Жителей Ленинградской области приглашают принять участие в социальной инициативе «ПРОНАВЫКИ.РФ»

За пять месяцев со старта программы сайт пронавыки.рф посетили более 80 000 человек, в том числе из Ленинградской области более 300 человек.
На сегодняшний день в рамках социальной
инициативы «ПРОНАВЫКИ» помимо курсов по востребованным навыкам запущено
направление, ориентированное на улучшение карьерных возможностей участников
проекта в регионах их проживания. Каждый участник, пройдя обучение по одному из
профессиональных направлений, имеет право получить бесплатную карьерную
консультацию от опытных HR-экспертов, в которую входит: построение плана
карьерных возможностей, помощь в составлении резюме и сопроводительного письма
потенциальному работодателю, а также помощь в подборе вакансий и подготовке к
собеседованию. В результате реализации программы до конца 2021 года планируется
оказать помощь в карьерном развитии и трудоустройстве не менее 800 участникам
программы «ПРОНАВЫКИ», в том числе из незащищенных слоев населения, людей с
инвалидностью, а также лиц, потерявших работу в результате событий, связанных с
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.
На сайте проекта пронавыки.рф представлены
30 онлайн-курсов по востребованным профессиональным, гибким и цифровым навыкам.
И количество курсов постоянно увеличивается. Все курсы выполнены в формате
видеоуроков и доступны в любое время без ограничения по количеству участников и
просмотров. Можно пройти любое количество курсов. Важно отметить, что программа
предоставляет отдельные возможности для развития и трудоустройства людям с ОВЗ.
Контент и интерфейс сайта проекта учитывает особенности людей с инвалидностью
по зрению и слуху. Также в рамках проекта разработан специальный курс с
инструментами для пользователей с особенностями моторных функций, зрения и
слуха, испытывающих трудности в чтении и восприятии информации. Исп. Ю.А. Мамий
Тел.: +7 (499) 703-39-49
Организаторами проекта являются АНО «Центр
развития инновационных технологий «ИТ-Планета», компания Microsoft и АНО
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» при
поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Проект сопровождает Общероссийская
общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», а также со стороны
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Департамент
координации деятельности образовательных организаций, который высоко оценивает
потенциал и социальную значимость подобных программ для расширения возможностей
самореализации, в том числе у обучающихся и выпускников с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья.
На сайте «ПРОНАВЫКИ» размещаются
актуальные вакансии для участников программы, а работодатели могут подавать
заявки на подбор сотрудников. Генеральным HR-партнером проекта выступает
компания HeadHunter.
Инициативу также поддерживают РОО помощи
детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт», международная
стаффинговая группа ANCOR, Онлайн школа Аналитики и Данных IQBI.
Более подробная информация размещена на
сайте пронавыки.рф