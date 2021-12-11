Финские школы на гатчинской земле

Лютеранские пасторы активно занимались просветительской деятельностью, способствовали получению крестьянскими детьми начальных знаний. Начиная с середины позапрошлого века, в Ингерманландии повсеместно открывались народные, воскресные школы. В 1872 году в Царскосельском уезде, на землях которого расположен современный Гатчинский район, имелось девять финских приходских школ, в которых обучалось 395 мальчиков и 127 девочек. Более тридцати школ были «смешанными», в них велось совместное обучение русских и финских детей, во многих учебных заведениях имелись русские и финские классы.

На протяжении прошлых веков грамотность финского населения всегда была выше, чем среди православных жителей, и уравнялась только к концу ХIХ века. Проводившаяся в 1899 году перепись населения Санкт-Петербургской губернии выявила значительный уровень грамотности финского населения - 95-97 %, в то время как среднероссийский показатель составлял всего 20-25 %.

Первая финская одноклассная школа в Инкери была открыта в 1785 году в деревне Малая Гатчина, благодаря заботам великого князя Павла Петровича, будущего императора Павла I. Она находилась в непосредственной близости от царской резиденции – Гатчинской мызы. Великий князь уделял большое внимание вопросам, связанным с повседневной жизнью и национальными особенностями финского населения, проживающего на территории его имения: участвовал в строительстве лютеранских церквей в Гатчине и городском предместье – Колпано (ныне деревня Малые Колпаны), отвел участок земли для открытия лютеранского кладбища на окраине Гатчины. В его эпоху в императорском дворце, а позднее в городовом правлении, служили и трудились многие финские крестьяне и представители других сословий.

Строительными работами первого учебного заведения в Малой Гатчине руководил пастор Колпанского прихода Томас Хенрик Эльгеен, он же стал законоучителем и смотрителем школы. Сохранились сведения о жаловании, которое пастор выплачивал учителю Пистари Райккерусу: «77 рублей наличными деньгами, 9 мешков овса» в год, он также получал от городового правления бесплатные свечи и дрова. От Двора цесаревича были получены деньги на приобретение учебных пособий.

Основными предметами в этой школе были финский и русский языки. Обучение велось бесплатно. Первыми счастливчиками стали 30 мальчиков, детей дворцовых трубочистов, истопников, полотеров…

Через несколько лет еще одна школа была открыта в городском предместье Колпано: сначала она помещалась в доме кантора лютеранской кирхой Святого Петра, а затем в специально построенном здании, на земле, подаренной великим князем. Это учебное заведение упоминается в «Журнале Гатчинского городового правления» за 1798 год. Первым учителем школы был выходец их крестьян Абрахам Куйванен, скончавшийся в 1800 году и похороненный на Колпанском кладбище. По традиции, его дети и внуки тоже стали учителями. В этой школе работали сыновья Абрахама Куйванена - Пиетари (ск. в 1802 г.) и его младший брат Юхани (ск. в 1840 г.), сын Юхани Куйванена – Андреас (несмотря на все усилия пастора, в 1848 году его взяли рекрутом в армию); после него школьным учителем был его старший брат Пиетари - Юхананпойка Куйванен. Сохранились сведения о методике преподавания в этом учебном заведении, которая была весьма оригинальна.

Появляется лютеранская школа и в слободе Большая Гатчина. Здесь, в 1793 году, по велению Августейшего владельца Гатчинской мызы, на Большом проспекте была выстроена: «деревянная церковь для отправления богослужения католического и лютеранского вероисповедания и школа при ней; место для нее, для училища при ней и пасторского дома отведено было в количестве 1200 кв. сажень». 23 сентября 1794 года дано было Высочайшее повеление об учреждении в Гатчине лютеранской и католической церкви. В 1796 году, при восшествии Павла I на престол, Гатчина получила статус города.

Старейшим учебным заведением стала приходская школа при Скворицкой лютеранской кирхе Святой Екатерины, открытая в 1828 году. «Записка об учреждении в Новоскворицкой вотчине финской школы и при ней богадельни для престарелых крестьян» хранится в фонде Гатчинского городового правления, в Российском государственном историческом архиве. Зимой 1828/29 года, в связи с сильными холодами, школа была временно закрыта.

В 1847 году в приходе Туутари стараниями известного проповедника финского просвещения, пастора Захариоса Финнандера была открыта народная, воскресная школа для мальчиков, в которой сначала по воскресным дням, а затем и по субботним преподавались: «чтение на финском и русском языках, письмо и счет». Занятия вел крестьянин Юхани Кяйвяряйнен. После его смерти в 1856 году школьное дело продолжил его ученик Адам Пехонен. Это учебное заведение размещалось в приходском доме, близ кирхи Святой Троицы.

