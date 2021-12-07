Где искать и как выбирать автомобиль с пробегом

На что обращать внимание и
чего опасаться?
Пробег
Автомобили с меньшим пробегом стоят дороже. «Особо
предприимчивые» продавцы хотят накрутить цену, а потому скручивают пробег. К
примеру, было 200 тыс. км, а стало 50 тыс. – наивный покупатель решает, что
перед ним почти новое авто, и с радостью принимает решение о покупке. На деле
он получает изношенные агрегаты и необходимость их менять.
Кузов
Автомобиль, не знающий, что такое ДТП и повреждения
кузова, будет дороже. Заводская краска куда прочнее покрытия, нанесенного при
ремонте. Окрашенные детали больше подвержены коррозии, а их срок службы меньше.
Так что верить на слово утверждающим: «не бита, не крашена» – серьезный риск.
Манера
вождения предыдущего владельца
Если у водителя нет привычки прогревать машину зимой
или сбрасывать скорость перед ямой, зато есть страсть к высокой скорости,
автомобиль постоянно испытывает мощную нагрузку. Вероятно, такое авто попадёт к
вам с уже «убитой» подвеской. К сожалению, на 100% узнать, каким было поведение
экс-хозяина на дороге, невозможно. Так что обратите внимание на работу ходовой.
Юридическая
чистота
Авто на «вторичке» может сопровождаться запретом на
регистрационные действия. Значит, владелец не имеет права переоформлять машину
в ГИБДД на третье лицо. Как правило, подобные ограничения связаны с
непогашенными долгами собственника. Решения о запрете выносятся судом или
судебными приставами. Если задолженность не закроется, автомобиль изымут и
продадут на аукционе.
Если вы заключите сделку продавцом такой машины и даже
получите договор-купли продажи, авто не станет вашим. Его могут изъять в любой
момент – например, когда вы отправились в семейное путешествие.
Предварительная проверка авто
на месте
Тест-драйв
Попросите испытать машину в деле. Если вам отказали –
это уже тревожный звоночек: кажется, продавец что-то утаивает.
Тест-драйв поможет оценить состояние автомобиля,
покажет его возможности и то, «насколько он ваш» – комфортно ли вам, удобно ли
будет пассажирам и т.д.
Прислушайтесь к работе мотора – его звук должен быть
однотонным, никакого громкого и резкого свиста. Откройте капот: если мотор весь
трясется, с ним не порядок.
Протестируйте подвеску: в идеале пересеките «лежачих
полицейских». Услышали стук в ходовой –состояние подвески оставляет желать
лучшего и скоро в ней придется что-то менять.
Передачи должны переключаться без рывков, иначе
готовьте средства на ремонт КПП.
Нашли дефекты, о которых вам не сказали заранее? Вы
можете отказаться от покупки или, по крайней мере, настаивайте на хорошей
скидке.
Документы
на автомобиль
Обязательно ознакомьтесь с документами – паспортом
продавца, ПТС и страховкой ОСАГО. Если вы решились заключать сделку с частником
или перекупом, заранее предупредите их, чтобы захватили нужную документацию.
Сравнив паспорт и ПТС, вы поймёте, собственник перед
вами или нет. К тому же в ПТС видно, сколько у машины было владельцев.
Полис ОСАГО – показатель того, что автомобиль
эксплуатируется, и видно, кем он эксплуатируется.
Главный документ — оригинал ПТС, в него вносится
информация о новом собственнике. Свидетельство о регистрации автомобиля вы
получите в ГИБДД.
Ключи
и брелоки сигнализации
Не забудьте забрать ключи от автомобиля. Ключа должно
быть два (утеря одного из них – повод торговаться), при наличии противоугонной
сигнализации вам должны отдать 2 брелока или 2 метки от иммобилайзера.
Сколько ключей (в том числе от механического замка и
КПП) предусмотрено конкретно для вашей модели авто, можете погуглить в Сети.
