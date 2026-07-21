Убираем рудименты: 48 гаражей на Рощинской снесли

Демонтаж гаражей – первый камень в фундаменте глобальной реновации: этот отрезок станет продолжением благоустроенной части бульвара «47 Регион». В первую очередь планируются работы на инженерных сетях: ремонт теплотрассы вдоль дома на участке от проспекта 25 Октября до проезда к педколледжу, трубы теплосети на территории снесенных гаражей уберут под землю. Если позволят финансы, уже в нынешнем году там будут проложены электрокабели, сделаны пешеходные дорожки, чтобы на следующий год заняться финишным благоустройством – установить опоры освещения, скамейки, обустроить детские и спортивные площадки. Отдельная история – фонтан в начале бульвара: его еще предстоит спроектировать, выбрав один из нескольких вариантов. В настоящее время Гатчинский «Водоканал» ремонтирует на бульваре участок водопроводной сети и канализационные колодцы.

Бульвар «47 Регион» стал победителем конкурса и вошел в программу федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Также по данному проекту продолжается благоустройство и в противоположной части Гатчины – на аллее Павла I, где к концу года работы должны завершиться. Обе территории были выбраны голосованием гатчинцев, чья активная жизненная позиция помогает преображению города.