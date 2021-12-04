«Следуя инженерным идеям» - маршрут по следам научных и технических свершений

Туристический маршрут
пройдёт по местам, в которых работали и оставили свой вклад такие изобретатели,
как инженер Станислав Кербедз (1810-1899), часовой мастер Павел Буре
(1810-1882) и гражданский инженер Николай Кудрявцев (1857-1900) и другие.
Станислав Валерианович
Кербедз – российский инженер польского происхождения, генерал-лейтенант, автор
проектов железнодорожных мостов через реки Лугу, Западную Двину, Великую. С
1842 года он руководил работами по строительству Благовещенского моста —
первого арочного постоянного моста через Неву в Петербурге. Перильное
ограждение, фонари и павильоны моста включены в список объектов культурного
наследия России. Ознакомиться с моделью моста можно в единственном в мире музее
мостов, открытом в Санкт-Петербурге.
В музее Горного
Университета в Санкт-Петербурге хранится уникальная коллекция образцов руды,
минералов, макеты связанные с историей развития горной промышленности и
ювелирной техники в России. Он создан одновременно с Горным училищем и открыт в
1773 году. Сегодня Горный музей входит в тройку лучших музеев мира
естественно-научного профиля.
Недалеко от
Санкт-Петербурга, в Гатчине, установлен памятник первой серийной подлодке,
созданной в России инженером Степаном Джевецким. Её испытания прошли в 1881-м
году в гатчинском Серебряном озере в присутствии наследника престола, будущего
императора
Александра III. Памятник
представляет собой макет лодки в натуральную величину. Он был создан в 2006
году к 100-летию Российского подводного флота.
Гатчинский музей
авиационного двигателестроения обладает обширной и очень интересной
экспозицией: на площади свыше 800 квадратных метров представлено 16
полномасштабных макетов авиационных двигателей, выполненных на базе настоящих
авиационных моторов. Фактически это первые авиационные двигатели в российской
истории.
В Лужском районе своими
изобретениями прославился гражданский инженер Николай Кудрявцев. Изобретатель
строил подводную лодку, «особенный паровоз» и ветряную мельницу на территории своей
усадьбы Репьи на берегу Череменецкого озера. На противоположном берегу озера, в
деревне Голубково, установлен полноценный макет подлодки. Теперь туристы могут
не только осмотреть изобретение Николая Кудрявцева, в том числе изнутри, но и
отдохнуть на специально оборудованной территории на берегу одного из
красивейших озёр Ленинградской области.
Посещая Лугу, нельзя
обойти вниманием железнодорожный вокзал города. Он был построен по проекту
архитекторов Петра Сальмоновича и Вениамина Королькова в 1883-1885 гг. и в то
время считался самым красивым вокзалом по линии железной дороги Варшава —
Петербург. Современное здание вокзала было построено уже в послевоенные годы на
месте разрушенного в годы войны дореволюционного вокзала, и стало одним из
ярких примеров архитектурных достижений сталинской эпохи.
С Плюсским районом
Псковской области тесно связано имя часового мастера Павла Карловича Буре,
усадьба которого располагалась на берегу озера Долгое. Сама усадьба, к
сожалению, не сохранилась, но в память о деятельности известного часового
мастера в поселке Плюсса был установлен оригинальный «Памятник инженерной
мысли».
Недалеко от поселка
Плюсса расположены две старинные усадьбы – Любенск и Вечаша, на территории
которых находится мемориальный музей-усадьба морского офицера, великого
композитора - Николая Римского-Корсакова. На сегодняшний день в музее-усадьбе
на территории Каретника размещены выставки: «Хозяйственные работы в усадьбе
Любенск» и «Образы железной галактики» - современные кованые фигурки из металла
Александра Кондрахина, мотивы которых использовались при создании эскиза
памятника «Инженерной мысли» в посёлке Плюсса.
Псковская область полна
архитектурными и инженерными объектами самых разных эпох. Здесь расположен
легендарный Псковский Кремль, который помимо своего духовного и политического
наследия, несёт на себе отпечаток самых смелых для своей эпохи инженерных
решений.
Особый интерес вызывают
цепные мосты через реку Великую в городе Остров. Рассказывают, что со
строительством мостов связана легенда, согласно которой через город проезжал
император Николай I. Во время переправы на пароме через реку Великую, вода
захлестнула вещи в его карете. Император был сильно возмущен и повелел
построить мост.
Цепные мосты были
построены в середине 19-го века по проекту инженера путей сообщения и публичных
зданий Михаила Краснопольского. Сегодня это уникальный памятник архитектуры XIX
века и единственные цепные транспортные мосты, сохранившиеся на территории
России.
Если следовать по
туристическому маршруту за пределы России, в Латвию, то обязательно стоит
посетить железнодорожную станцию Карсава - один из важнейших железнодорожных
вокзалов царской России. Сегодня это старейшее здание ж/д вокзала в Латвии. В
Лузнавской усадьбе можно посетить интерактивную выставку «Станислав Кербедз:
следуя инженерно-техническим идеям», посвящённую проектам и изобретениям
мостостроителя, и даже попробовать себя в проектировании мостов в специальном
интерактивном классе.
И это лишь немногие точки
на интересном пути, который повествует об инженерных прорывах 19-го века, а
также о людях, которые во многом опередили своё время и на практике
реализовывали свои самые смелые проекты.
Туристический
маршрут создан в рамках проекта № LV-RU-029 «Following ideas». Более подробная
информация о туристическом маршруте и проекте доступна на сайтах партнеров:
• Резекненское краевое самоуправление,
• Автономная некоммерческая организация
«Ресурсный центр «ВЕРА»
• Администрация Плюсского района
Настоящая
публикация осуществлена при финансовой поддержке Программы приграничного
сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов. Полную
ответственность за ее содержание несет АНО «Вера» Публикация может не отражать
мнение Программы, стран-участниц Программы — России и Латвии, а также
Европейского союза.