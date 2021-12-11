Финские школы на гатчинской земле

Лютеранские пасторы активно занимались
просветительской деятельностью, способствовали получению крестьянскими детьми
начальных знаний. Начиная с середины позапрошлого века, в Ингерманландии
повсеместно открывались народные, воскресные школы. В 1872 году в
Царскосельском уезде, на землях которого расположен современный Гатчинский
район, имелось девять финских приходских школ, в которых обучалось 395
мальчиков и 127 девочек. Более тридцати школ были «смешанными», в них велось
совместное обучение русских и финских детей, во многих учебных заведениях
имелись русские и финские классы.
На протяжении прошлых веков грамотность финского
населения всегда была выше, чем среди православных жителей, и уравнялась только
к концу ХIХ века. Проводившаяся в 1899 году перепись населения
Санкт-Петербургской губернии выявила значительный уровень грамотности финского населения
- 95-97 %, в то время как среднероссийский показатель составлял всего 20-25 %.
Первая финская одноклассная школа в Инкери
была открыта в 1785 году в деревне Малая Гатчина, благодаря заботам великого
князя Павла Петровича, будущего императора Павла I. Она находилась в
непосредственной близости от царской резиденции – Гатчинской мызы. Великий
князь уделял большое внимание вопросам, связанным с повседневной жизнью и
национальными особенностями финского населения, проживающего на территории его
имения: участвовал в строительстве лютеранских церквей в Гатчине и городском
предместье – Колпано (ныне деревня Малые Колпаны), отвел участок земли для
открытия лютеранского кладбища на окраине Гатчины. В его эпоху в императорском
дворце, а позднее в городовом правлении, служили и трудились многие финские
крестьяне и представители других сословий.
Строительными работами первого учебного заведения в
Малой Гатчине руководил пастор Колпанского прихода Томас Хенрик Эльгеен, он же
стал законоучителем и смотрителем школы. Сохранились сведения о жаловании,
которое пастор выплачивал учителю Пистари Райккерусу: «77 рублей наличными
деньгами, 9 мешков овса» в год, он также получал от городового правления
бесплатные свечи и дрова. От Двора цесаревича были получены деньги на приобретение
учебных пособий.
Основными предметами в этой школе были финский и
русский языки. Обучение велось бесплатно. Первыми счастливчиками стали 30
мальчиков, детей дворцовых трубочистов, истопников, полотеров…
Через несколько лет еще одна школа была
открыта в городском предместье Колпано: сначала она помещалась в доме кантора
лютеранской кирхой Святого Петра, а затем в специально построенном здании, на
земле, подаренной великим князем. Это учебное заведение упоминается в «Журнале
Гатчинского городового правления» за 1798 год. Первым учителем школы был
выходец их крестьян Абрахам Куйванен, скончавшийся в 1800 году и похороненный
на Колпанском кладбище. По традиции, его дети и внуки тоже стали учителями. В
этой школе работали сыновья Абрахама Куйванена - Пиетари (ск. в 1802 г.) и его младший брат
Юхани (ск. в 1840 г.), сын Юхани Куйванена – Андреас (несмотря на все усилия
пастора, в 1848 году его взяли рекрутом в армию); после него школьным учителем
был его старший брат Пиетари - Юхананпойка Куйванен. Сохранились сведения о
методике преподавания в этом учебном заведении, которая была весьма
оригинальна.
Появляется лютеранская школа и в слободе
Большая Гатчина. Здесь,
в 1793 году, по велению Августейшего владельца Гатчинской мызы, на Большом
проспекте была выстроена: «деревянная церковь для отправления богослужения
католического и лютеранского вероисповедания и школа при ней; место для нее,
для училища при ней и пасторского дома отведено было в количестве 1200 кв.
сажень». 23 сентября 1794 года дано было Высочайшее повеление об учреждении в
Гатчине лютеранской и католической церкви. В 1796 году, при восшествии Павла I
на престол, Гатчина получила статус города.
Старейшим учебным заведением стала
приходская школа при Скворицкой лютеранской кирхе Святой Екатерины, открытая в
1828 году.
«Записка об учреждении в Новоскворицкой вотчине финской школы и при ней
богадельни для престарелых крестьян» хранится в фонде Гатчинского городового
правления, в Российском государственном историческом архиве. Зимой 1828/29 года,
в связи с сильными холодами, школа была временно закрыта.
