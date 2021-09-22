Ангелы добра приглашают стать донорами

На прошлой неделе в статье «Спасти жизнь – это просто» мы уже рассказывали о необходимости расширять базу потенциальных доноров, которые могут спасти жизнь своим генетическим близнецам.

В ходе акции волонтеры в образах ангелов на улицах Гатчины рассказывали прохожим о донорстве, способах сдачи биологического материала, приглашали их сразу же вступить в регистр. В результате, донорами в этот день стали 10 человек, в том числе участники общественного движения «Гатчинские пробежки». Все они теперь #спящиеангелыдобра.

Волонтер общественного движения «Энергия жизни» и проекта «Регистр против рака» Алина Рыкова рассказала, что любой желающий житель Гатчины и Гатчинского района может вступить в регистр в компании «Инвитро» в любой день. Это бесплатно, быстро и безболезненно.

«Необходимое лекарство – уже есть в каждом из нас», - добавила она.

Фото Алины Рыковой