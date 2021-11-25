Пассажирам Ленобласти – новое мобильное приложение РЖД и «Тройка»

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной
пригородной пассажирской компании, с первого декабря для пассажиров будет
доступно только мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Мобильное приложение
«Пригород» с 20 ноября уже недоступно для оформления проездных документов, с
первого декабря оно полностью прекратит функционировать. Пассажиры с активированными
билетами смогут пользоваться приложением до окончания их срока действия, однако
возможность оформления новых проездных документов будет закрыта. Приобретать
билеты на пригородные поезда можно в мобильном приложении «РЖД
Пассажирам».
Что касается остального
транспорта, то губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью
РИА Новости пояснил, почему регион выбирает более современную систему учета
пассажиропотока – карту «Тройка», которая уже действует в Москве, Московской, Тверской
и Калужской областях, вместо «Подорожника», введенного в Санкт-Петербурге.
«Мы очень хотим внедрить
«Тройку». У нас здесь, кстати, пока нет общего подхода с Петербургом. Мы
считаем, что государству не надо влезать в транспортные перевозки, в перевозки
пассажиров. Петербург как хочет перейти? Чтобы они нанимали водителя и автобус в
аренду, и он бы перевозил пассажиров. Все, что платят пассажиры, шло в доход
государственного учреждения, которое это контролирует. Я всегда сомневаюсь, что
кондуктор частного предприятия будет очень строго соблюдать, чтобы платили
пассажиры в адрес бюджета. Это так называемый брутто-контракт», - сказал глава
региона.
В Ленинградской области сформирована
другая система: частные компании перевозят пассажиров, собирают с них деньги, а
льготники отмечают свою льготу через валидатор. Благодаря системе валидаторов
правительство региона оплачивает транспортным компаниям разницу в стоимости
билетов. Карта «Подорожник» частично действует на территории нашего региона,
начиная с 2017 года. Данным проездным можно воспользоваться на маршрутах во
Всеволожском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском и Тосненском районах. Но
карта «Тройка», по мнению губернатора, «более продвинутая и современная». Ее
планируют внедрить в Ленинградской области весной 2022 года. «В апреле, на
майские праздники - точно», - сказал Александр Дрозденко.