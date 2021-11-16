QR-код можно получить в МФЦ

QR-код можно получить в МФЦ

С 16 ноября в центрах «Мои документы» Ленинградской области можно получить в бумажном виде QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Новая услуга актуальна для граждан, которые не зарегистрированы на портале Госуслуг либо не имеют технической возможности самостоятельно распечатать сертификаты.

Рубрики : COVID-19     16 Nov 2021

До вступления в силу новых правил получить QR-код можно было только в личном кабинете на портале Госуслуг, куда он загружался автоматически после прохождения курса вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. Для получения услуги в МФЦ заявителям нужно предъявить только паспорт. Иные сведения (СНИЛС, номер полиса ОМС), в случае необходимости, у заявителя могут запросить дополнительно: эти данные достаточно будет сообщить в устной форме.

Напомним, что в настоящее время в МФЦ Ленинградской области можно обратиться за получением услуг как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи. Чтобы записаться, можно воспользоваться одним из 4 способов: по телефону колл-центра 8-800-500-00-47, через сотрудника МФЦ на стойке информации, на mfc47.ru в разделе «Запись на прием», на портале gu.lenobl.ru в разделе «МФЦ».

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