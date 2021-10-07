Миллион с лишним – «Харитонову Артёму Эдуардовичу»

Клиенты банков продолжают
верить первому попавшемуся мошеннику, который велит взять кредит, снять деньги
и положить их на некий счет. В итоге владельцы счетов теряют даже не свои, а
заемные средства. Которые, видимо, придется отдавать… Преступники тем временем
набивают мошну. И конца этому абсурду не видно.
Доверчивость 34-летнего
жителя Кобралово обошлась в 1 млн 159 тысяч рублей. Более одного кредитного
миллиона молодой человек перевел преступникам по указанию мифического
представителя службы безопасности банка.
1-го октября в дежурную
часть Коммунарского отдела полиции поступило заявление от потерпевшего,
работающего водителем 1 класса. Ему позвонили с номера, начинающегося на 8-800…
Звонивший мужчина представился Харитоновым Артемом Эдуардовичем – сотрудником
службы безопасности ВТБ и сообщил о возможных мошеннических действиях в
отношении молодого человека. Для их предотвращения необходимо заключить с
банком договор потребительского займа на сумму 780 тысяч рублей. В тот же день
водитель взял этот заем в ВТБ, после чего по указанию звонившего совершил через
терминал 52 перевода по 15 тысяч рублей каждый, отправив мошенникам всю
кредитную сумму – 780000 рублей.
Но этого злоумышленникам
показалось мало. Воспользовавшись тем, что жертва послушно выполняет все
приказания, «Харитонов Артем Эдуардович» снова стал пугать молодого человека
возможными мошенническими действиями. И велел для их предотвращения заключить
еще один договор потребительского займа – на 150 тысяч рублей.
Недолго думая, водитель
отправился в «Почта Банк» и заключил договор. Взяв 150000, перевел их через
банкомат – 10 раз по 15 тысяч – на счет, указанный преступником.
Дальше уже анекдот. …И
позвонил «Харитонов Артем Эдуардович» в третий раз и опять завел старую песню
про возможные мошеннические действия. И сумму назвал: 120 тысяч рублей. И взял
водитель еще один заем – в «Совкомбанке» и перевел деньги преступникам
несколькими платежами через банкомат.
И позвонил «Харитонов
Артем Эдуардович» в четвертый раз (нащупав золотую жилу) и напугал он водителя
1 класса мошенническими действиями на сто тысяч рублей. И занял водитель эту
сумму в Сбербанке и отправил на номера телефонов, продиктованные преступником.
Итого, убыток составил 1
млн 159 тысяч рублей. Следователем следственного управления УМВД России по
Гатчинскому району возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ:
мошенничество с причинением значительного ущерба.
Тут нельзя не задаться вопросом: как же так?
Гражданин с не самым высоким доходом в течение трех дней набирает сотни тысяч
кредитных рублей, и нигде ему не отказывают. Значит, нет у банков информации,
кто, где и сколько взял и сможет ли потом со своими доходами эти кредиты
отдавать? Или это был водитель космической ракеты с космическими заработками,
что ему одномоментно выдали 780 тысяч рублей, а потом еще три раза по сто с
лишним? И ни один банк не ответил заемщику так, как любит отвечать банк в
сомнительных случаях: «При вашем ежемесячном доходе вам будет некомфортно нести
такую кредитную нагрузку»…
2-го октября, днем, в
дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 46-летняя
жительница Гатчины. Неделей раньше ей позвонил неизвестный, представился
сотрудником банка и сообщил, что кто-то пытался взять кредит на ее имя. Чтобы
предотвратить эти действия, надо самой взять этот кредит в банке, снять
денежные средства и положить их через магазин «Связной» на счет, привязанный к
определенному номеру телефона.
Именно это потерпевшая и
сделала. Взяла в кредит 300 тысяч – и перевела их мошеннику. Через неделю пошла
в полицию. Надо заметить, что в общей сложности женщине поступило 14 звонков –
с мобильных и стационарных московских номеров. Злоумышленники на связь не
поскупились.