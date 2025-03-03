Александра Эмбер: «Карп, который мечтал стать драконом»

Александра Эмбер — творческий псевдоним жительницы Гатчины Александры Довгулёвой, который она придумала для своих «взрослых» книг, созданных в условном жанре мифологического фэнтези. В условном, потому что, как она сама считает, чистых литературных жанров сейчас уже нет.

И действительно, в выпущенной в издательстве «Эксмо» книге «Карп, который мечтал стать драконом» сплетаются самые разные линии — и историческая, и мифологическая, и приключенческая, и романтическая.

Плыть против течения

Действие романа происходит в традиционной Японии эпохи Эдо, и язык повествования соответствующий — изящный, поэтичный, завораживающий.

«Известна ли вам легенда о карпе, который плыл против течения, чтобы стать драконом? – Это же детская сказка, – сказал Катаси. – Ее рассказывают мальчикам в детстве, чтобы объяснить, что такое стойкость и упорство: карп, который доплывет от самого океана против течения к истоку реки, может стать драконом, если с достоинством преодолеет все препятствия».

Собственно, в этом фрагменте «Карпа, который мечтал стать драконом» - ключ ко всей книге. Как рассказала Александра, этот миф очень популярен в Азии — в Китае, Японии, во Вьетнаме. Карп, который становится драконом, преодолев все мыслимые и немыслимые препятствия, сможет обрести мудрость, мистические силы и бессмертие. Символичность и философия, свойственные восточной культуре, переплетаются в этой книге с сюжетами, близкими европейскому читателю. Если наложить этот миф на нашу обычную жизнь, речь идет о том, что истинная награда ждет человека только после большого количества испытаний.

Главные герои книги «Карп, который мечтал стать драконом», Катаси и Юкия, тоже вольно или невольно плывут против течения — не только, чтобы победить, но и чтобы выжить. Прототипом странствующего художника Катаси стал знаменитый Кацусика Хокусай. В поисках вдохновения юноша находит опасности, достойные героев древних легенд. Не успев начаться, путешествие Катаси оборачивается полной катастрофой. А дальше его ждут встреча с миром потустороннего и испытание любовью. Но все заканчивается хорошо, ведь для автора книги принципиально важны счастливые финалы.

- В этом я придерживаюсь принципа Джейн Остин: мои герои после некоторых испытаний в конце получают то, о чем мечтали и еще чуть-чуть, - говорит Александра Эмбер. - «Карп, который мечтал стать драконом» – не просто мистическое фэнтези. Это история взросления и, прежде всего, нежная сказка о любви.

Выхода этой книги в издательстве «Эксмо» Александра ждала с особым нетерпением. Так получилось, что вся ее жизнь тоже, по сути, выстраивалась «против течения» - вольно или невольно.

«Писать начала очень рано»

Александра Довгулёва родилась в Петербурге, как она сама говорит - в интеллигентной православной семье, где все — гуманитарии. Вот что она рассказала о детстве:

- Мои родители стремились к тому, чтобы у меня было классическое петербургское воспитание, с постоянными музеями и театрами. Они никогда меня не ограничивали в деньгах, например, на покупку художественным материалов, если мне хотелось рисовать. Я неплохо рисую, хотя художественную школу не заканчивала. Когда они видели, что я чем-то горю, это поощрялось.

Я очень рано начала увлекаться Японией. Когда была маленькой, у нас дома появилась видеокассета с японским мультфильмом 1969 года «Летающий корабль-призрак» - экранизацией одноименной манги Сётаро Исиномори. Для японцев это до сих пор классика аниме. Совершенно недетский мультфильм, скажем так, и я до сих пор боюсь! Для меня этот фильм стал, наверное, самым ярким впечатлением от столкновения с японской культурой, которая очень отличается от нашей.

