Область готова к первой «цифровой» переписи

Через десять дней – 15
октября – по всей стране стартует Всероссийская перепись населения. Сбор
информации о жителях, их образовании, владении языками, занятости, составе
семьи и жилищных условиях продлится до 14 ноября.
«Перепись населения даст
нам возможность обновить качественные характеристики проживающего на территории
Ленинградской области населения. Мы уже видим по агломерационной зоне, что у
нас статистические данные и численность фактически проживающего населения
значительно расходятся. Как только мы получим новые данные, мы сможем
скорректировать нашу социально-экономическую политику в части развития
дорожного хозяйства, транспортной и социальной инфраструктуры, поскольку будем
понимать – где постоянно проживает население, его состав и какие услуги им
необходимы, исходя из возрастных групп», – сказал на пресс-конференции в ТАСС,
посвященной старту переписи, первый заместитель председателя комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
Егор Мищеряков.
На сегодняшний день в
Ленинградской области подобрано 90% переписчиков, во всех районах выделены
помещения для хранения планшетов, переписных листов и других документов
переписи, предоставлены помещения для 591 переписных участков, обеспечен
транспорт и связь для переписчиков.
По словам руководителя
Управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области Олега Никифорова, с момента последней переписи, которая
проходила в 2010 году, в Ленинградской области было введено 46% нового жилого
фонда, произошли существенные миграционные изменения, в частности, переезд на
постоянное место жительство в Санкт-Петербург и Ленинградскую область населения
из других регионов России и рост миграционных потоков между городом и областью.
Всероссийская перепись
населения в этот раз пройдет с широким применением цифровых технологий. Так, у
жителей будет возможность самостоятельного заполнения переписного листа на
портале госуслуг в период с 15 октября по 8 ноября. Для прохождения электронной
переписи понадобится стандартная или подтвержденная учетная запись (ЕСИА) на
портале Госуслуг. В каждом МФЦ Ленинградской области будет сотрудник, который
поможет с регистрацией в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)
или с устранением технических проблем с входом на портал Госуслуг в течение
всего срока проведения переписи. К этой работе также присоединяться 429
волонтеров.
Еще одно новшество – все переписчики будут использовать при опросе населения планшетные компьютеры. Это ускорит как сбор, так и передачу данных. Переписчика можно будет узнать по отличительной экипировке – жилету синего цвета со светоотражающими элементами и шарфу с логотипом Всероссийской переписи населения. Представляться он должен, предъявив удостоверение переписчика вместе с паспортом.
Для максимального
информирования населения о проведении Всероссийской переписи населения с 24
сентября начала работу федеральная «горячая линия» с номером 8-800-707-20-20,
которая будет работать до завершения переписи 14 ноября 2021 года. В Петростате
справочный телефон (812) 234-23-51 будет включен с 15 октября.
Информация об адресах
переписных участков и контактных телефонах для получения справочной информации
с 15 октября будет размещена на сайте Петростата и опубликована в районных средствах
массовой информации.