Ангелы добра приглашают стать донорами

На
прошлой неделе в статье «Спасти
жизнь – это просто» мы уже рассказывали о необходимости расширять базу
потенциальных доноров, которые могут спасти жизнь своим генетическим близнецам.
В
ходе акции волонтеры в образах ангелов на улицах Гатчины рассказывали прохожим
о донорстве, способах сдачи биологического материала, приглашали их сразу же
вступить в регистр. В результате, донорами в этот день стали 10 человек, в том
числе участники общественного движения «Гатчинские пробежки». Все они теперь
#спящиеангелыдобра.
Волонтер
общественного движения «Энергия жизни» и проекта «Регистр против рака» Алина
Рыкова рассказала, что любой желающий житель Гатчины и Гатчинского района может
вступить в регистр в компании «Инвитро» в любой день. Это бесплатно, быстро и
безболезненно.
«Необходимое
лекарство – уже есть в каждом из нас», - добавила она.
Фото
Алины Рыковой