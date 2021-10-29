Герою — награда, семье — жильё

Михаил, 13-летний мальчик
из многодетной семьи из Любани, 6 мая 2021 года при пожаре в своем доме спас
двухлетнего брата и получил при этом ожоги 2 и 3-й степени. Дом семьи — сгорел.
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко, вручая награду герою, отметил, что кроме
многочисленных подарков детям, администрация области, региональный союз
промышленников и предпринимателей подарит многодетной семье новое жилье.
«В жизни ― всегда есть место
подвигу» — всем известны эти слова из произведения Максима Горького. Но одно
дело, когда подвиг совершает зрелый человек, и совсем другое, когда способными
на подвиг оказываются дети, иногда ― совсем маленькие. Это говорит и о
прекрасном воспитании, о том, какими их растят в семье, в школе, и о сильном
внутреннем стержне ― заставляющем в критический момент принять быстрое и
единственно правильное решение ― прийти на помощь ближнему.
Сейчас наш земляк Миша
Сычев учится в Воронежской области, в казачьем кадетском корпусе. Сильный,
спортивный ― он наверняка будет прекрасным защитником Отечества. Миша! Пусть
подвиг, который ты совершил, всегда будет с тобой, будет твоим ориентиром в
жизни», —поздравил героя губернатор Александр Дрозденко.
Сегодня Ленинградская
область стала участником восьмого награждения детей-героев, которое проводит
Совет Федерации РФ в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта
«Дети-герои». Награждение традиционно проходит накануне Дня народного единства
России.
Председатель Совета
Федерации РФ Валентина Матвиенко посредством видео моста поздравила Михаила
Сычева, поблагодарила его за мужество и смелость, маму героя — за воспитание
сына, Ленинградскую область — за поставленную на высоком уровне патриотическую
работу.
В церемонии награждения
вместе с главой региона приняли участие члены Совета Федерации от Ленинградской
области Сергей Перминов и Дмитрий Василенко.
На церемонии, кроме
самого героя присутствовала и его семья в которой четверо детей: мама Ольга
Анатольевна, сестра Люба, братья Василий и младший двухлетний Петр, которого
спас на пожаре в Любани Михаил. Отец
семейства Алексей Анатольевич —
сейчас в рейсе.
Жители, администрация
Любани после пожара помогли семье с жильем и вещами. В Любани семье
предоставили двухкомнатную квартиру в маневренном фонде.
В школе в Любани Михаила
Сычева характеризуют как старательного, прилежного ученика, который активно
принимал участие во внеурочной жизни класса и школы, входил в состав школьного
самоуправления, активно занимается спортом и является победителем спортивных
соревнований по боксу на первенстве Ленинградской области. Семья Сычевых —
активно участвует в воспитании детей и в
жизни школы.