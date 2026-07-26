Денис Сорокин: «Да, я – белая ворона»

- Да, есть в этом некий парадокс, – соглашается Денис Николаевич Сорокин, – но принимайте меня таким, какой я есть. И одно другому не мешает. Я многодетный отец. Отцовский опыт и навыки предпринимателя помогают создавать сюжеты для книжек. Они не просто развлекают, а развивают и объединяют. Детские книги проверяю на практике – в своей семье.

Что касается волонтерской деятельности, то я стал заниматься этим сравнительно недавно. Когда была объявлена мобилизация в 2022-м, несколько наших сотрудников ушли на СВО. Были еще несколько добровольцев. Как вы помните, тогда было далеко не всё гладко со снабжением бойцов на фронте. Сначала мы делали точечные покупки, затем я сам съездил в прифронтовую полосу, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит. Во время войны больше всего страдают дети и старики. Начали собирать и для них гуманитарные грузы.

Сейчас как минимум четыре месяца в году провожу на новых российских территориях. Донбасс, Запорожье, Херсонская область – людям там помощь крайне необходима. Многие у нас, здесь, даже не представляют, насколько тяжелая ситуация в этих регионах. Помню первое впечатление, когда побывал в Авдеевке, а потом возвращался домой через Москву. Авдеевку только что освободили. Целых домов практически не осталось. Люди жили в подвалах. Инфраструктура напрочь разрушена. Простая вода, теплые вещи, предметы первой необходимости – на вес золота. Элементарно людям просто необходимо выжить. Возвращаешься оттуда, приближаешься к Москве – другая планета. Дорогие рестораны, машины, развлечения. Люди даже не понимают и не хотят понимать, что рядом идет война. Так не должно быть, я считаю.

Денис Сорокин спину держит прямо, взгляд обращен несколько в сторону. Общается в основном короткими, рублеными фразами. Мысли его давно сформулированы, выверены. Чувствуется, что он несколько напряжен и разговор наш воспринимает как очередной бой. За свои взгляды на жизнь, за свою правду. Публичное выступление для него – лишь очередной повод их высказать.

Советский человек

- Как к вам относятся коллеги? Я имею в виду представителей бизнеса.

- В некотором смысле я белая ворона в этой среде. Когда начал ездить на Донбасс, увидел, как тяжело людям живется в прифронтовой полосе, вернулся домой, открыл список самых состоятельных людей нашего города, начал их обзванивать. Рассказывал, как там и что, какая помощь необходима. В ответ, как правило, полное непонимание. Если коротко: «Это не моя война!» Пятерку, максимум десять тысяч рублей оторвут от сердца при огромных оборотах. Это в лучшем случае.

- Почему так происходит?

- С 1991 года мы живем в другой, капиталистической стране. Индивидуализм, культ потребления – на первом месте. До страданий других людей им нет никакого дела.

- Но, наверное, не стоит так обобщать. У нас есть немало частных предпринимателей, которые помогают фронту.

- Согласен. Однако я неплохо представляю сегодняшнюю ситуацию с благотворительностью. Собираются миллиарды рублей, но большинство денег поступают не от миллионеров, а от так называемых «простых людей», пенсионеров и совсем небогатых наших сограждан. Просто русский, советский человек способен в прямом смысле слова последнюю рубашку отдать ближнему, если тот оказался в бедственном положении.

- В вашем лексиконе часто звучит словосочетание «советский человек». Как считаете, он был создан, выращен советской властью, этот новый человек? И если да, то куда он исчез?

- Никуда он не исчез. Их много, тех, кого воспитала советская власть. Например, мои родители были самые что ни на есть советские люди. Врачи, верные своему долгу.

Родился я в Ленинграде, мама и папа заканчивали Первый медицинский, там и я появился на свет. Мне был год, когда мы переехали под Гатчину: сначала в Сусанино, потом в село Рождествено. Так получилось, что воспитывала меня мама. Помню, как она, сельский врач, объезжала по вызовам соседние деревни. Зимой на лыжах, летом на велосипеде, иногда на попутных машинах. Вокруг Рождествено 12 деревень. Грязь, дождь, жара или холод – не имеет значения, она ездила к больным.

- А как же служебный транспорт?