У кого покупать автомобиль с
пробегом?
Собственник
машины
Тут есть шансы найти приличный автомобиль по
адекватной цене. Но где гарантия, что собственник будет честен с вами и не
пропадёт сразу после продажи? И вообще, знает ли он свою машину от и до? Вдруг
близятся процессы, которые под силу разглядеть лишь профессионалу.
Вы, конечно, можете рассчитывать на то, что поймете
всё по лицу и реакциям владельца, отвечающего на ваши вопросы. Обладаете ли вы
столь отменными психологическими навыками и эмпатией?
Вычислить частника среди общего потока объявлений
несложно: их сообщения подробны и красочны, часто сопровождаются историей
автомобиля и заметно отличаются от шаблонных сообщений перекупов. На фото
машина может быть грязной или чистой, перекупщики же всегда фотографируют
чистое авто, причём с его лучшего ракурса.
Перекупщики
Перекупка авто – их профессиональная сфера
деятельности, они зарабатывают на том, что покупают дешевле, а продают дороже.
Гарантий – ноль, как и оборудования для нормальной предпродажной подготовки.
Машину они не знают, диагностику не проводили, отремонтировать возможности нет.
Зато есть огромное стремление навариться, и в ход идут любые ухищрения.
Например, перекупщик представляется другом или коллегой собственника: тот якобы
уехал, но очень просил продать машину.
На вопрос: «Почему у 7-летнего автопробег 30 тыс. км?»
ответ стандартный: «Он использовался только, чтоб ребенка в школу возить!».
Официальные
дилеры
Да,
дилерские центры тоже зарабатывают на разнице между покупкой и продажей, но в
остальном разница с перекупами – как небо и земля:
· вы не покупаете
машину на авторынке, подписывая договор купли-продажи на коленке. Тут
просторные шоу-румы, гостеприимные клиентские зоны, чай, кофе, кафе и прочие
прелести цивилизации;
· вы получаете тот
же уровень сервиса, что и при покупке нового автомобиля;
· на завтра
дилерский центр никуда не денется, и вы хотя бы знаете, кому задавать вопросы в
случае ЧП;
· дилеры заботятся о
репутации и точно не подставят своё имя;
· автомобиль
проходит диагностику и предпродажную подготовку в специализированном сервисном
центре. Проверяется всё – кузов, состояние салона, все системы и агрегаты
автомобиля.
Тут не надо верить на слово, все факты на руках:
потенциальный покупатель получает диагностическую карту – в ней реальное
состояние машины на текущий момент.
У официалов множество вариантов и есть возможность
запускать скидки и акции. К примеру, сдайте свой авто в трейд-ин – и другое
авто купите со скидкой. Также в ТТС давно действует «Обмен авто в течение 7
дней»: если купленная машина не подошла, её свободно обменяют на другую.
Делаем
выводы
1.
самые
распространённые проблемы при покупке авто с пробегом – битый кузов, запрет на
регистрационные действия, скрученный пробег и неаккуратное вождение предыдущего
владельца.
2.
не
пренебрегайте тест-драйвом – он много расскажет вам о потенциальном автомобиле.
3.
проверьте,
чтобы продавец предоставил все необходимые документы и ключи от автомобиля.
4.
автомобиль
с пробегом можно купить на авторынке или на онлайн-площадках. Так продают
перекупщики или частные лица. Первые чаще всего завышают цену. В обоих случаях
нужно самому тщательно проверять авто. Готовы ли вы идти на риск, покупая
машину с рук – решать вам.
5.
дилерские
центры предлагают массу вариантов в одном месте. Тут же можно оформить кредит и
страховку, а если сдать прежнюю машину в трейд-ин, вы получите скидку на
следующее авто.
6.
сотрудничать
с дилерами надежнее: в случае чего вы знаете, куда обращаться с претензиями, к
тому же «официалы» заботятся о репутации и всячески поддерживают лояльность
клиентов.
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