в период закрытия бассейна, Ирина Михайловна старается продолжать тренировки и вывозит ребят в другие спортивные центры. Так, в августе этого года группа пловцов из бассейна в п. Вырица во главе с Ириной Михайловной жила и тренировалась Центре спорта «Эволюция» в Крыму, в городе Евпатории.

Наша группа 21-22 августа приняла участие в республиканских соревнованиях по плаванию «Кубок Черного моря». Сколько мужества и силы надо было проявить нашим мальчишкам и девчонкам, чтобы решиться на участие в этих соревнованиях, ведь соперниками оказались участники школ Олимпийского резерва из Воронежа, Москвы, Твери, Липецка, Кирова, Одинцова, Норильска и Севастополя. Ребята старались достойно защитить честь нашего поселка Вырица.

Ирина Михайловна, мы гордимся Вами и нашими ребятами-пловцами. Пусть не заняли они призовые места, зато улучшили свои результаты и получили новые разряды. У них был хороший пример тех, кто был сильнее их. Теперь соперники из 16-ти городов России, принимавшие участие в этих соревнованиях, узнали, что в небольшом поселке Вырица Ленинградской области живут и тренируются замечательные ребята пловцы, которые в скором времени обязательно поднимут планку своих побед.

За время нахождения в Евпатории Ирина Михайловна была для ребят второй мамой. Надо было работать с ребятами не только в группе, но и с каждым индивидуально. Причин для этого было достаточно: кого подлечить, кому носы помазать сметаной, кого пожурить, а с кем просто поговорить и успокоить. Мы отправили с тренером наших детей и были уверены, что нам будет спокойно, т.к. дети наши в надежных руках.

Ирина Михайловна отлично организовывала для них свободное время между тренировками. Были прекрасные экскурсии. Сколько радостных эмоций испытали ребята, когда побывали на Лебедином и Розовом озерах! Увидеть большое количество белых лебедей, которые довольно дружелюбно настроены и подплывали к ребятам, брали из их рук корм - это здорово! Много интересного ребята узнали и на Розовом озере. Теперь они знают тайну розовой воды. Совмещая тренировки с такими экскурсиями, наши ребята учатся не только любить плавание, но и окружающий мир.

19 сентября у Ирины Михайловны Дороговой - день рождения.

Дорогая Ирина Михайловна, мы все сердечно поздравляем Вас! Вы умеете заряжать позитивом и внушаете уверенность, что все обязательно получится, стоит лишь приложить усилия. Пускай сила Вашего духа передается вашим подопечным и стимулирует их на взятие новых высот. Вам и вашим ученикам желаем только побед: в соревнованиях, в покорении новых рубежей, в достижении новых рекордов и познании своих новых возможностей. Пусть каждый Ваш ученик будет целеустремленным и способным, пусть каждая Ваша тренировка проходит плодотворно и достойно.

Мы желаем Вам крепких сил, здоровья, высокого жизненного тонуса, нескончаемой энергии и большого человеческого счастья!

С Днем рождения, дорогой наш тренер!