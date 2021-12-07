Где искать и как выбирать автомобиль с пробегом

На что обращать внимание и чего опасаться?

Пробег

Автомобили с меньшим пробегом стоят дороже. «Особо предприимчивые» продавцы хотят накрутить цену, а потому скручивают пробег. К примеру, было 200 тыс. км, а стало 50 тыс. – наивный покупатель решает, что перед ним почти новое авто, и с радостью принимает решение о покупке. На деле он получает изношенные агрегаты и необходимость их менять.

Кузов

Автомобиль, не знающий, что такое ДТП и повреждения кузова, будет дороже. Заводская краска куда прочнее покрытия, нанесенного при ремонте. Окрашенные детали больше подвержены коррозии, а их срок службы меньше. Так что верить на слово утверждающим: «не бита, не крашена» – серьезный риск.

Манера вождения предыдущего владельца

Если у водителя нет привычки прогревать машину зимой или сбрасывать скорость перед ямой, зато есть страсть к высокой скорости, автомобиль постоянно испытывает мощную нагрузку. Вероятно, такое авто попадёт к вам с уже «убитой» подвеской. К сожалению, на 100% узнать, каким было поведение экс-хозяина на дороге, невозможно. Так что обратите внимание на работу ходовой.

Юридическая чистота

Авто на «вторичке» может сопровождаться запретом на регистрационные действия. Значит, владелец не имеет права переоформлять машину в ГИБДД на третье лицо. Как правило, подобные ограничения связаны с непогашенными долгами собственника. Решения о запрете выносятся судом или судебными приставами. Если задолженность не закроется, автомобиль изымут и продадут на аукционе.

Если вы заключите сделку продавцом такой машины и даже получите договор-купли продажи, авто не станет вашим. Его могут изъять в любой момент – например, когда вы отправились в семейное путешествие.

Предварительная проверка авто на месте

Тест-драйв

Попросите испытать машину в деле. Если вам отказали – это уже тревожный звоночек: кажется, продавец что-то утаивает.

Тест-драйв поможет оценить состояние автомобиля, покажет его возможности и то, «насколько он ваш» – комфортно ли вам, удобно ли будет пассажирам и т.д.

Прислушайтесь к работе мотора – его звук должен быть однотонным, никакого громкого и резкого свиста. Откройте капот: если мотор весь трясется, с ним не порядок.

Протестируйте подвеску: в идеале пересеките «лежачих полицейских». Услышали стук в ходовой –состояние подвески оставляет желать лучшего и скоро в ней придется что-то менять.

Передачи должны переключаться без рывков, иначе готовьте средства на ремонт КПП.

Нашли дефекты, о которых вам не сказали заранее? Вы можете отказаться от покупки или, по крайней мере, настаивайте на хорошей скидке.

Документы на автомобиль

Обязательно ознакомьтесь с документами – паспортом продавца, ПТС и страховкой ОСАГО. Если вы решились заключать сделку с частником или перекупом, заранее предупредите их, чтобы захватили нужную документацию.

Сравнив паспорт и ПТС, вы поймёте, собственник перед вами или нет. К тому же в ПТС видно, сколько у машины было владельцев.

Полис ОСАГО – показатель того, что автомобиль эксплуатируется, и видно, кем он эксплуатируется.

Главный документ — оригинал ПТС, в него вносится информация о новом собственнике. Свидетельство о регистрации автомобиля вы получите в ГИБДД.

Ключи и брелоки сигнализации

Не забудьте забрать ключи от автомобиля. Ключа должно быть два (утеря одного из них – повод торговаться), при наличии противоугонной сигнализации вам должны отдать 2 брелока или 2 метки от иммобилайзера.

Сколько ключей (в том числе от механического замка и КПП) предусмотрено конкретно для вашей модели авто, можете погуглить в Сети.

У кого покупать автомобиль с пробегом?

Собственник машины

Тут есть шансы найти приличный автомобиль по адекватной цене. Но где гарантия, что собственник будет честен с вами и не пропадёт сразу после продажи? И вообще, знает ли он свою машину от и до? Вдруг близятся процессы, которые под силу разглядеть лишь профессионалу.

Вы, конечно, можете рассчитывать на то, что поймете всё по лицу и реакциям владельца, отвечающего на ваши вопросы. Обладаете ли вы столь отменными психологическими навыками и эмпатией?

Вычислить частника среди общего потока объявлений несложно: их сообщения подробны и красочны, часто сопровождаются историей автомобиля и заметно отличаются от шаблонных сообщений перекупов. На фото машина может быть грязной или чистой, перекупщики же всегда фотографируют чистое авто, причём с его лучшего ракурса.

Перекупщики

Перекупка авто – их профессиональная сфера деятельности, они зарабатывают на том, что покупают дешевле, а продают дороже. Гарантий – ноль, как и оборудования для нормальной предпродажной подготовки. Машину они не знают, диагностику не проводили, отремонтировать возможности нет. Зато есть огромное стремление навариться, и в ход идут любые ухищрения. Например, перекупщик представляется другом или коллегой собственника: тот якобы уехал, но очень просил продать машину.

На вопрос: «Почему у 7-летнего автопробег 30 тыс. км?» ответ стандартный: «Он использовался только, чтоб ребенка в школу возить!».

Официальные дилеры

Да, дилерские центры тоже зарабатывают на разнице между покупкой и продажей, но в остальном разница с перекупами – как небо и земля:

· вы не покупаете машину на авторынке, подписывая договор купли-продажи на коленке. Тут просторные шоу-румы, гостеприимные клиентские зоны, чай, кофе, кафе и прочие прелести цивилизации;

· вы получаете тот же уровень сервиса, что и при покупке нового автомобиля;

· на завтра дилерский центр никуда не денется, и вы хотя бы знаете, кому задавать вопросы в случае ЧП;

· дилеры заботятся о репутации и точно не подставят своё имя;

· автомобиль проходит диагностику и предпродажную подготовку в специализированном сервисном центре. Проверяется всё – кузов, состояние салона, все системы и агрегаты автомобиля.

Тут не надо верить на слово, все факты на руках: потенциальный покупатель получает диагностическую карту – в ней реальное состояние машины на текущий момент.

У официалов множество вариантов и есть возможность запускать скидки и акции. К примеру, сдайте свой авто в трейд-ин – и другое авто купите со скидкой. Также в ТТС давно действует «Обмен авто в течение 7 дней»: если купленная машина не подошла, её свободно обменяют на другую.

Делаем выводы

1. самые распространённые проблемы при покупке авто с пробегом – битый кузов, запрет на регистрационные действия, скрученный пробег и неаккуратное вождение предыдущего владельца.

2. не пренебрегайте тест-драйвом – он много расскажет вам о потенциальном автомобиле.

3. проверьте, чтобы продавец предоставил все необходимые документы и ключи от автомобиля.

4. автомобиль с пробегом можно купить на авторынке или на онлайн-площадках. Так продают перекупщики или частные лица. Первые чаще всего завышают цену. В обоих случаях нужно самому тщательно проверять авто. Готовы ли вы идти на риск, покупая машину с рук – решать вам.

5. дилерские центры предлагают массу вариантов в одном месте. Тут же можно оформить кредит и страховку, а если сдать прежнюю машину в трейд-ин, вы получите скидку на следующее авто.

6. сотрудничать с дилерами надежнее: в случае чего вы знаете, куда обращаться с претензиями, к тому же «официалы» заботятся о репутации и всячески поддерживают лояльность клиентов.





Фото pixabay.com