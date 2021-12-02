Налоговый вычет – за фитнес-клуб

Министерство спорта Российской Федерации утвердило перечень организаций, за чьи услуги потребители смогут вернуть социальный налоговый вычет. Всего в утвержденный список вошло 3836 компаний, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги.

В их числе - крупные фитнес-центры, спортивно-оздоровительные организации, государственные спортивные учреждения и индивидуальные предприниматели. Например, сеть фитнес-клубов «Алекс Фитнес», хоккейный клуб «Легион Новоселье», Лодейнопольская спортивная школа, ФОК «Штандарт» в Лодейном Поле, ФОК «Луга», Спортивный центр Тосненского района, Ледовая арена «Кириши», Физкультурно-спортивный центр «Фаворит» в Выборге, физкультурно-спортивный центр «Волхов» и многие другие. Полный перечень опубликован на сайте Минспорта РФ.

Получить налоговый вычет за занятия физической культурой и спортом жители Ленинградской области смогут с 2022 года через работодателя по фактическим расходам, а с начала 2023 года – самостоятельно через личный кабинет на портале «Госуслуг» или непосредственно в территориальном управлении Федеральной налоговой службы.

Получить вычет можно не только за себя, но и за детей. Максимальная сумма трат, с которых можно будет получить налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей, а максимальная сумма вычета составит 15,6 тысячи рублей.

Напоминаем, что в настоящее время в связи с действующими ковидными ограничениями для посещения бассейнов, фитнес-центров и других объектов физкультуры и спорта необходим QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание COVID-19, или ПЦР-тест.