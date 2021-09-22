В Рождествено открывается музейный центр и закрывается усадьба

Напомним, идея построить первый в России уникальный многофункциональный музейный центр, где будут реставрировать культурные ценности музеев Ленинградской области, нашла поддержку в Министерстве культуры РФ. Общая стоимость контракта составила 2,5 млрд рублей. Заказчиком работ выступает Музейное агентство Ленинградской области. Все работы на территории стройплощадки, в том числе закупка современного оборудования, осуществляется за счет средств займа Всемирного банка, строительство инженерных сетей, подъездов, пожарных проездов лежит в зоне ответственности правительства Ленинградской области и регионального бюджета.

Генеральным подрядчиком проекта стала компания ОАО «Метрострой», которая в 2016 году приступила к работе. Сегодня строительство центра подходит к завершению. На контрасте со старинной усадьбой Набокова и деревянными домами поблизости новый центр смотрится очень эффектно – двухэтажное здание из стекла и бетона расположилось на площади почти 15 тысяч квадратных метров.

Сегодня железобетонные конструкции смонтированы полностью, фасад готов на 98 %, продолжается отделка цоколя, благоустройство территории. Вскоре рядом с центром появится газон, зеленые насаждения, скамейки, урны, зоны для отдыха будущих сотрудников. В целом, реставрационный центр готов на 85%.

Специально для нового культурного объекта были реконструированы очистные сооружения, построена мощная электростанция, смонтирована полностью автономная система водоснабжения, отопления, водоотведения, пожарной безопасности.

Экскурсия, которую проводил главный инженер службы строительного надзора Александр Астратов, началась с цокольного этажа центра, где построено фондохранилище для экспонатов, которые будут попадать сюда с помощью специального грузового лифта.

Фондохранилище вмещает в себя 17 помещений. Стоит отметить, что это не типовые комнаты, а совершенно разные сектора, где будут созданы определенные температурно-влажностные условия для хранения тех или иных предметов, будь то черно-белые или цветные негативы, знамена, ткани, картины, бумага, скульптуры. Система пожарной безопасности также смонтирована с учетом данных условий. Так, в помещении, где невозможно затушить внезапный пожар с помощью воды, будет применяться специальный газ.

- Уровень хранения музейных и антикварных предметов соответствует условиям Эрмитажа, некоторых музеев Финляндии и Италии, - пояснил Владимир Цой и добавил, что, как только центр будет открыт, он передаст в него уникальные фотонегативы на стекле, датируемые XIX веком, которые сегодня хранятся в областном комитете по сохранению культурного наследия.

Согласно предварительному плану первыми на реставрацию в новый центр попадут предметы из коллекций музеев Ленинградской области. На ближайшие три года уже составлен соответствующий график, и центр будет полностью загружен работой.

Сегодня музейные предметы из нашего региона приходится реставрировать по всей стране, в том числе в мастерских Эрмитажа в Санкт-Петербурге, Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э.Грабаря в Москве. Предметы из коллекции подводной археологии Выборгского замка реставрируются прямо на месте из-за сложностей с транспортировкой и отсутствия необходимых условий в каком-либо реставрационном центре.

- В дальнейшем мы планируем работать на открытом рынке музейных услуг и принимать на реставрацию предметы из музейных фондов не только Ленинградской, но и Новгородской и Псковской областей, Санкт-Петербурга и других регионов Северо-Запада России, а также частных коллекций, например, иконы или мебель, - рассказал Владимир Цой.

На первом этаже центра будут расположены лекционный зал, столовая для сотрудников, административные кабинеты, атриум, где можно будет формировать временные выставки перед отправкой предметов искусства заказчику.

Главное таинство центра – более 15 реставрационных мастерских будут расположены на втором этаже. Технолог компании «Музейные технологии» Любовь Милявская, которая занимается комплектацией оборудования, рассказала, что мастерские будут оснащены новейшим профессиональным оборудованием, включая реставрационные столы, комплексные рабочие места, вытяжные системы, профессиональный свет, рентгеновское оборудование, увлажнительные камеры, ультрафиолетовое оборудование, профессиональные микроскопы.

Каждая мастерская предусмотрена под свою специфику – для реставрации ткани, бумажных изделий, театральных костюмов, предметов археологии, скульптур. Общая стоимость оборудования составляет порядка 800 млн рублей.

Центр будет оснащен современной системой хранения данных, объединенных в одну базу. Новая электронная система предполагает возможную интеграцию с другими подобными центрами и музеями по обмену информацией. С ее помощью можно будет контролировать реставрацию того или иного объекта дистанционно.

При значительной ценности артефактов, которые будут здесь храниться и реставрироваться, возникает логичный вопрос об их сохранности. Александр Астратов рассказал, что в центре будет предусмотрена система контроля доступа, по которой каждый сотрудник будет иметь электронный ключ только от своей лаборатории. Также смонтирована система видеонаблюдения, позволяющая отслеживать каждый уголок центра, а два поста охраны будут проводить досмотр при входе и выходе.

Владимир Цой привел в пример детективные фильмы о кражах произведений искусств.

- Мы посмотрели их все и сделали определенные выводы, - шутя добавил он.

Сегодня продолжается формирование штата сотрудников, в который войдет около 120 человек – реставраторы живописи и икон, керамики и фарфора, негативов, фотоматериалов, графики, чертежей, реставраторы по металлу и ткани, таксидермисты, а также методисты, художники-оформители и другие специалисты технической службы. В правительстве Ленинградской области рассматривается вопрос приобретения для них служебного жилья, в том числе в Гатчине.

Если в центре работы уже завершаются, то в соседнем здании – музее-усадьбе Рукавишниковых-Набоковых только возводят строительные леса перед комплексной реставрацией. Все экспонаты уже вывезены в хранилище и другие филиалы Музейного агентства. Реставрация будет полностью выполнена за счет средств бюджета Ленинградской области, стоимость контракта составит более 250 млн рублей.

Задача реставраторов – восстановить архитектурный облик памятника конца XIX – начала ХХ веков. Специалисты отремонтируют фундамент и крышу дома, сделают перепланировку цокольного этажа, приведут в порядок интерьеры здания, лестницы и отреставрируют его фасады, восстановят флагшток на бельведере, а для людей с ограниченными возможностями здоровья установят подъемник. Во время работ в здании также заменят прогнившие деревянные межэтажные перекрытия, поврежденные участки деревянной обшивки стен, внутренние заполнения дверных и оконных проемов. Инженерные сети будут подключены к новому многофункциональному музейному центру, благодаря чему также появятся благоустроенные туалеты.

- У этой усадьбы тяжелая судьба, она пережила пожар в 1990-е годы, и за то, что она дожила до наших дней в таком приличном состоянии, мы должны поблагодарить ее сотрудников. Это очень популярное место среди туристов, поэтому нам важно вернуть усадьбе былой облик. Это единственное место, которое Владимир Набоков называл своим домом, - отметил Владимир Цой.

Работы в усадьбе запланированы почти на три года. После реставрации здесь будет открыт музей, посвященный истории края, личности и творчеству Владимиру Набокову.

После реставрации усадьбы правительство Ленинградской области планирует приступить к реставрации парка.



