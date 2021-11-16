QR-код можно получить в МФЦ

До вступления в силу новых правил получить QR-код можно было только в личном кабинете на портале Госуслуг, куда он загружался автоматически после прохождения курса вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. Для получения услуги в МФЦ заявителям нужно предъявить только паспорт. Иные сведения (СНИЛС, номер полиса ОМС), в случае необходимости, у заявителя могут запросить дополнительно: эти данные достаточно будет сообщить в устной форме.

Напомним, что в настоящее время в МФЦ Ленинградской области можно обратиться за получением услуг как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи. Чтобы записаться, можно воспользоваться одним из 4 способов: по телефону колл-центра 8-800-500-00-47, через сотрудника МФЦ на стойке информации, на mfc47.ru в разделе «Запись на прием», на портале gu.lenobl.ru в разделе «МФЦ».