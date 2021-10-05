Область готова к первой «цифровой» переписи

Через десять дней – 15 октября – по всей стране стартует Всероссийская перепись населения. Сбор информации о жителях, их образовании, владении языками, занятости, составе семьи и жилищных условиях продлится до 14 ноября.

«Перепись населения даст нам возможность обновить качественные характеристики проживающего на территории Ленинградской области населения. Мы уже видим по агломерационной зоне, что у нас статистические данные и численность фактически проживающего населения значительно расходятся. Как только мы получим новые данные, мы сможем скорректировать нашу социально-экономическую политику в части развития дорожного хозяйства, транспортной и социальной инфраструктуры, поскольку будем понимать – где постоянно проживает население, его состав и какие услуги им необходимы, исходя из возрастных групп», – сказал на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту переписи, первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Егор Мищеряков.

На сегодняшний день в Ленинградской области подобрано 90% переписчиков, во всех районах выделены помещения для хранения планшетов, переписных листов и других документов переписи, предоставлены помещения для 591 переписных участков, обеспечен транспорт и связь для переписчиков.

По словам руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олега Никифорова, с момента последней переписи, которая проходила в 2010 году, в Ленинградской области было введено 46% нового жилого фонда, произошли существенные миграционные изменения, в частности, переезд на постоянное место жительство в Санкт-Петербург и Ленинградскую область населения из других регионов России и рост миграционных потоков между городом и областью.

Всероссийская перепись населения в этот раз пройдет с широким применением цифровых технологий. Так, у жителей будет возможность самостоятельного заполнения переписного листа на портале госуслуг в период с 15 октября по 8 ноября. Для прохождения электронной переписи понадобится стандартная или подтвержденная учетная запись (ЕСИА) на портале Госуслуг. В каждом МФЦ Ленинградской области будет сотрудник, который поможет с регистрацией в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или с устранением технических проблем с входом на портал Госуслуг в течение всего срока проведения переписи. К этой работе также присоединяться 429 волонтеров.

Еще одно новшество – все переписчики будут использовать при опросе населения планшетные компьютеры. Это ускорит как сбор, так и передачу данных. Переписчика можно будет узнать по отличительной экипировке – жилету синего цвета со светоотражающими элементами и шарфу с логотипом Всероссийской переписи населения. Представляться он должен, предъявив удостоверение переписчика вместе с паспортом.

Для максимального информирования населения о проведении Всероссийской переписи населения с 24 сентября начала работу федеральная «горячая линия» с номером 8-800-707-20-20, которая будет работать до завершения переписи 14 ноября 2021 года. В Петростате справочный телефон (812) 234-23-51 будет включен с 15 октября.

Информация об адресах переписных участков и контактных телефонах для получения справочной информации с 15 октября будет размещена на сайте Петростата и опубликована в районных средствах массовой информации.