С 1844 года под надзором пастора Германа Кордеса существовала приходская лютеранская школа в городе Гатчине, находившаяся в доме пастората лютеранской кирхи Святого Николая. Занятия в ней, «по особо выданному им обязательству», проводил кистер Гинц. В школьную программу входило преподавание: «чтения и письма на русском и финских языках и закону Божия лютеранского исповедания». В школе обучалось 19 мальчиков. Согласно штатному расписанию за 1853 год, финский учитель получал жалование – 58 рублей.

К середине ХIХ века во всех приходах Ингерманландии имелись воскресные школы. В шестидесятых годах позапрошлого столетия были открыты первые волостные учебные заведения с русскими и финскими классами, вскоре преобразованные в училища. Появляются земские школы.

Важным событием стало открытие в 1863 году близ города Гатчины Колпанской учительской семинарии, готовящей кадры для финских начальных школ, органистов и канторов. Первым директором семинарии был Оскар Гроудстрём. В 1866 году состоялся первый выпуск одиннадцати семинаристов. Из стен этого знаменитого учебного заведения вышли сотни будущих педагогов и священнослужителей, общественных и национальных деятелей Инкери.

Старейшими в окрестностях Гатчины являются Таицкая и Пудостьская финские школы Скворицкого лютеранского прихода, основанные в 1866 году.

В том же году состоялось открытие Ново-Александровской школы в Дудергофе. «В воскресенье, 25 сентября, происходило открытие финской народной школы в Дудергофе, учрежденной средствами и по общему желанию местного прихода в память чудесного спасения 4-го минувшего апреля драгоценной жизни Государя», – сообщала столичная газета «Русский инвалид». (4 апреля 1866 года студент Дмитрий Каракозов совершил террористический акт против императора Александра II в Петербурге, но промахнулся.)

По сведениям на 1913 год, в губернии имелось уже 229 финских национальных школ, не считая специализированных учебных заведений, воскресных и профессиональных.

Приведу краткую характеристику наиболее известных учебных заведений.

Войсковицкое приходское училище

Основано в 1885 году, находилось в деревне Сеппелево, в здании, возведенном из строительных материалов, пожертвованных бывшим помещиком А.И. Горвицем. Значительную помощь в становлении учебного заведения оказали пастор Шпаньковской лютеранской кирхи Святой Марии Юхо Сааринен (он же был законоучителем) и сельский староста С.И. Каунонен. Войсковицкому крестьянскому Обществу новое здание обошлось в 2.200 рублей. Краткое описание этого училища содержится в сборнике «Положение начального народного образования в С.-Петербургской губернии в 1892-1893 гг.», изданном в 1895 году:

«При школе есть двор в 18 кв. саж.; огорода нет, хотя земля для него имеется. Класс и квартира учителя весьма неудобные и холодные. Ночлежного приюта не имеется, но из дальних деревень по необходимости остается в училище ночевать ежедневно до 15 детей, что, конечно, еще сильнее дает чувствовать антисанитарные условия помещения. Школа содержится на средства земства, сельского общества и на проценты специального капитала; распорядителем кассы состоит местный пастор. Посещается школа детьми из деревень: Сеппелево, Питкеля, Дубицы, Веткола, Б. и М. Сяскеля, Тойвори, Хонгала, Ребола, Хиндикала, Пеньгово, Сямеля, Чернова, Вангастароста, Илькино, Сигонемы, Б. и М. Борницы».

Состав учащихся – финны, в 1886 году количество детей - 46. Школьные предметы: Закон Божий, финское чтение и письмо, арифметика, пение и рисование. В 1891 году заведующий (он же учитель) Войсковицкого училища Андрей Иванович Пакконен просил Царскосельское уездное земское Собрание выделить денежное пособие: «на покупку орудий для производства на школьной земле огороднических, садоводнических и сельскохозяйственных работ»; на эти цели было выделено – 65 рублей.

В 1895 году на VII губернском съезде земских врачей поднимался вопрос о состоянии начальных школ в гигиеническом отношении. В своем докладе земский врач Гатчинского участка Н.А. Колпаков упоминал, что в Войсковицком училище холодно и тесно, нет помещений для верхней одежды и для ночлега в зимний период детей из отдаленных деревень.

В 1897 году А.И. Пакконен добился открытия в училище второго класса. В том же году уездная земская Управа, по ходатайству Училищного Совета, учредила в Войсковицах должность помощника учителя: «ввиду крайнего переполнения сего училища», с жалованием 180 рублей в месяц. С 1 января 1900 года в штате учебного заведения появилась должность второго учителя. До 1899 года учителем работал В.П. Молчанов, его сменил С.М. Климков, выпускник Гатчинской учительской семинарии.

