Достижения областного АПК — на «Золотой осени»

Заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко рассказал высоким гостям стенда об основных показателях региона в производстве яиц, молока, выращиванию рыбы, тепличных цветов, овощей, грибов.

Сегодня в области реализуется порядка 100 инвестиционных проектов в сфере АПК.

Объем производства продукции сельского хозяйства с начала года составил порядка 63 млрд рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства — 100,6%.

На стенде Ленинградской области в 150 кв. метров представлена продукция порядка 50 компаний региона. Экспозиция области основана на четырех основных инсталляциях, представляющих достижения в четырех направлениях сельхозпроизводства, где область — лидер России: яйца, молоко, рыба, тепличные грибы и салаты.

Ленинградская область занимает 1 место — по производству яиц и молочной продуктивности коров; 3 место — по выращиванию форели и грибов.

За 9 месяцев 2021 года хозяйства региона произвели 2,6 млрд штук яиц (110% к 2020 году), надой молока на одну корову составил 6792,4 кг, произведено 484,8 тыс. тонн молока (всё на уровне прошлого года), произведено 238,8 тыс. тонн (102,1%) молочной продукции, 1,2 тыс. тонн (133,3%) сыров. Объем добычи водных биоресурсов — 19,5 тыс. тонн (109 % к 2020 года), выращивания аквакультуры — 8,6 тыс. тонн, переработки рыбы и морепродуктов — 25,5 тыс. тонн (101 %), объем производства грибов — 5,2 тыс. тонн (127%).