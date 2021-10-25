Путешествие из Петербурга в Москву – на велосипеде

Через несколько лет эту проблему обещают решить: в 2027 году откроется велодорожка протяжённостью около 1000 км, которая будет проходить через Санкт-Петербург.

Самую масштабную велодорожку страны должна построить компания Романа Абрамовича Millhouse, потратив на проект 20 млрд рублей.

«Вело-1» будет первым национальным веломаршрутом России.

Он пройдёт через 16 городов и 300 населённых пунктов по территории шести субъектов РФ: вдоль канала имени Москвы в Московской области, через Волгу, города Тверь, Торжок и Осташков, вдоль озера Селигер, через Великий Новгород до Гатчины и Павловска. Уже открыли пилотную часть проекта – 20-километровую дорожку вдоль канала им. Москвы.

Маршрут обещают сделать безопасным для велосипедистов и пешеходов. На перекрёстках будет специальная разметка и светофоры, а типы покрытия дороги выберут исходя из специфики территории. На всей протяжённости велодорожки откроются велопрокаты, веломастерские, кафе, гостиницы, беседки для отдыха, навесы от дождя.

«Вело-1» подойдёт всем. Прокатиться на велосипеде из одного города в другой – хороший способ узнать свою страну лучше. Основная часть маршрута пройдёт вдали от автотрасс. Крутя педали, можно будет побывать там, куда на машине не добраться, а пешком идти далеко. Подобные велодорожки через всю страну есть в Бельгии, Нидерландах, Германии и Франции.

Чтобы прокатиться по новому российскому маршруту, необязательно ехать 1000 км из Москвы в Санкт-Петербург – каждый велосипедист в зависимости от уровня подготовки сможет выбрать удобный для себя участок трассы. План маршрута создавался совместно с Ростуризмом и велосообществами страны. После этого велоактивисты проекта Let’s bike it за 16 дней проехали по всей трассе от Москвы до Петербурга, оценили велодорожку вдоль рек, озёр и храмов и предложили свои корректировки.

Проезд по маршруту будет бесплатным. Для городов, через которые пройдёт дорожка, этот проект откроет новые возможности развития территорий, создания нового бизнеса и рабочих мест.

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