В 1847 году в приходе Туутари стараниями
известного проповедника финского просвещения, пастора Захариоса Финнандера была
открыта народная, воскресная школа для мальчиков, в которой сначала по
воскресным дням, а затем и по субботним преподавались: «чтение на финском и
русском языках, письмо и счет». Занятия вел крестьянин Юхани Кяйвяряйнен. После
его смерти в 1856 году школьное дело продолжил его ученик Адам Пехонен. Это
учебное заведение размещалось в приходском доме, близ кирхи Святой Троицы.
С 1844 года под надзором пастора Германа
Кордеса существовала приходская лютеранская школа в городе Гатчине,
находившаяся в доме пастората лютеранской кирхи Святого Николая. Занятия в ней,
«по особо выданному им обязательству», проводил кистер Гинц. В школьную
программу входило преподавание: «чтения и письма на русском и финских языках и
закону Божия лютеранского исповедания». В школе обучалось 19 мальчиков.
Согласно штатному расписанию за 1853 год, финский учитель получал жалование –
58 рублей.
К середине ХIХ века во всех приходах
Ингерманландии имелись воскресные школы. В шестидесятых годах позапрошлого
столетия были открыты первые волостные учебные заведения с русскими и финскими
классами, вскоре преобразованные в училища. Появляются земские школы.
Важным событием стало открытие в 1863 году
близ города Гатчины Колпанской учительской семинарии, готовящей кадры
для финских начальных школ, органистов и канторов. Первым директором семинарии
был Оскар Гроудстрём. В 1866 году состоялся первый выпуск одиннадцати
семинаристов. Из стен этого знаменитого учебного заведения вышли сотни будущих
педагогов и священнослужителей, общественных и национальных деятелей
Инкери.
Старейшими в окрестностях Гатчины являются Таицкая и
Пудостьская финские школы Скворицкого лютеранского прихода, основанные в 1866
году.
В том же году состоялось открытие Ново-Александровской
школы в Дудергофе. «В воскресенье, 25 сентября, происходило открытие финской
народной школы в Дудергофе, учрежденной средствами и по общему желанию местного
прихода в память чудесного спасения 4-го минувшего апреля драгоценной жизни
Государя», – сообщала столичная газета «Русский инвалид». (4 апреля 1866 года
студент Дмитрий Каракозов совершил террористический акт против императора
Александра II в Петербурге, но промахнулся.)
По сведениям на 1913 год, в губернии имелось уже 229
финских национальных школ, не считая специализированных учебных заведений,
воскресных и профессиональных.
Приведу краткую характеристику наиболее известных
учебных заведений.
Войсковицкое приходское училище
Основано в 1885 году, находилось в деревне Сеппелево,
в здании, возведенном из строительных материалов, пожертвованных бывшим
помещиком А.И. Горвицем. Значительную помощь в становлении учебного заведения
оказали пастор Шпаньковской лютеранской кирхи Святой Марии Юхо Сааринен (он же
был законоучителем) и сельский староста С.И. Каунонен. Войсковицкому
крестьянскому Обществу новое здание обошлось в 2.200 рублей. Краткое описание этого
училища содержится в сборнике «Положение начального народного образования в
С.-Петербургской губернии в 1892-1893 гг.», изданном в 1895 году:
«При школе есть двор в 18 кв. саж.; огорода нет, хотя
земля для него имеется. Класс и квартира учителя весьма неудобные и холодные.
Ночлежного приюта не имеется, но из дальних деревень по необходимости остается
в училище ночевать ежедневно до 15 детей, что, конечно, еще сильнее дает
чувствовать антисанитарные условия помещения. Школа содержится на средства земства,
сельского общества и на проценты специального капитала; распорядителем кассы
состоит местный пастор. Посещается школа детьми из деревень: Сеппелево,
Питкеля, Дубицы, Веткола, Б. и М. Сяскеля, Тойвори, Хонгала, Ребола, Хиндикала,
Пеньгово, Сямеля, Чернова, Вангастароста, Илькино, Сигонемы, Б. и М. Борницы».
Состав учащихся – финны, в 1886 году количество детей
- 46. Школьные предметы: Закон Божий, финское чтение и письмо, арифметика,
пение и рисование. В 1891 году заведующий (он же учитель) Войсковицкого училища
Андрей Иванович Пакконен просил Царскосельское уездное земское Собрание
выделить денежное пособие: «на покупку орудий для производства на школьной
земле огороднических, садоводнических и сельскохозяйственных работ»; на эти
цели было выделено – 65 рублей.
В 1895 году на
VII губернском съезде земских врачей поднимался вопрос о состоянии начальных
школ в гигиеническом отношении. В своем докладе земский врач Гатчинского
участка Н.А. Колпаков упоминал, что в Войсковицком училище холодно и тесно, нет
помещений для верхней одежды и для ночлега в зимний период детей из отдаленных
деревень.