- То бензина не было, то машина сломана, то водителя нет. Уже когда я вырос, стал зарабатывать, купил ей автомобиль. Если человек нуждается в помощи, невзирая ни на что она ехала к больному. Врачебная клятва и советское воспитание. «За Родину, за всё хорошее» – люди по-другому не мыслили. Я не помню, чтобы она сама сказалась больной или уставшей. Ушла из жизни в 2015 году. Сорокину Галину Васильевну до сих пор вспоминают добрым словом.

- Затем пришли лихие времена. Перестройка и прочие прелести.

- Да, в конце 1980-х свершилось предательство. На людей обрушилось море лжи и грязи. Появились всякие Солженицыны

и Астафьевы, которые стали рассказывать нам про нашу историю якобы правду. Помню, как не смог дочитать «Прокляты и убиты» Астафьева. Изо всех утюгов неслось: «Вот она, правда, о вой-не и Сталине! Настоящая правда»! Как будто Юрий Бондарев, Константин Симонов, да и сам фронтовик Астафьев до 1991 года писали о войне неправду. Людей обманули. Советский человек был готов к труду и обороне, к подвигу был готов, но оказался бессилен перед подлостью и предательством. Мы были слишком наивными.

Временами Денис Сорокин напоминал пламенного трибуна и публициста: видимо, сказывалась журналистская привычка. Тем не менее когда речь зашла о его предприятии и творчестве, на лице собеседника наконец-то появилась улыбка.

- Не обижайтесь, Денис, но неизбежен вопрос о талисмане вашей фирмы – хомячке Фуне.

- Я уже давно не обижаюсь, привык. Хомячок джунгарик, это порода такая. У моих детей всякие разные животные, в том числе и хомячки. 10 лет назад от самого 1-го канала поступило предложение: мол, у них есть возможность разместить рекламу по низким ценам. У нас не было тогда ни рекламного ролика, ничего. Решили действовать по обстановке. Буквально у станции метро купили недорогой фотоаппарат и тут же, в диспетчерской, стали фотографироваться. Подумал, для рекламы не хватает какой-то изюминки, фишки, как говорится. Взял на руки хомячка. С тех пор так и пошло-поехало.

- Вы с детства хотели стать предпринимателем?

- Нет, что вы! Какое предпринимательство?! Я 1978-го года рождения. Детство – это лыжи, футбол, велосипед. Если и мечтал о чем-то, то быть летчиком. Однажды шел по полю, мне навстречу летели два самолета. Видимо, у них проходили какие-то тренировочные полеты. И они так красиво расходились надо мной в разные стороны, как будто специально. Загорелось мальчишеское сердце. Вот бы и мне так! Но уже классе в 10-м учительница спросила: «Кем ты хочешь быть»? Я ответил, что летчиком. «Ну, что ты! Там совсем не платят денег, вряд ли кому-то в будущем понадобятся летчики». Это самый разгар 90-х. Я подумал, что, действительно, лучше искать другую, более надежную профессию.

- Вы так легко поддаетесь чужому влиянию?

- Нет, совсем нет. Если кто-то и мог серьезно повлиять на меня в подростковом возрасте, то это был Александр Александрович Сёмочкин. Легендарный человек. Когда произошел памятный пожар в усадебном доме Набокова в 1995 году, мы, школьники, принимали участие в его восстановлении. Александр Александрович запомнился тем, что говорил мало, но всегда по делу. Давал очень точные и понятные указания. Если надо было, объяснял обстоятельно. Я присутствовал на его отпевании, великий был человек! А так вообще на меня очень трудно повлиять.

- Вы, очевидно, человек инициативный, деятельный. Что называется, пассионарий. Это еще со школьной поры?

- Нет, в детстве я особой активностью не отличался. Поступил, как многие одноклассники, в Сиверское ПТУ, стал автослесарем, механиком и водителем. Потом окончил мореходку, несколько лет ходил по Балтике, ловили, у нас говорили «собирали», рыбу. Кафешки, танцульки, девчонки – всё как у всех. Работал затем ремонтником бытовой техники.

С этого и началось мое предпринимательство.

- Я так понимаю, не на пустом месте?

