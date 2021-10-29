Герою — награда, семье — жильё

Михаил, 13-летний мальчик из многодетной семьи из Любани, 6 мая 2021 года при пожаре в своем доме спас двухлетнего брата и получил при этом ожоги 2 и 3-й степени. Дом семьи — сгорел.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вручая награду герою, отметил, что кроме многочисленных подарков детям, администрация области, региональный союз промышленников и предпринимателей подарит многодетной семье новое жилье.

«В жизни ― всегда есть место подвигу» — всем известны эти слова из произведения Максима Горького. Но одно дело, когда подвиг совершает зрелый человек, и совсем другое, когда способными на подвиг оказываются дети, иногда ― совсем маленькие. Это говорит и о прекрасном воспитании, о том, какими их растят в семье, в школе, и о сильном внутреннем стержне ― заставляющем в критический момент принять быстрое и единственно правильное решение ― прийти на помощь ближнему.

Сейчас наш земляк Миша Сычев учится в Воронежской области, в казачьем кадетском корпусе. Сильный, спортивный ― он наверняка будет прекрасным защитником Отечества. Миша! Пусть подвиг, который ты совершил, всегда будет с тобой, будет твоим ориентиром в жизни», —поздравил героя губернатор Александр Дрозденко.

Сегодня Ленинградская область стала участником восьмого награждения детей-героев, которое проводит Совет Федерации РФ в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Награждение традиционно проходит накануне Дня народного единства России.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко посредством видео моста поздравила Михаила Сычева, поблагодарила его за мужество и смелость, маму героя — за воспитание сына, Ленинградскую область — за поставленную на высоком уровне патриотическую работу.

В церемонии награждения вместе с главой региона приняли участие члены Совета Федерации от Ленинградской области Сергей Перминов и Дмитрий Василенко.

На церемонии, кроме самого героя присутствовала и его семья в которой четверо детей: мама Ольга Анатольевна, сестра Люба, братья Василий и младший двухлетний Петр, которого спас на пожаре в Любани Михаил. Отец семейства Алексей Анатольевич — сейчас в рейсе.

Жители, администрация Любани после пожара помогли семье с жильем и вещами. В Любани семье предоставили двухкомнатную квартиру в маневренном фонде.

В школе в Любани Михаила Сычева характеризуют как старательного, прилежного ученика, который активно принимал участие во внеурочной жизни класса и школы, входил в состав школьного самоуправления, активно занимается спортом и является победителем спортивных соревнований по боксу на первенстве Ленинградской области. Семья Сычевых — активно участвует в воспитании детей и в жизни школы.