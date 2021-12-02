Налоговый вычет – за фитнес-клуб

Министерство
спорта Российской Федерации утвердило перечень организаций, за чьи услуги
потребители смогут вернуть социальный налоговый вычет. Всего в утвержденный
список вошло 3836 компаний, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги.
В
их числе - крупные фитнес-центры, спортивно-оздоровительные организации,
государственные спортивные учреждения и индивидуальные предприниматели.
Например, сеть фитнес-клубов «Алекс Фитнес»,
хоккейный клуб «Легион Новоселье»,
Лодейнопольская спортивная школа, ФОК «Штандарт» в Лодейном Поле, ФОК
«Луга», Спортивный центр Тосненского района, Ледовая арена «Кириши»,
Физкультурно-спортивный центр «Фаворит» в Выборге, физкультурно-спортивный
центр «Волхов» и многие другие. Полный перечень опубликован на сайте Минспорта
РФ.
Получить
налоговый вычет за занятия физической культурой и спортом жители Ленинградской
области смогут с 2022 года через работодателя по фактическим расходам, а с
начала 2023 года – самостоятельно через личный кабинет на портале «Госуслуг»
или непосредственно в территориальном управлении Федеральной налоговой службы.
Получить
вычет можно не только за себя, но и за детей. Максимальная сумма трат, с
которых можно будет получить налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей, а
максимальная сумма вычета составит 15,6 тысячи рублей.
Напоминаем,
что в настоящее время в связи с действующими ковидными ограничениями для
посещения бассейнов, фитнес-центров и других объектов физкультуры и спорта
необходим QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание
COVID-19, или ПЦР-тест.