Почему именно Япония? За японцами вообще очень интересно наблюдать, потому что у них очень своеобразное восприятие действительности. Что бы они ни принимали в свою культуру, даже европейские легенды про рыцарей, убивающих драконов, они все равно остаются японцами, создавая что-то для себя и по-своему. Замечу, что Япония сама по себе закрытая страна, но, тем не менее, у нас есть точки пересечения. Так как мы имеем с Японией общие границы, пусть и морские, взаимопроникновение наших культур неизбежно.

По словам Александры, в 15–16 лет ее любовь к японскому аниме перешла в острую форму, как и у многих подростков.

- Родители, конечно, беспокоились, - говорит она. - И не в аниме было дело. Любое подобное увлечение подростка, особенно девочки, взрослых начинает пугать, потому что для них это что-то непонятное. Но мои родители поступили мудро, руководствуясь соображением: не можешь остановить безобразие — возглавь его. Мне по-прежнему дарили диски с аниме на праздники, у меня была коллекция манги, мама купила мне японский наряд для школьного вечера. И мое подростковое увлечение со временем перешло в нечто более глубокое. Меня стала интересовать традиционная японская культура в целом — ее история, мифология. Кстати, ни для кого уже не секрет, что в основе аниме лежит японский традиционный фольклор. Так, например, в знаменитой истории про Наруто отразилась очень популярная народная легенда о девятихвостой лисице.

В 16 лет мои детские интересы расширились, и это была не только Япония. Я вообще очень увлекающийся человек. У меня много увлечений - мистика, мифология, искусство. Мне интересны и скандинавская, и британская, и ирландская, и кельтская культура. Писать начала очень рано. Еще в детстве попадала в какие-то конкурсы, мои стихи печатали в газетах. Я понимала, что меня публикуют как способного ребенка и относилась к этому очень осознанно, зная, что хочу в будущем стать писателем. При этом я старалась не говорить об этом вслух, потому что взрослые к этому относились как раз не очень серьезно.

Часть жизни, мимо которой не пройти

После школы Александра поступила на русское отделение филологического факультета СПбГУ, а потом закончила магистратуру Педагогического университета им. А.И. Герцена (германистика). После окончания учебы работала на кафедре иностранных языков, но пришлось уйти. Причина была очень серьезной...

Об этой стороне своей жизни Александра решилась рассказать не сразу.

- Это часть моей жизни, мимо которой не пройти, - говорит она. - Об этом важно сказать, потому что это меня формирует как человека. Моему сыну восемь лет. У него аутическое расстройство тяжелой степени, с большими поведенческими проблемами и трудностями с социальным взаимодействием. Он нуждается в постоянном сопровождении взрослых. В прошлом году мы пошли в школу — обычную, хотя сын учится по индивидуальной программе. Для меня очень важно, чтобы он не терял навыки поведения в общественных местах, поэтому в школу мы ходим. Тяжело принять, что все совершенно по-другому. Гордыня... Сложно с нею справиться. Мы с мужем очень успешные люди, у нас хорошее образование, хорошая престижная работа. Мы знаем иностранные языки. У нас ребенок-инвалид. И ничего сделать нельзя, потому что вот так случилось. Мы — православная семья. И все равно, пока с тобой это не случается, думаешь: сам виноват, то есть виноваты сами родители этого ребенка. От попыток винить себя я еще не ушла до конца, но уже работаю над этим. Совсем недавно я вышла из тяжелой клинической депрессии. Самое трудное — признать даже перед самыми близкими людьми, что ты психологически не справляешься, что тебе нужна помощь. Трудно, но надо, иначе...

...У меня было очень хорошее детство. И когда я ждала ребенка, я мечтала, как мы будем вместе читать, как в театр пойдем, как в моем детстве. Когда мой сын смог, наконец, слушать сказки, ему было семь лет. Я была счастлива! Да, не все получается, как нам хочется, мягко говоря. Но я стараюсь. У нас очень большие подвижки, прогресс...

А потом на свет появилась книга - «Карп, который мечтал стать драконом». Книга о рыбке, которая плывет вверх по течению, преодолевая все мыслимые и немыслимые препятствия.