В 1900 году уездное земское Собрание, по ходатайству Училищного Совета, разрешило крестьянам Войсковицкого сельского Общества «израсходовать 30 рублей, из сбора за обучение посторонних учеников в Войсковицком училище, на уплату за помещение для параллельного класса этого училища». В 1904/05 год в училище устраивались чтения для народа «с показом туманных картинок».

В 1911 году количество учащихся: 74 мальчика и 29 девочек. В это время заведующим и старшим учителем был упоминаемый выше А.И. Пакконен, выпускник Колпанской учительской семинарии (жалование – 400 рублей в год), учителем – Семён Васильевич Климков, выпускник Гатчинской учительской семинарии (жалование – 180 рублей), в 1910-1917 годах упоминается учитель Иван Андреевич Тикка.

После Октябрьской революции учебное заведение было преобразовано в школу 1-й ступени обучения, в 1921 году количество учащихся – 64. В 1928 году заведующим Войсковицкой начальной школы был Иосиф Семёнович Тикка.

Гатчинское волостное/земское училище

Существовало с конца 1860-х годов при волостном правлении в деревне Сокколово, в 2-х верстах от Гатчины, в отдельном удобном помещении. На его содержание деньги отпускались волостным правлением по мере надобности. Учебные пособия выделялись уездным Земством и Министерством народного просвещения. Первым учителем был Андрей Петрович Куйванен, выпускник Колпанской учительской семинарии, его жалованье составляло 300 рублей в год. Число учащихся в 1872 году – 42 мальчика и 2 девочки, имелся ночной приют. Училище посещали дети из Гатчины и окрестных мест: городского предместья Мариенбург, деревень Большое и Малое Рейзино.

В 1888 году учебное заведение было преобразовано в земское 2-классное училище с двумя классами: русским и финским. Многие годы здесь работал учитель Абрам Ионасович Везико, выпускник Колпанской учительской семинарии (жалование – 350 рублей). В 1902 году постановлением Собрания Царскосельского уездного Земства ему было выдано 50 рублей единовременного пособия: «на воспитание двух сыновей в Гатчинском реальном училище». В 1904 году, для прохождения курса лечения в Крыму, А.И. Везико Земством была оказана помощь – выдано пособие в размере 180 рублей.

В Отчетах по народному образованию Царскосельского уезда за 1904/05 учебный год сообщается о деятельности учителя А.И. Везико: под его руководством в училище устраивались чтения для народа «с показом туманных картинок», мероприятие проходило 27 раз, чаще, чем в других учебных заведениях уезда. В 1904 году в училище был введен 3-летний курс обучения. Количество учащихся в 1911 году: 62 мальчика и 32 девочки. С 1904 по 1913 год здесь работали учитель Александр Васильевич Кюллёнен и его жена «мадемуазель Кюллёнен».

Кобринское земское училище

Год открытия 1900. Училище находилось в деревне Кобрино Гатчинской волости, близ лютеранской кирхи Святой Екатерины, в приспособленном здании. В 1902 году на средства владельца усадьбы «Кобрино» Н.А. Маркевича удалось построить новое двухэтажное здание. Усердие помещика и его дальнейшая деятельность в качестве попечителя этого учебного заведения были отмечены благодарностью Царскосельского уездного земского Собрания.

В учебном заведении имелись финский и русский классы. В 1905 году был введен 2-годичный курс обучения. В 1908 году земское Собрание постановило выдать 30 рублей в качестве вознаграждения: «за преподавание Закона Божия ученикам лютеранского вероисповедания в Кобринской школе». С момента открытия училища учителями работали Яков Иванович Демидов и его супруга Мария Демидова. Закон Божий вели в финском классе местный пастор Николай Сонни, в русском классе – настоятель Суйдинской церкви Воскресения Христова Николай Быстряков. С 1912 года училищем заведовал кистер Кобринской кирхи Юрий Андреевич Уминг, здесь также работала учителем его дочь, Любовь Юрьевна, в замужестве Покровская. Семья Умингов проживала в училищном здании.

После Октябрьской революции учебное заведение было преобразовано в школу 1-й ступени обучения. В 1918-1919 годах училищем заведовал Ю.А. Уминг. В 1921 году в русском классе обучалось 56 детей, в финском – 28. В 1926 году начальная школа была преобразована в 7-летнюю школу-колонию с сельскохозяйственным уклоном и переведена в бывшую усадьбу «Кобрино», позднее это учебное заведение называлось Школа крестьянской молодежи, в 1928 году заведующим был Иван Гаврилович Вянни.

