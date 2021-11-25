Пассажирам Ленобласти – новое мобильное приложение РЖД и «Тройка»

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании, с первого декабря для пассажиров будет доступно только мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Мобильное приложение «Пригород» с 20 ноября уже недоступно для оформления проездных документов, с первого декабря оно полностью прекратит функционировать. Пассажиры с активированными билетами смогут пользоваться приложением до окончания их срока действия, однако возможность оформления новых проездных документов будет закрыта. Приобретать билеты на пригородные поезда можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Что касается остального транспорта, то губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью РИА Новости пояснил, почему регион выбирает более современную систему учета пассажиропотока – карту «Тройка», которая уже действует в Москве, Московской, Тверской и Калужской областях, вместо «Подорожника», введенного в Санкт-Петербурге.

«Мы очень хотим внедрить «Тройку». У нас здесь, кстати, пока нет общего подхода с Петербургом. Мы считаем, что государству не надо влезать в транспортные перевозки, в перевозки пассажиров. Петербург как хочет перейти? Чтобы они нанимали водителя и автобус в аренду, и он бы перевозил пассажиров. Все, что платят пассажиры, шло в доход государственного учреждения, которое это контролирует. Я всегда сомневаюсь, что кондуктор частного предприятия будет очень строго соблюдать, чтобы платили пассажиры в адрес бюджета. Это так называемый брутто-контракт», - сказал глава региона.

В Ленинградской области сформирована другая система: частные компании перевозят пассажиров, собирают с них деньги, а льготники отмечают свою льготу через валидатор. Благодаря системе валидаторов правительство региона оплачивает транспортным компаниям разницу в стоимости билетов. Карта «Подорожник» частично действует на территории нашего региона, начиная с 2017 года. Данным проездным можно воспользоваться на маршрутах во Всеволожском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском и Тосненском районах. Но карта «Тройка», по мнению губернатора, «более продвинутая и современная». Ее планируют внедрить в Ленинградской области весной 2022 года. «В апреле, на майские праздники - точно», - сказал Александр Дрозденко.