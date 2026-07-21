Военно-морской оркестр - в Приорате!

Послушать музыку и поздравить друг друга с приближающимся праздником собрались туристы и жители Гатчины – члены Гатчинского морского собрания, представители общественных организаций.

Сигнал началу праздничного мероприятия дал полуденный выстрел из исторической пушки - «единорога».

Традиционная церемония полуденного выстрела была также посвящена 330-летию со дня основания Военно-морского флота России. Хранитель традиций – «мальтийский рыцарь» рассказал об истории Приоратского замка и, строго следуя уставу, неспешно зарядил пушку.

Выстрел совершил капитан 2-го ранга Валентин Лященко – военный дирижер, начальник и художественный руководитель Центрального концертного образцового оркестра Военно-Морского Флота Российской Федерации им. Н.А. Римского-Корсакова.

В этот день Валентин Константинович отмечал день рождения, поэтому сразу после выстрела под аплодисменты зрителей помимо памятной грамоты и статусного пресс-папье, изготовленного из пушечного ядра, ему вручили подарок от музея-заповедника «Гатчина» - ларец с расписным яйцом страуса с Дворцовой фермы.

Место для концерта - внутренний двор Приоратского дворца - было во многом символичное. Приорат с его рыцарской атмосферой, старинными легендами и видом на Черное озеро отлично подходит для летних концертов. В эту атмосферу прекрасно вписался оркестр высшего Военно-морского инженерного училища под управлением майора Юрия Лепилина и импровизированный концертный зал.

Сотрудники музея-заповедника «Гатчина» отметили интересный факт: этот оркестр ведет историю с 1948 года и вобрал в себя традиции сразу нескольких прославленных вузов. Сегодня он связывает эпохи - доблесть царскосельских гусар и отвагу гатчинских гардемаринов.

В честь 330‑летия со дня образования Военно‑морского флота России военные оркестры сейчас звучат по всей стране: в парках, скверах и на площадях.

- Накануне Дня Военно-морского флота России у нас в стране традиционно открывается фестиваль военно-морских оркестров, - рассказал Валентин Лященко. - Военно-морские оркестры города Санкт-Петербурга и Москвы играют для вас, уважаемые слушатели. Поздравляю вас с наступающим праздником – Днем Военно-морского флота, который отмечается 26 июля, и приглашаю всех насладиться музыкой!

В Санкт‑Петербурге оркестры выступают в Петропавловской крепости на Соборной площади. В программе - произведения российских и зарубежных композиторов. В концертах принимают участие оркестры Ленинградской военно‑морской базы, Военно‑морской академии имени Н. Г. Кузнецова, Высшего военно‑морского инженерного училища и Нахимовского военно‑морского училища. Очередное выступление пройдет 26 июля с 14 до 15 часов, вход свободный.

Татьяна Можаева