Колпанское земское училище

В 1882 году в этом приходе было открыто земское училище. С этого времени здесь учительствовал Андрей (Антти) Петрович Куйванен (1851-1902 гг.), уроженец деревни Малое Колпино, выпускник Колпанской учительской семинарии (жалование – 350 рублей), ранее работавший в Гатчинском волостном училище. В последние годы он был кантором Колпанской кирхи. В 1902 году его вдове уездным Земством была назначена пенсия и выплачено единовременное пособие. В 1881-1883 годах учителем был Пааво Пииппонен, выпускник Колпанской учительской семинарии.

Приговором крестьян Малоколпанского Общества от 16 сентября 1889 года земское училище было преобразовано в 2-классное. Известно, что в том же году Мало-Колпанское училище было переведено из старого здания в новое. Значительную помощь в строительстве здания оказал волостной старшина и гласный Царскосельского земского уездного Собрания Иван Адамович Остонен; от уездного Земства ему была выражена благодарность.

В 1903 году в связи с большим количеством учащихся (90 детей) в штате училища появилась должность «помощник учителя». С 1895 года здесь несколько лет учительствовал И.А. Кют (жалование – 275 рублей), в 1902-1917 годах учителем была Феофания Андреевна Иванова; в 1913 году – Андрей Иванович Поккинен, выпускник Колпанской учительской семинарии. В начале ХХ века в училище имелись финский и русский классы. В 1912 году количество учащихся: 43 мальчика и 31 девочка.

После Октябрьской революции учебное заведение было преобразовано в школу 1-й ступени обучения. В 1921 в русском классе обучалось 50 детей, в финском – 56. В 1928 году заведующим школой был Иван Андреевич Поккинен.

Пудостьское земское училище

Училище открыто в 1875 году в специальном здании, построенном усердием волостного старшины и гласного Царскосельского земского уездного Собрания Ивана Адамовича Остонена. Основную сумму для его строительства, приобретения мебели и учебных пособий выделило уездное Земство. Состав учащихся – финны, училище посещали дети из деревень Большая Пудость, Новая Пудость, Репузи, Мюллякюля и других. В 1882 году здесь обучалось 36 мальчиков и 14 девочек.

В 1885 году решением уездного земского Собрания училище в Пудости было временно закрыто по несоответствию требованиям благоустройства школы; уездное Собрание постановило: «объявить сельскому обществу о безотлагательной необходимости привести школьное помещение в исправленное состояние». В восьмидесятых годах при училище был устроен огород и разбит фруктовый сад. Проводились занятия по сельскому хозяйству. Летом 1891 года, на организованные Санкт-Петербургской губернской Управой в Гатчине курсы плодоводства и огородничества, был командирован учитель Пудостьского училища. В 1875-1906 годах учителем работал Абрам Фомич Кайянен, выпускник Колпанской учительской семинарии (жалование – 500 рублей), имевший много благодарностей, в 1905 году за усердную, многолетнюю службу он получил премию – 100 рублей. В 1882 году упоминается учитель Адам Абрамович Мальм. В 1906 году училище стало 2-классным, тогда же была утверждена должность второго учителя, открыты русские и финские классы. С 1906 года учителем работал Петр Иванович Варвас, в 1906-1917 годах – Абрам Генрихович Хямяляйнен, в 1911 году упоминается «мадемуазель Виролайнен-Семёнова». В 1911 году количество учащихся: 52 мальчика и 29 девочек.

После Октябрьской революции учебное заведение было преобразовано в школу 1-й ступени обучения (в 1928 году – заведующий Петр Иванович Варвас).

Староскворицкое волостное/земское училище

Существовало с 1870 года при Скворицком волостном правлении. На устройство учебного заведения из земских сумм было выделено 100 рублей, в 1871 году – 75 рублей. Находилось в удобном помещении, состав учащихся: финны. Учитель до 1875 года – Авраам Кайянен, выпускник Колпанской учительской семинарии (жалованье – 200 рублей). На содержание училища ежегодно выделялось 85 рублей. Число учащихся в 1872 году: 35 мальчиков и 5 девочек. В 1875-1876 годах – учитель Вильгельм Финне, уроженец деревни Малое Колпино, выпускник Колпанской учительской семинарии; до 1880 года – учитель Александр Лиукконен, уроженец деревни Таровицы Шпаньковского прихода, выпускник Колпанской учительской семинарии. С 1879 по 1881 годы здесь учительствовал Адам (Аатами) Абрамович Мальм, в 1881-1882 годах – Яаакко Пуолаккайнен, в 1882-1889 годах – Йохан Саволайнен, в 1884-1885 годах – Моозес Кайпиайнен, все они были выпускниками Колпанской учительской семинарии. Йохан Саволайнен впоследствии был волостным писарем в Скворицах и начальником пожарной дружины, заведовал приходской библиотекой.

