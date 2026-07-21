Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 22 июля

С 16 по 22 июня в Куала Лумпуре (Малайзия) прошло первое в истории школьное Первенство мира по муай-тай – масштабное событие, собравшее более 1200 юных спортсменов из разных стран. В их числе был Даниил Хохлин из города Коммунара Гатчинского округа.