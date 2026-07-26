Гатчина отметила День ВМФ

На площадке у стен Приоратского дворца чествовали тех, кто стоял и стоит на страже морских рубежей нашей Родины. По традиции праздник начался с торжественного построения. Участников приветствовали председатель Гатчинского морского собрания, доктор технических наук, профессор Анатолий Бараненко, представители совета старшин и почетные гости.

Ветеранов флота, морских кадетов и курсантов, гатчинские морские династии, всех кто связан с созданием, постройкой и обслуживанием военных кораблей и морского вооружения поздравила глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

- Гатчина - город воинской славы и настоящая сухопутная столица Военно-Морского Флота. От всей души поздравляю офицеров и ветеранов ВМФ, а также всех жителей нашего округа с этим славным праздником. День ВМФ — это часть великой истории Отечества, уходящая корнями глубоко в прошлое. Сегодня особая ответственность лежит на каждом из нас — сохранить героические и культурные традиции, передать их подрастающему поколению, чтобы наша страна становилась только сильнее. Отдельная благодарность ветеранам за мудрость, стойкость и пример честной службы Отечеству. Благодаря вам наши кадеты растут достойными гражданами, готовыми служить Родине по совести и чести. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия семьям, новых свершений! – сказала Людмила Нещадим.

После торжественной части и церемонии награждения общение моряков продолжилось в свободной форме. Ветераны флота делали фотографии на память, делились новостями и своими свежими победами. Так, участвуя второй раз в жизни в соревнованиях по стендовому судомоделизму, Игорь Засовенко стал призером открытого чемпионата России по судомодельному спорту (диплом 2 степени) и открытого конкурса на Кубок главнокомандующего ВМФ РФ (диплом 3 степени). Настрой у Игоря Владимировича боевой: в следующем соревновании он обязательно должен победить.

Ровно в 12 часов в честь знаменательной даты был дан полуденный выстрел из исторической пушки. Право произведения выстрела было предоставлено Заслуженному работнику культуры России Людмиле Губчевской. Более сорока лет - с 1983 года - Людмила Александровна возглавляла музей-заповедник «Старая Ладога», который знакомит нас с небольшим, но очень важным историческим местом - селом Старая Ладога, связанным с зарождением русской государственности.

После мероприятия легкие на подъем гатчинцы отправились на водный праздник в поселок Сиверский.

Татьяна Можаева