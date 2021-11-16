В память о героях-лесгафтовцах партизанского отряда

В память о героях-лесгафтовцах партизанского отряда

Сегодня в деревне Ляды Рождественского поселения Гатчинского района епископ Гатчинский и Лужский Митрофан освятил крест и памятный знак в честь героев-лесгафтовцев партизанского отряда Дмитрия Федоровича Косицына, погибших при выполнении особого задания 24 июня 1942 года.

Рубрики : Общество     16 Nov 2021
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