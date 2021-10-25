Путешествие из Петербурга в Москву – на велосипеде

Через несколько лет эту
проблему обещают решить: в 2027 году откроется велодорожка протяжённостью около
1000 км, которая будет проходить через Санкт-Петербург.
Самую масштабную
велодорожку страны должна построить компания Романа Абрамовича Millhouse,
потратив на проект 20 млрд рублей.
«Вело-1» будет первым
национальным веломаршрутом России.
Он пройдёт через 16 городов и 300 населённых пунктов по территории шести субъектов РФ: вдоль канала имени Москвы в Московской области, через Волгу, города Тверь, Торжок и Осташков, вдоль озера Селигер, через Великий Новгород до Гатчины и Павловска. Уже открыли пилотную часть проекта – 20-километровую дорожку вдоль канала им. Москвы.
Маршрут обещают сделать
безопасным для велосипедистов и пешеходов. На перекрёстках будет специальная
разметка и светофоры, а типы покрытия дороги выберут исходя из специфики
территории. На всей протяжённости велодорожки откроются велопрокаты, веломастерские,
кафе, гостиницы, беседки для отдыха, навесы от дождя.
«Вело-1» подойдёт всем.
Прокатиться на велосипеде из одного города в другой – хороший способ узнать
свою страну лучше. Основная часть маршрута пройдёт вдали от автотрасс. Крутя
педали, можно будет побывать там, куда на машине не добраться, а пешком идти
далеко. Подобные велодорожки через всю страну есть в Бельгии, Нидерландах,
Германии и Франции.
Чтобы прокатиться по
новому российскому маршруту, необязательно ехать 1000 км из Москвы в Санкт-Петербург
– каждый велосипедист в зависимости от уровня подготовки сможет выбрать удобный
для себя участок трассы. План маршрута создавался совместно с Ростуризмом и
велосообществами страны. После этого велоактивисты проекта Let’s bike it за 16
дней проехали по всей трассе от Москвы до Петербурга, оценили велодорожку вдоль
рек, озёр и храмов и предложили свои корректировки.
Проезд по маршруту будет
бесплатным. Для городов, через которые пройдёт дорожка, этот проект откроет
новые возможности развития территорий, создания нового бизнеса и рабочих мест.
https://vk.com/promolodost.hotel