- Главная героиня в начале моей книги находится в депрессии, - говорит Александра. - Она знает, что умрет, и знает, когда и каким образом. И там - вот этот мотив спасения себя через стремление спасти другого. Когда я писала книгу, я не отдавала себе отчет в этом. Но потом, думая про свой текст уже как филолог, поняла, что в этом романе отразилась эта моя психологическая трансформация. У меня там очень светлый, хороший, позитивный финал...

Первые главы этой книги я послала на конкурс EWA «Любовь с первой строчки» после окончания литературной школы «ЭКСМО». Я ни на что не надеялась — это был как раз пик моего депрессивного состояния. Неожиданно для меня рукопись прошла сначала в полуфинал, потом в шорт-лист финала. Внезапно она взяла Гран-при, и ее заметил редактор «Эксмо» Мария Руднева.

Александре предложили закончить книгу, что она и сделала за четыре месяца. Роман вышел из печати в ноябре 2024 года.

- Ощущение было как от сюрреалистического сна, потому что я к этому очень долго шла, - признается Александра. - Я писала с семнадцати лет, были и молчания, и отказы. Было очень страшно, что ничего не выйдет по какой-то причине, потому что для меня это было очень, очень принципиально. И вдруг все сложилось: она вышла — прекрасная книга в красивой обложке и отличными иллюстрациями, с придуманным мной ожившим карпом на уголках страничек...

«Серебряная уточка» и другие

В Гатчине семья Довгулёвых поселилась четыре года назад.

- Мне здесь нравится, - говорит Александра. - Я узнаю все больше про писателей, художников, которые жили в какой-то период в Гатчине. И практически все вспоминают золотое время Гатчины - как Болдинскую осень Пушкина. История у Гатчины прекрасная, и мне нравится ее узнавать.

Александра Довгулёва продолжает творить. Ждет своего часа увидеть свет еще одна ее книга «Серебряная уточка», созданная уже по мотивам карело-финского эпоса.

- Это еще одно мое увлечение, тут наверное генная память, потому что моя прабабушка была карело-финкой и не говорила по-русски, - говорит Александра. - И у меня от финской речи, от ритма «Калевалы» прямо мурашки по коже. Природа опять же... Когда в Гатчину переехали, для меня стало приятным открытием, что здешние места очень похожи на Карельский перешеек. «Серебряная уточка» написана на основе «Калевалы». Я вдохновлялась творчеством художницы Тамары Григорьевны Юфа, прославившейся великолепными иллюстрациями к этому эпосу. Вышло очень хорошо. Рукопись выиграла в нескольких литературных конкурсах, но пока не издана.

А еще Александра Довгулёва пишет стихи, детские рассказы и сказки для взрослых, очень похожие на притчи. Все эти произведения, включая роман «Серебряная уточка», находятся в свободном доступе в сети, где с ними можно познакомиться. Там же можно найти «Таксокнигу» - забавную историю про таксу-детектива. Рисунки к этой книге рисовала сама Александра.

- Могу сказать, что этот персонаж очень на меня похож — такой же мечтатель, у которого ничего не получается с первого раза, но... Он - как Карп, который плывет против течения к истокам реки в горах. Это мой самый любимый персонаж именно с точки зрения похожести на меня.

«В столе» у Александры Довгалевой - несколько рукописей. Сейчас она пишет очередную книгу: «Кот с колокольчиком на хвосте» - своего рода мистический детектив на основе японской мифологии. Также писательница начала собирать материал для большой книги по мотивам ирландско-кельтской мифологии. В планах — создание книги о знаменитой древнегреческой поэтессе Сафо. Еще одна уже оформившаяся идея — книга о Петербурге в жанре магического реализма.

Хочется пожелать Александре, чтобы у нее и ее близких все сложилось так, как она мечтает и даже чуточку больше. Пусть соберется волшебная жемчужина, а Карп станет Драконом...

Узнать больше о творчестве Александры Эмбер можно на страничке ВКонтакте «А. Эмбер. Карп, который мечтал стать драконом» (https://vk.com/catsandwriter).

Юлия Лысанюк