- Как сейчас мы пишем: «Наша компания ведет свою историю с 1968-го года». Помните, в Ленинграде была такая организация по ремонту бытовой техники «Сокол». Там работали кандидаты наук, вполне серьезные люди, но, когда началась перестройка, не смогли справиться с новой ситуацией. Сдавали помещения в аренду, предприятие потихоньку разваливалось. Помню, читал книгу жалоб и предложений. Записи типа: «Пришел мастер по ремонту. Открыл холодильник, увидел бутылку водки, потребовал налить». Ждали мастера днями, отпрашивались с работы, чтобы дождаться сотрудников. Пришлось полностью перестраивать работу. Сейчас у нас вполне успешное большое предприятие.

Волонтерская деятельность

- Как я говорил, четыре месяца провожу в прифронтовых школах. Так как я детский писатель, пишу книжки для встреч с ними, провожу авторские встречи. Хочется привить им поэтическое чувство, помочь обнаружить в себе творческий потенциал. Для младшеклассников написал книжку «Разноцветные загадки»: там музыкальные загадки, танцевальные, рисовальные. Я сам разработал эти загадки. На гитаре набираю несколько аккордов, мотив, детишки угадывают. Им очень нравятся подобные занятия. Скажу вам, дети из наших южных регионов очень талантливые, особенно в эстрадном плане. Оттуда столько замечательных советских артистов вышло! Луспекаев, Кобзон, Гурченко, Невзоров, но не иноагент нынешний, а Борис, великолепный актер.

Сейчас общение с детьми у меня проходит уже на постоянной основе. Регулярно приглашают Министерства образования новых территорий. Со старшеклассниками провожу более серьезные занятия. Противодействие мошенникам и вербовщикам иностранных спецслужб. СБУ очень активно там работает. Не забывайте: вербовка, влияние на мозги наших сограждан не останавливается ни на минуту. Особенно подвержены вербовке дети и подростки. Я специально написал книгу «Как вас вербуют, легко и просто». Играют наши противники на двух простых человеческих инстинктах. Страх и жажда наживы. Чего боится человек, тем более подросток? Попасть в тюрьму. Подставляют детей самыми разными способами, чаще всего элементарными. Но на многих действует. Дети, к сожалению, часто больше доверяют всяким электронным гаджетам и соцсетям, а не взрослым, тем более своим близким. Мол, что они, старые, понимают? А вот там, в играх и сетях, все свои? Заканчивается это, как правило, весьма плачевно. Слышали, недавно 18-летний парнишка у нас, в Ленобласти, поджег бензоколонку? Когда начинаешь узнавать подробности, зло берет, насколько просто парня развели, запугали! Если бы слушался простейших рекомендаций, ничего подобного не случилось бы.

- Какие же рекомендации самые ключевые для детей?

- Не только для детей, но и для взрослых, пожилых. Не вступать в контакт с неизвестными людьми или никами (псевдонимами) в играх или соцсетях. И, самое главное, при малейшем подозрении звонить в полицию, в ФСБ, психологам (в конце книги у меня размещены все необходимые телефоны). Не бояться показаться смешным. Таких случаев много, сотрудники спецслужб с пониманием относятся к подобным звонкам, и ничего страшного не будет. Главное, не совершить каких-то глупых и непоправимых поступков.

- Хорошо. Это то, что зависит от самого человека. А государство что должно делать в этой связи?

- Так уже делает! Наводится порядок в соцсетях. Блокируются или сильно замедляются различные платформы. Зачем нам позволять работать на собственной территории вражеским государствам? Китай давно убрал всё западное интернет-влияние. Сейчас не работают у нас «Вацап» и «Телеграмм», и это правильно. Основной поток вербовки и мошенничества шел именно оттуда.

- О чем чаще всего спрашивают вас детишки на новых территориях?

- О том и спрашивают. «Почему мы должны переходить на МАХ, а не пользоваться старыми мессенджерами?» Отвечаю, что если вы хотите, чтобы в соседнем гастрономе взорвалась бомба или в вашу школу пришел оболваненный террорист, то не переходите. В МАХе шансов завербовать на порядки меньше, чем в прежних мессенджерах. Это безопасность ваша и ваших близких, а не удобства. Труднее всего, по моим наблюдениям, работать в Мариуполе. Там украинцы очень активно работают.

