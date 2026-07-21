Когда построят дорогу в Черново?
Во время прямой линии губернатора многодетный отец из Гатчинского округа рассказал, что получил участок в деревне Черново, однако там нет дороги.
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К обсуждению подключилась глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим. Она рассказала, что этот массив включен в план работ на 2027-й год, смета будет представлена уже к концу июля текущего года. В начале 2027 года будут проведены закупочные процедуры, а работы по строительству дороги планируется завершить до 1 октября.
Александр Дрозденко отметил, что этот вопрос будет поставлен под контроль.
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