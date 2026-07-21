Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 22 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 июля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

с 23:00 21.07.2026 до 06:00 22.07.2026 один раз на 30 минут

Пудомягское ТУ:

д. Покровская,

д. Марьино,

КП «Графская усадьба»,

КП «Павловские дачи».

 

22.07.2026 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

д Корписалово.

 

22.07.2026 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское ТУ:

д. Луйсковицы,

д. Таровицы.

 

22.07.2026 с 10:00 до 18:00    

Веревское ТУ:

д. Малое Верево(частично),

д. Большое Верево(частично).