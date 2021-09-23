Когда закончится ремонт?

Многоквартирный жилой дом
на улице Центральной в поселке Кобринское попал в программу капитального
ремонта. Работы начались в мае, на дворе – середина сентября, но ремонт так и
не закончен.
Мы обратились за
комментарием в Фонд капитального ремонта Ленинградской области. Нам ответили,
что по данному адресу работы выполняет подрядная организация – компания «ПКФ»
по договору № 2021-96 от 30.04.2021 года. В доме уже заменены окна в местах
общего пользования и двери, выполнены работы по монтажу направляющих и
утеплителя. На этой неделе продолжается монтаж и антисептирование обрешетки. На
объекте работают четыре человека.
Срок завершения работ по
графику – 15 сентября 2021 года, но по факту приемочная комиссия состоится не
раньше октября. Специалисты отдела контроля качества производства работ Фонда
капремонта уже выдали подрядчику предписание о необходимости увеличения темпов
ремонта, а также о нарушении договорных сроков и наложении штрафных санкций.
При возникновении
вопросов у собственников по поводу текущего капремонта они могут обращаться в Фонд
по телефону колл-центра 8 (812) 320-99-15 или через группу ВК
https://vk.com/kapremont47.
Фото Вячеслава Федорченко