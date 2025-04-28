Вам скорую или неотложную?

День работника скорой помощи отмечается в России 28 апреля. В преддверии профессионального праздника руководитель станции скорой помощи г. Гатчины Сергей Новоселов рассказал, чем отличается скорая помощь от неотложной, как меняется уровень подготовки фельдшеров и почему отказ от вызова – это не всегда хорошо.

Укладка – прежде всего!

- У скорой помощи две основные задачи: своевременный доезд по вызову и оказание экстренной медицинской помощи надлежащего качества, – говорит Сергей Анатольевич. – Наши фельдшерские бригады готовы к решению этих задач в полной мере. У всех фельдшеров – медицинский диплом, сертификат работника скорой помощи и аккредитация, дающая право работать на скорой. Большинство наших работников имеют высшую квалификационную категорию, получить которую не так-то просто.

- Фельдшеры скорой проходят специальное обучение?

- …И сдают квалификационный экзамен, чтобы получить сертификат и аккредитацию. Я сам уже много лет являюсь членом областной аттестационной комиссии и вижу, как растет подготовка работников скорой помощи по всей Ленинградской области. Но и требования становятся с каждым годом всё выше.

На фельдшерах скорой лежит огромная ответственность. Например, до начала рабочего дня фельдшер обязан проверить всю укладку на наличие препаратов и расписаться в документах. Во время дежурства он полностью отвечает за укомплектованность своего арсенала. На выезде у фельдшера есть реанимационная, травматологическая, акушерско-гинекологическая укладка плюс полная машина аппаратуры, начиная от электрокардиографа. И фельдшер должен проверить работоспособность аппаратуры, в том числе и наличие кислорода для аппарата искусственной вентиляции легких. Не дай бог, он приедет на вызов, а баллоны пустые или какие-то препараты закончились, потому что предыдущая смена сказала: «Да там всё нормально, можешь не смотреть». За это фельдшер несет ответственность – вплоть до уголовной, и я своих сотрудников всегда предупреждаю: узнаю о таком случае, сам передам в прокуратуру.

Фельдшеры неслабого пола

- По штатному расписанию у нас должны дежурить две врачебные бригады интенсивной терапии (раньше они имели статус реанимационно-кардиологических бригад) и 22 – фельдшерских. К сожалению, в реальности работают 15–16 бригад фельдшеров, укомплектованность составляет 60-70%. И это еще не самый плохой процент! В среднем по России скорые укомплектованы кадрами наполовину – в стране не хватает порядка 60 тысяч фельд-шеров.

- К кому приезжают врачи?

- Бригада интенсивной терапии в составе врача широкого профиля, фельдшера и водителя выезжает на самые сложные вызовы: ДТП, железнодорожные травмы, утопление, повешение и т.д. Врач скорой обязан знать всё, хотя и не так глубоко, как узкие специалисты. Но главная его задача – оказание экстренной медицинской помощи. С этим не каждый может справиться, в том числе и физически. Тем более если фельдшер в бригаде – женщина, а работа на скорой, естественно, не обходится без носилок. Водители, конечно, помогают, это одно из условий приема на работу – возможность носить пациентов на носилках.

- Кого больше у нас на скорой – мужчин или женщин?

- Мужчин больше врачей, фельдшеров – женщин. И тенденция сохраняется: в медицинском колледже сейчас около 80% – девушки.

Сначала – в операционную, потом – на скорую

- В чем причина некомплекта в службе скорой помощи? Мало платят?

- На рынке труда свободных фельдшеров нет. Мы переманиваем друг у друга кадры: я – у тосненцев, тосненцы – у Волосово, Волосово – у меня и т.д. Если бы пришли новые работники, можно было бы уменьшить нагрузку на действующих фельдшеров. Но получается замкнутый круг: у нас большая нагрузка, потому что не хватает фельдшеров, а медики на скорую не идут, потому что боятся нагрузки. И да, единственный способ привлечь людей – это повышать зарплату, иначе нам не выдержать конкуренции. Частные медицинские структуры только и ждут моих работников: они хорошо подготовлены, в Петербург их с удовольствием берут. Пушкинская и Красносельская скорая помощь наполовину укомплектованы гатчинцами. Да, там выше зарплата, но, если вычесть затраты и время на дорогу, разница будет не столь существенна.

С 1 января всем медработникам в России, в том числе и на скорой, на 15% повышена зарплата. Губернатор Ленинградской области сделал отдельные надбавки работникам скорой помощи. Кроме того, в этом году гатчинская служба скорой помощи впервые за всю историю получила премию по итогам работы за год. Так что подвижки есть.

- Фельдшер ездит по вызовам один, без медсестры?