Часто спрашивают: «Почему вы нахваливаете Россию, неужели нет недостатков?» Я опираюсь только на факты. И если у вас есть другие, предъявляйте! Ведь при всех своих политических взглядах, левых, а еще точнее коммунистических, не могу не признавать, что сейчас наш народ живет лучше, чем когда-либо. Как минимум материально. Ведь смотрите, что происходит. Мы уже четыре года ведем тяжелейшую войну. Тем не менее мы с вами этого практически не замечаем. Я люблю и принимаю любую Россию. Царскую, императорскую, советскую, нынешнюю. Везде и всегда есть свои плюсы и минусы. Коммунистическая идея просто ждет своего времени, человечество к ней обязательно придет, но сейчас, в этот напряженный момент, мы должны делать для своей страны всё, что можем.

Прямо сейчас мы своими силами разрабатываем дрон-детектор для наших бойцов на фронте. И в нынешней ситуации очень важно: разработана и будет пущена в производство мини-электростанция мощностью в 10 кВТ, которая работает на солнечной энергии. В условиях наших южных регионов и нынешних перебоев с электричеством они очень пригодятся в Крыму, на новых российских территориях.

- Я слышал, что эти поездки в прифронтовую полосу иногда получаются весьма рискованными.

- Вы, наверное, имеете в виду случай в феврале этого года? Да, действительно, было несколько экстремально. У меня были выступления в одной из школ в Херсонской области, потом нужно было отвезти «гуманитарку».

В дороге повстречался с вражескими дронами. По-настоящему стало страшно потом. Я выскочил из машины, бросился в лес. Повезло: там в основном степь, но попадаются редкие перелески, я в них и укрылся. Дрон кружил надо мной, высматривал, а я крутил головой, пытался понять, где он? Слышно, что кружился где-то близко, но увидеть дрон не мог. Жутковатые минуты, скажу вам. И потом, когда выбрался из леса, бойцы только крутили головами. Лес, оказывается, был весь заминирован. Но ничего не поделаешь: волонтерство сегодня предполагает и такие ситуации.

Творческие конкурсы

- Денис Николаевич, сейчас, в эти самые июльские дни, вы проводите конкурс чтецов «Рождественские чтения 2026».

- Конкурс уже стал традиционным. Для нас, организаторов, важно подключать как можно большее количество наших земляков к творчеству, к поэзии. Так как проводится он в наших пушкинских местах, то желательно выучить и прочитать на видео стихотворение одного из наших великих поэтов. Пушкин, естественно, на первом месте, затем Рылеев, Набоков и, может быть, кому-то придется по душе одно из моих стихотворений. Заявки на конкурс можно подавать до 15 августа. Подробности о конкурсе в группе ВКонтакте «Рождественское поселение».

- От скромности вы не умрете! Пушкин, Набоков, Сорокин!

- (Улыбается). Воспользовался служебным положением! Еще надо добавить, что можно сочинить свое собственное стихо-

творение на тему «Я люблю свой край родной!» Призы у нас достаточно солидные. Принять участие может вся семья, от трех лет до ста. Важно, чтобы участники проявили находчивость. Не просто прочесть стихи, а как-то художественно их представить, изобразить, придумать. Но самое главное, творцу важно общественное признание. Вот живет человек, у него есть талант, пишет стихи. Как получить признание? Жена ворчит: «Что ты ходишь какой-то рассеянный,

в окна смотришь, писульки свои сочиняешь». Но вот получает он приз, признание, и человек уже чувствует себя более уверенно. Должна существовать какая-то награда за прекрасное, за творчество. Я так считаю. И если у меня есть возможность это сделать, то почему бы и нет? И не хочу на этом останавливаться. Планирую в дальнейшем еще проводить литературные конкурсы. Рассказы, эссе, повести. Необходимо поощрять творчество людей. Советский Союз был самой читающей страной в мире. Он нацелен был на развитие человека. Нам и сегодня хорошо бы использовать этот опыт.

Однажды я вывел для себя формулу, которая определила потом всю мою жизнь. Часто повторяю ее детям во время наших встреч. Они сейчас растут куда более прагматичными, нежели мы, и им эта формула очень нравится. «Добро делать выгодно. Оно обязательно к вам вернется»! Поверьте, эта формула в жизни всегда работает безотказно.

Андрей Павленко