Близорукость и характер

Группа отечественных
психологов (О. Арестова и Н. Богачева) провела небольшое исследование
подростков до 18 лет и на его основе предложила свое видение проблемы (статья опубликована
в одном из номеров «Психологической газеты» текущего года).
Выводы такие. Известно,
что общение – главный источник при формировании самооценки, а ключевой этап
этого формирования – подростковый возраст. Именно в эту пору оценки окружающих
приобретают огромное значение.
Механизм формирования
этой самооценки строится по принципу обратной связи: человек смотрит на
поведение других относительно себя, как в зеркало, и формирует собственные
критерии отношения к себе. Так вот оказывается, что близорукость может исказить
оценку человека своих психологических и физических свойств. Как и почему?
Исследователи пишут, что
существует общепринятое мнение, что «скорректированная близорукость средней и
даже высокой степени является скорее нормой, чем дефектом... Но она всё равно
накладывает значительные ограничения на взаимодействие с окружающей средой, так
как даже при скорректированной близорукости человек видит не так хорошо, как
если бы у него было 100-процентное зрение!
Одна из первых причин
заключается в том, близорукость «стартует» намного раньше, чем её замечает сам
ребёнок или его родители.
При слабой степени
близорукости коррекция зрения в детском и подростковом возрасте часто не
проводится. А при нарушенном зрении страдает качество общения. К примеру, с
младенчества ребенок начинает различать мимику родителей и распознавать их
эмоции. Если представить, что у него уже наличествует близорукость или она
начала развиваться, примерно, года в три или больше, то получается, что ни
жесты, ни мимика, ни смена позы собеседника ребенку не помогут в объёмном
понимании того, что имеет в виду другой человек. Ребёнок может рассчитывать
только на услышанные слова, интонацию и скорость речи. То есть происходит
некоторое обеднение общения, некий усеченный вариант.
Исследователи пишут, что
«восприятие таких людей характеризуется нечеткостью, огрубленностью,
неточностью, глобальностью, недостаточной целостностью, фрагментарностью, малой
обобщенностью. Это ведет к трудностям познавательного и понятийного
развития.
...Слабовидящий нечетко
воспринимает выразительные движения собеседника и не может их интерпретировать.
Соответственно, он не владеет средствами коммуникативной выразительности.
Отсутствие невербальной коммуникации приводит к снижению инициативности в
общении у детей с нарушениями зрения. Недостаточно четкое восприятие мимики
ведет к трудностям взаимопонимания, не дает возможности достоверно судить о
нюансах отношения окружающих к себе и, в конечном счете, затрудняет и
формирование отношения к самому себе».
Для компенсации невербальных потерь возрастает роль именно речевого
общения, а «дети с нарушением зрения и сами намного реже пользуются жестами,
применяют их только для уточнения речевой информации».
Предположим, взрослые
заметили, что ребёнок постоянно щурится, пытаясь лучше рассмотреть предметы или
лица людей. Отвели к окулисту. Но проблемы не заканчиваются.
О. Арестова и Н.Богачева
пишут, что «близорукость и ношение очков провоцируют у ребёнка (подростка)
негативные переживания по поводу своей внешности, вызывают ощущение непохожести
на других». А это чувство может приводить к неуверенности и замкнутости.
Кроме того, недостаточно
хорошее зрение ограничивает возможность для стихийно возникающих социальных
контактов: «близорукие люди часто жалуются на то, что не узнают на улице или в
аудитории своих знакомых, не замечают, когда те пытаются привлечь к себе их
внимание невербальными способами. При средних и высоких степенях близорукости
значительно сужается область четкого различения, появляется трудность в
восприятии тонких нюансов мимики. А ведь мы прекрасно знаем, что черты лица и
отдельные мимические проявления помогают формированию у человека представлений
о психологических особенностях собеседника.
Исследования самооценки
близоруких людей пока ещё очень малочисленны и фрагментарны. Пока ещё только
предполагается, что такие люди склонны к подавлению эмоций и двигательных
реакций; они более ответственны, испытывают большую потребность в положительных
оценках; а в своей учебе (работе) более тщательны и скрупулезны; они также чаще
испытывают чувство вины, склонны к чрезмерному самоконтролю, избеганию
напряженных ситуаций, более тревожны и возбудимы, чем их сверстники с
нормальным зрением. Некоторые авторы пишут о более выраженном у близоруких
детей стремлении к обособлению, изоляции. Но пока что данных явно недостаточно,
чтобы нарисовать полную картину мироощущения близорукого человека.
Практические выводы,
которые мы можем сделать?
У меня есть парочка
наблюдений. К примеру, если ваша дочь-подросток делает чересчур яркий макияж,
это не говорит о её дурном вкусе. Может быть, это всего лишь проявление
близорукости? Если ваш сын-подросток периодически страдает от того, что его
предают или подставляют, или обманывают друзья, то, может быть, он недостаточно
четко «считывает» их мимику? Так что пока психологи ещё ищут и продумывают
методики, которые помогут больше узнать о мире близорукого человека, нам
остаётся только внимательнее относиться и к своим детям, и к самим себе, если
мы тоже носим очки и линзы.
Ирина Владимирова
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