Близорукость и характер

Группа отечественных психологов (О. Арестова и Н. Богачева) провела небольшое исследование подростков до 18 лет и на его основе предложила свое видение проблемы (статья опубликована в одном из номеров «Психологической газеты» текущего года).

Выводы такие. Известно, что общение – главный источник при формировании самооценки, а ключевой этап этого формирования – подростковый возраст. Именно в эту пору оценки окружающих приобретают огромное значение.

Механизм формирования этой самооценки строится по принципу обратной связи: человек смотрит на поведение других относительно себя, как в зеркало, и формирует собственные критерии отношения к себе. Так вот оказывается, что близорукость может исказить оценку человека своих психологических и физических свойств. Как и почему?

Исследователи пишут, что существует общепринятое мнение, что «скорректированная близорукость средней и даже высокой степени является скорее нормой, чем дефектом... Но она всё равно накладывает значительные ограничения на взаимодействие с окружающей средой, так как даже при скорректированной близорукости человек видит не так хорошо, как если бы у него было 100-процентное зрение!

Одна из первых причин заключается в том, близорукость «стартует» намного раньше, чем её замечает сам ребёнок или его родители.

При слабой степени близорукости коррекция зрения в детском и подростковом возрасте часто не проводится. А при нарушенном зрении страдает качество общения. К примеру, с младенчества ребенок начинает различать мимику родителей и распознавать их эмоции. Если представить, что у него уже наличествует близорукость или она начала развиваться, примерно, года в три или больше, то получается, что ни жесты, ни мимика, ни смена позы собеседника ребенку не помогут в объёмном понимании того, что имеет в виду другой человек. Ребёнок может рассчитывать только на услышанные слова, интонацию и скорость речи. То есть происходит некоторое обеднение общения, некий усеченный вариант.

Исследователи пишут, что «восприятие таких людей характеризуется нечеткостью, огрубленностью, неточностью, глобальностью, недостаточной целостностью, фрагментарностью, малой обобщенностью. Это ведет к трудностям познавательного и понятийного развития.

...Слабовидящий нечетко воспринимает выразительные движения собеседника и не может их интерпретировать. Соответственно, он не владеет средствами коммуникативной выразительности. Отсутствие невербальной коммуникации приводит к снижению инициативности в общении у детей с нарушениями зрения. Недостаточно четкое восприятие мимики ведет к трудностям взаимопонимания, не дает возможности достоверно судить о нюансах отношения окружающих к себе и, в конечном счете, затрудняет и формирование отношения к самому себе». Для компенсации невербальных потерь возрастает роль именно речевого общения, а «дети с нарушением зрения и сами намного реже пользуются жестами, применяют их только для уточнения речевой информации».

Предположим, взрослые заметили, что ребёнок постоянно щурится, пытаясь лучше рассмотреть предметы или лица людей. Отвели к окулисту. Но проблемы не заканчиваются.

О. Арестова и Н.Богачева пишут, что «близорукость и ношение очков провоцируют у ребёнка (подростка) негативные переживания по поводу своей внешности, вызывают ощущение непохожести на других». А это чувство может приводить к неуверенности и замкнутости.

Кроме того, недостаточно хорошее зрение ограничивает возможность для стихийно возникающих социальных контактов: «близорукие люди часто жалуются на то, что не узнают на улице или в аудитории своих знакомых, не замечают, когда те пытаются привлечь к себе их внимание невербальными способами. При средних и высоких степенях близорукости значительно сужается область четкого различения, появляется трудность в восприятии тонких нюансов мимики. А ведь мы прекрасно знаем, что черты лица и отдельные мимические проявления помогают формированию у человека представлений о психологических особенностях собеседника.

Исследования самооценки близоруких людей пока ещё очень малочисленны и фрагментарны. Пока ещё только предполагается, что такие люди склонны к подавлению эмоций и двигательных реакций; они более ответственны, испытывают большую потребность в положительных оценках; а в своей учебе (работе) более тщательны и скрупулезны; они также чаще испытывают чувство вины, склонны к чрезмерному самоконтролю, избеганию напряженных ситуаций, более тревожны и возбудимы, чем их сверстники с нормальным зрением. Некоторые авторы пишут о более выраженном у близоруких детей стремлении к обособлению, изоляции. Но пока что данных явно недостаточно, чтобы нарисовать полную картину мироощущения близорукого человека.

Практические выводы, которые мы можем сделать?

У меня есть парочка наблюдений. К примеру, если ваша дочь-подросток делает чересчур яркий макияж, это не говорит о её дурном вкусе. Может быть, это всего лишь проявление близорукости? Если ваш сын-подросток периодически страдает от того, что его предают или подставляют, или обманывают друзья, то, может быть, он недостаточно четко «считывает» их мимику? Так что пока психологи ещё ищут и продумывают методики, которые помогут больше узнать о мире близорукого человека, нам остаётся только внимательнее относиться и к своим детям, и к самим себе, если мы тоже носим очки и линзы.

Ирина Владимирова

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