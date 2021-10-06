Достижения областного АПК — на «Золотой осени»

Заместитель председателя
правительства Ленинградской области — председатель комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко рассказал
высоким гостям стенда об основных показателях
региона в производстве яиц, молока, выращиванию рыбы, тепличных цветов,
овощей, грибов.
Сегодня в области
реализуется порядка 100 инвестиционных проектов в сфере АПК.
Объем производства продукции сельского
хозяйства с начала года составил порядка 63 млрд рублей, индекс производства
продукции сельского хозяйства — 100,6%.
На стенде Ленинградской
области в 150 кв. метров представлена продукция порядка 50 компаний региона.
Экспозиция области основана на четырех основных инсталляциях, представляющих
достижения в четырех направлениях сельхозпроизводства, где область — лидер России: яйца, молоко, рыба, тепличные
грибы и салаты.
Ленинградская область
занимает 1 место — по производству яиц и
молочной продуктивности коров; 3 место — по выращиванию форели и грибов.
За 9 месяцев 2021 года
хозяйства региона произвели 2,6 млрд штук яиц (110% к 2020 году), надой молока
на одну корову составил 6792,4 кг, произведено 484,8 тыс. тонн молока (всё на
уровне прошлого года), произведено 238,8
тыс. тонн (102,1%) молочной продукции, 1,2 тыс. тонн (133,3%) сыров. Объем добычи водных биоресурсов — 19,5 тыс.
тонн (109 % к 2020 года), выращивания аквакультуры — 8,6 тыс. тонн, переработки
рыбы и морепродуктов — 25,5 тыс. тонн (101 %), объем производства грибов — 5,2
тыс. тонн (127%).