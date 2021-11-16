QR-код можно получить в МФЦ

До вступления в силу
новых правил получить QR-код можно было только в личном кабинете на портале
Госуслуг, куда он загружался автоматически после прохождения курса вакцинации
или перенесенной коронавирусной инфекции. Для получения услуги в МФЦ заявителям
нужно предъявить только паспорт. Иные сведения (СНИЛС, номер полиса ОМС), в
случае необходимости, у заявителя могут запросить дополнительно: эти данные
достаточно будет сообщить в устной форме.
Напомним, что в настоящее
время в МФЦ Ленинградской области можно обратиться за получением услуг как в
порядке живой очереди, так и по предварительной записи. Чтобы записаться, можно
воспользоваться одним из 4 способов: по телефону колл-центра 8-800-500-00-47,
через сотрудника МФЦ на стойке информации, на mfc47.ru в разделе «Запись на
прием», на портале gu.lenobl.ru в разделе «МФЦ».