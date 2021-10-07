Миллион с лишним – «Харитонову Артёму Эдуардовичу»

Клиенты банков продолжают верить первому попавшемуся мошеннику, который велит взять кредит, снять деньги и положить их на некий счет. В итоге владельцы счетов теряют даже не свои, а заемные средства. Которые, видимо, придется отдавать… Преступники тем временем набивают мошну. И конца этому абсурду не видно.

Доверчивость 34-летнего жителя Кобралово обошлась в 1 млн 159 тысяч рублей. Более одного кредитного миллиона молодой человек перевел преступникам по указанию мифического представителя службы безопасности банка.

1-го октября в дежурную часть Коммунарского отдела полиции поступило заявление от потерпевшего, работающего водителем 1 класса. Ему позвонили с номера, начинающегося на 8-800… Звонивший мужчина представился Харитоновым Артемом Эдуардовичем – сотрудником службы безопасности ВТБ и сообщил о возможных мошеннических действиях в отношении молодого человека. Для их предотвращения необходимо заключить с банком договор потребительского займа на сумму 780 тысяч рублей. В тот же день водитель взял этот заем в ВТБ, после чего по указанию звонившего совершил через терминал 52 перевода по 15 тысяч рублей каждый, отправив мошенникам всю кредитную сумму – 780000 рублей.

Но этого злоумышленникам показалось мало. Воспользовавшись тем, что жертва послушно выполняет все приказания, «Харитонов Артем Эдуардович» снова стал пугать молодого человека возможными мошенническими действиями. И велел для их предотвращения заключить еще один договор потребительского займа – на 150 тысяч рублей.

Недолго думая, водитель отправился в «Почта Банк» и заключил договор. Взяв 150000, перевел их через банкомат – 10 раз по 15 тысяч – на счет, указанный преступником.

Дальше уже анекдот. …И позвонил «Харитонов Артем Эдуардович» в третий раз и опять завел старую песню про возможные мошеннические действия. И сумму назвал: 120 тысяч рублей. И взял водитель еще один заем – в «Совкомбанке» и перевел деньги преступникам несколькими платежами через банкомат.

И позвонил «Харитонов Артем Эдуардович» в четвертый раз (нащупав золотую жилу) и напугал он водителя 1 класса мошенническими действиями на сто тысяч рублей. И занял водитель эту сумму в Сбербанке и отправил на номера телефонов, продиктованные преступником.

Итого, убыток составил 1 млн 159 тысяч рублей. Следователем следственного управления УМВД России по Гатчинскому району возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ: мошенничество с причинением значительного ущерба.

Тут нельзя не задаться вопросом: как же так? Гражданин с не самым высоким доходом в течение трех дней набирает сотни тысяч кредитных рублей, и нигде ему не отказывают. Значит, нет у банков информации, кто, где и сколько взял и сможет ли потом со своими доходами эти кредиты отдавать? Или это был водитель космической ракеты с космическими заработками, что ему одномоментно выдали 780 тысяч рублей, а потом еще три раза по сто с лишним? И ни один банк не ответил заемщику так, как любит отвечать банк в сомнительных случаях: «При вашем ежемесячном доходе вам будет некомфортно нести такую кредитную нагрузку»…

2-го октября, днем, в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 46-летняя жительница Гатчины. Неделей раньше ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что кто-то пытался взять кредит на ее имя. Чтобы предотвратить эти действия, надо самой взять этот кредит в банке, снять денежные средства и положить их через магазин «Связной» на счет, привязанный к определенному номеру телефона.

Именно это потерпевшая и сделала. Взяла в кредит 300 тысяч – и перевела их мошеннику. Через неделю пошла в полицию. Надо заметить, что в общей сложности женщине поступило 14 звонков – с мобильных и стационарных московских номеров. Злоумышленники на связь не поскупились.



