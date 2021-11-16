В память о героях-лесгафтовцах партизанского отряда

- НОВОСТИ
- АФИША
- СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИЯТИЙ
- ОФИЦИАЛЬНО
- СПЕЦПРОЕКТЫ
- О ГАЗЕТЕ
- КОНТАКТЫ
- АРХИВ
-
Сегодня в деревне Ляды Рождественского поселения Гатчинского района епископ Гатчинский и Лужский Митрофан освятил крест и памятный знак в честь героев-лесгафтовцев партизанского отряда Дмитрия Федоровича Косицына, погибших при выполнении особого задания 24 июня 1942 года.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.