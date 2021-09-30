Жителей Ленинградской области приглашают принять участие в социальной инициативе «ПРОНАВЫКИ.РФ»

За пять месяцев со старта программы сайт пронавыки.рф посетили более 80 000 человек, в том числе из Ленинградской области более 300 человек.

На сегодняшний день в рамках социальной инициативы «ПРОНАВЫКИ» помимо курсов по востребованным навыкам запущено направление, ориентированное на улучшение карьерных возможностей участников проекта в регионах их проживания. Каждый участник, пройдя обучение по одному из профессиональных направлений, имеет право получить бесплатную карьерную консультацию от опытных HR-экспертов, в которую входит: построение плана карьерных возможностей, помощь в составлении резюме и сопроводительного письма потенциальному работодателю, а также помощь в подборе вакансий и подготовке к собеседованию. В результате реализации программы до конца 2021 года планируется оказать помощь в карьерном развитии и трудоустройстве не менее 800 участникам программы «ПРОНАВЫКИ», в том числе из незащищенных слоев населения, людей с инвалидностью, а также лиц, потерявших работу в результате событий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

На сайте проекта пронавыки.рф представлены 30 онлайн-курсов по востребованным профессиональным, гибким и цифровым навыкам. И количество курсов постоянно увеличивается. Все курсы выполнены в формате видеоуроков и доступны в любое время без ограничения по количеству участников и просмотров. Можно пройти любое количество курсов. Важно отметить, что программа предоставляет отдельные возможности для развития и трудоустройства людям с ОВЗ. Контент и интерфейс сайта проекта учитывает особенности людей с инвалидностью по зрению и слуху. Также в рамках проекта разработан специальный курс с инструментами для пользователей с особенностями моторных функций, зрения и слуха, испытывающих трудности в чтении и восприятии информации. Исп. Ю.А. Мамий Тел.: +7 (499) 703-39-49

Таким образом, любой житель Ленинградской области может совершенно бесплатно просматривать курсы в рамках проекта и получить карьерную консультацию, тем самым улучшить свои карьерные возможности, а в случае отсутствия работы получить поддержку в поиске работы в своём регионе.

Организаторами проекта являются АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета», компания Microsoft и АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Проект сопровождает Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», а также со стороны Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Департамент координации деятельности образовательных организаций, который высоко оценивает потенциал и социальную значимость подобных программ для расширения возможностей самореализации, в том числе у обучающихся и выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

На сайте «ПРОНАВЫКИ» размещаются актуальные вакансии для участников программы, а работодатели могут подавать заявки на подбор сотрудников. Генеральным HR-партнером проекта выступает компания HeadHunter.

Инициативу также поддерживают РОО помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт», международная стаффинговая группа ANCOR, Онлайн школа Аналитики и Данных IQBI.

Более подробная информация размещена на сайте пронавыки.рф