В конце ХIХ века училище было преобразовано в земскую 2-классную школу. В 1905 году введен 4-летний курс обучения, был открыт русский класс. Заведующим и старшим учителем был Моисей Осипович Ярвелайнен, выпускник Колпанской учительской семинарии (жалование – 400 рублей), учителем – Сарра Ивановна Ярвелайнен, выпускница Царскосельского приходского училища (жалование – 180 рублей). Некоторое время учителем здесь работал Исаак Химяляйнен (прим. 1885-1923 гг.), уроженец деревни Кезелево, выпускник Колпанской учительской семинарии, кантор Сквориц-кой кирхи. Впоследствии его перевели в Пязелевскую земскую школу, в окрестности города Павловск, там он служил кантором в Славянской кирхе. В 1913 году в Скворицах работали учителя: Исаак Матвеевич Иортика и Софья Александровна Шотовская. Количество учащихся в 1911 году: 67 мальчиков и 29 девочек.

После Октябрьской революции учебное заведение было преобразовано в школу 1-й ступени обучения. Из прежних учителей здесь работал И.М. Иортика (ск. в 1924 г.), эту школу окончила его дочь Эльза Исааковна (род. в 1912 г.), впоследствии ставшая учительницей. В 1925 году на базе школы 1-й ступени обучения в Скворицах была открыта школа крестьянской молодежи (директор – Исаак Филиппович Пакконен).

Таицкое земское училище

Существовало с 1875 года в деревне Большие Тайцы. Здание было построено под руководством и присмотром местного уроженца, волостного старшины Староскворицкой волости и гласного Царскосельского земского уездного Собрания Ивана (Юхана) Адамовича Остонена. Состав учащихся – финны. С 1879 по 1899 год заведующий и учитель – Адам (Аатами) Абрамович Мальм, выпускник Колпанской учительской семинарии (жалование – 450 рублей).

Известно, что в 1881 году в здании школы случился пожар. В том же году свой дом для размещения школы предоставил волостной старшина – И.А. Остонен. В 1881 году на очередном Собрание уездное Земство постановило выразить ему благодарность: «за безвозмездное предоставление своего нового дома под помещение Таицкой школы и учительницы, после пожара, и вообще за его постоянное содействие школьному делу в Староскворицкой волости». На страховые деньги было построено новое здание. В 1892/93 учебном году в училище находилось 58 учеников.

В 1899 году ученики и учителя приняли участие в торжествах, посвященных 100-летнему юбилею А.С. Пушкина, об этом сообщается в «Отчете о состоянии народного образования в Царскосельском уезде за 1898/9 год»: «Праздник состоялся 27 мая на мызе Попечителя Таичкого училища И.А. Остонена. Здесь в одной из риг, украшенной флагами, зеленью и подобающими случаю надписями, была устроена сцена, на которой красовался бюст А.С. Пушкина. Утром все дети были на церковном богослужении в кирхе, после чего им был предложен обед. Празднование началось пением учащимися гимна сочинения Пушкина и чтением его биографии, после чего детьми были прочитаны стихотворения А.С. Пушкина и пропеты актовая песнь, кантата поэту. В заключение член Совета А.К. Янсон сказал несколько слов о значении А.С. Пушкина и настоящего праздника, после чего окончившим ученикам были выданы свидетельства, сборники сочинений и портреты чествуемого поэта. Торжество закончилось народным гимном, исполненным всеми присутствующими под аккомпанемент оркестра, затем дети были оделены гостинцами и отпущены домой».

В 1910-1917 годах учителем работал Иван Парфентьевич Куттанен, выпускник Колпанской учительской семинарии. В 1913 году, за особые труды на ниве просвещения, И.П. Куттонен был Высочайше пожалован серебряной медалью «За усердие», для ношения на груди на Александровской ленте.

Количество учащихся в 1911 году: 29 мальчиков и 14 девочек. В Тайцах имелось отдельное русское училище, в период дачного развития поселка было открыто реальное училище. В 1911 году попечителем Таицких финских и русских училищ был избран В.И. Штейнингер.

После Октябрьской революции финское учебное заведение было преобразовано в школу 1-й ступени обучения (в 1928 году – заведующая Екатерина Ивановна Рокка).

Андрей Бурлаков