- У нас есть бригады, где вместе с фельдшером работает медсестра, но медсестер тоже мало. Однако пока мы не форсируем этот вопрос. Если мыслить по государственному, медсестры сейчас нужнее в стационаре, где не хватает операционных и палатных сестер. А операционной сестры нет – и всё, операционная встала: один хирург ничего не сделает. Поэтому я не могу переманивать медсестер из стационара. Вот когда будут набраны операционные и палатные сестры в полном объеме, тогда настанет моя очередь. Сейчас фельдшер ездит во многих случаях один. Когда вызов требует четыре руки, а не две головы, диспетчер посылает бригаду из двух фельдшеров.

На станции и подстанциях у нас 62 выездных фельдшера, восемь медсестер и 16 диспетчеров. Наши диспетчеры – это хорошо подготовленные фельдшеры с большим опытом работы в службе скорой помощи, которые в силу возраста оставили работу на линии. Тяжеловато, знаете ли, становится бегать на пятый этаж с носилками…

Свежая кровь

- Сейчас у нас проходят практику 17 студентов медицинского колледжа, которые в этом году заканчивают обучение. Десять из них – целевики, и летом они придут к нам работать, в том числе два молодых человека. Я их предупредил: чем более подготовленными вы придете, тем быстрее начнете работать самостоятельно, а не с наставником, и тогда ваша зарплата резко вырастет. Сразу на линию я этих новоиспеченных фельдшеров не выпущу, а заработная плата стажера, который еще не несет никакой ответственности, конечно, сильно отличается от зарплаты его наставника. Самым сообразительным, возможно, будет достаточно двух-трех дежурств. А кто-то и два месяца еще будет доучиваться, чтобы наставник мог его с чистой совестью рекомендовать.

Я предложил своим сотрудникам: давайте сделаем так, чтобы все эти 17 практикантов в итоге остались у нас. Это будет показатель силы нашего коллектива. Тогда и средний возраст работников гатчинской скорой снизится (сейчас он составляет 35–45 лет). Нам есть чем заинтересовать молодежь. Мы постоянно чувствуем поддержку со стороны молодого энергичного руководства Гатчинской КМБ.

«Не найден на месте»

В гатчинскую службу скорой помощи ежесуточно поступает около 160 вызовов. В период подъема заболеваемости ОРВИ было 180. Как отмечает Сергей Новоселов, многие вызовы обусловлены банальной неосведомленностью: люди с хроническими заболеваниями часто вызывают скорую только потому, что не знают, какую таблетку принять. Раньше существовали так называемые школы гипертоников, диабетиков, астматиков, когда людей обучали азам самопомощи. Теперь в аптеках – широчайший спектр лекарств, в которых пациенты, не получившие свое-

временной врачебной консультации, не ориентируются.

- Сергей Анатольевич, много по-настоящему ложных вызовов?

- Есть такое статистическое понятие, как безрезультатные вызовы. Они делятся на три категории. Первая – это ложные вызовы, когда в скорую звонят из хулиганских побуждений. Сегодня это крайне редкое явление: прошли те времена, когда дети баловались по телефону. Больше всего меня как руководителя волнует вторая категория – отказ от вызова. Что это значит? Человек может отменить вызов, потому что слишком долго ждал и либо уже сам поехал в больницу, либо ему стало лучше. И здесь есть доля вины скорой помощи. Каждое утро диспетчер отчитывается по вызовам, и, если отказов не один-два, а много, мы разбираемся, почему. Не приехали вовремя? По чьей вине? Да, бывают и объективные причины, когда, например, поступает 30 вызовов в час, и тогда, конечно, сложно уложиться в норматив.

- И за сколько должна прибыть скорая по нормативу?

- По экстренному вызову мы должны доехать за 20 минут, а по неотложному вызову для скорой помощи норматив не установлен.

- Поясните разницу?

- Все жизнеугрожающие случаи – это скорая помощь, не жизнеугрожающие – неотложная. Сюда относятся хронические заболевания, высокая температура и другое. Для неотложки при поликлинике, которая принимает вызовы до 14 часов, установлен норматив прибытия – два часа. В нашей службе скорая и неотложная помощь совмещены, и, когда поступает звонок, диспетчер определяет, какой вид помощи требуется. Главное отличие в том, что фельдшер поликлиники имеет право назначать лечение и оформлять больничный лист, а фельдшер скорой – нет. Медицинская помощь у нас стандартизирована от и до, на все случаи жизни.

- Вы сказали про три категории безрезультатных вызовов…

- А третья категория называется «Не найден на месте». Как правило, под угрозой вызова скорой и полиции эти уличные пациенты быстро приходят в себя и исчезают до прибытия медиков.

В преддверии профессионального праздника я хочу поблагодарить коллектив гатчинской службы скорой помощи за самоотверженную работу, за понимание и поддержку в трудных ситуациях, за верность выбранной профессии. Всем желаю удачи, личного счастья и, конечно, здоровья – чтобы всегда хватало энергии и сил для выполнения нашей важной миссии – помощи тем, кто в этом больше всего нуждается.

Екатерина Дзюба