Когда закончится ремонт?

Когда закончится ремонт?

В редакцию газеты «Гатчинская правда» обратилась жительница Кобринского поселения с жалобой на затянувшийся ремонт жилого дома.

Рубрики : ЖКХ     23 Sep 2021

Многоквартирный жилой дом на улице Центральной в поселке Кобринское попал в программу капитального ремонта. Работы начались в мае, на дворе – середина сентября, но ремонт так и не закончен.

Мы обратились за комментарием в Фонд капитального ремонта Ленинградской области. Нам ответили, что по данному адресу работы выполняет подрядная организация – компания «ПКФ» по договору № 2021-96 от 30.04.2021 года. В доме уже заменены окна в местах общего пользования и двери, выполнены работы по монтажу направляющих и утеплителя. На этой неделе продолжается монтаж и антисептирование обрешетки. На объекте работают четыре человека.

Срок завершения работ по графику – 15 сентября 2021 года, но по факту приемочная комиссия состоится не раньше октября. Специалисты отдела контроля качества производства работ Фонда капремонта уже выдали подрядчику предписание о необходимости увеличения темпов ремонта, а также о нарушении договорных сроков и наложении штрафных санкций.

При возникновении вопросов у собственников по поводу текущего капремонта они могут обращаться в Фонд по телефону колл-центра 8 (812) 320-99-15 или через группу ВК https://vk.com/kapremont47.


Фото Вячеслава Федорченко

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