В 1897 году А.И. Пакконен добился открытия в училище
второго класса. В том же году уездная земская Управа, по ходатайству Училищного
Совета, учредила в Войсковицах должность помощника учителя: «ввиду крайнего
переполнения сего училища», с жалованием 180 рублей в месяц. С 1 января 1900
года в штате учебного заведения появилась должность второго учителя. До 1899
года учителем работал В.П. Молчанов, его сменил С.М. Климков, выпускник
Гатчинской учительской семинарии.
В 1900 году уездное земское Собрание, по ходатайству
Училищного Совета, разрешило крестьянам Войсковицкого сельского Общества
«израсходовать 30 рублей, из сбора за обучение посторонних учеников в
Войсковицком училище, на уплату за помещение для параллельного класса этого
училища». В 1904/05 год в училище
устраивались чтения для народа «с показом туманных картинок».
В 1911 году количество учащихся: 74 мальчика и 29
девочек. В это время заведующим и старшим учителем был упоминаемый выше А.И.
Пакконен, выпускник Колпанской учительской семинарии (жалование – 400 рублей в
год), учителем – Семён Васильевич Климков, выпускник Гатчинской учительской
семинарии (жалование – 180 рублей), в 1910-1917 годах упоминается учитель Иван
Андреевич Тикка.
После Октябрьской революции учебное заведение было
преобразовано в школу 1-й ступени обучения, в 1921 году количество учащихся –
64. В 1928 году заведующим Войсковицкой начальной школы был Иосиф Семёнович
Тикка.
Гатчинское волостное/земское училище
Существовало с конца 1860-х годов при волостном
правлении в деревне Сокколово, в 2-х верстах от Гатчины, в отдельном удобном
помещении. На его содержание деньги отпускались волостным правлением по мере
надобности. Учебные пособия выделялись уездным Земством и Министерством
народного просвещения. Первым учителем был Андрей Петрович Куйванен, выпускник
Колпанской учительской семинарии, его жалованье составляло 300 рублей в год.
Число учащихся в 1872 году – 42 мальчика и 2 девочки, имелся ночной приют.
Училище посещали дети из Гатчины и окрестных мест: городского предместья
Мариенбург, деревень Большое и Малое Рейзино.
В 1888 году учебное заведение было преобразовано в
земское 2-классное училище с двумя классами: русским и финским. Многие годы
здесь работал учитель Абрам Ионасович Везико, выпускник Колпанской учительской
семинарии (жалование – 350 рублей). В 1902 году постановлением Собрания
Царскосельского уездного Земства ему было выдано 50 рублей единовременного
пособия: «на воспитание двух сыновей в Гатчинском реальном училище». В 1904
году, для прохождения курса лечения в Крыму, А.И. Везико Земством была оказана
помощь – выдано пособие в размере 180 рублей.
В Отчетах по народному
образованию Царскосельского уезда за 1904/05 учебный год сообщается о
деятельности учителя А.И. Везико: под его руководством в училище устраивались
чтения для народа «с показом туманных картинок», мероприятие проходило 27 раз,
чаще, чем в других учебных заведениях уезда. В 1904 году в училище был введен
3-летний курс обучения. Количество учащихся в 1911 году: 62 мальчика и 32
девочки. С 1904 по 1913 год здесь работали учитель Александр Васильевич
Кюллёнен и его жена «мадемуазель Кюллёнен».
Кобринское земское
училище
Год открытия 1900. Училище находилось в деревне
Кобрино Гатчинской волости, близ лютеранской кирхи Святой Екатерины, в
приспособленном здании. В 1902 году на средства владельца усадьбы «Кобрино»
Н.А. Маркевича удалось построить новое двухэтажное здание. Усердие помещика и
его дальнейшая деятельность в качестве попечителя этого учебного заведения были
отмечены благодарностью Царскосельского уездного земского Собрания.
В учебном заведении имелись финский и русский классы.
В 1905 году был введен 2-годичный курс обучения. В 1908 году земское Собрание
постановило выдать 30 рублей в качестве вознаграждения: «за преподавание Закона
Божия ученикам лютеранского вероисповедания в Кобринской школе». С момента
открытия училища учителями работали Яков Иванович Демидов и его супруга Мария
Демидова. Закон Божий вели в финском классе местный пастор Николай Сонни, в
русском классе – настоятель Суйдинской церкви Воскресения Христова Николай
Быстряков. С 1912 года училищем заведовал кистер Кобринской кирхи Юрий
Андреевич Уминг, здесь также работала учителем его дочь, Любовь Юрьевна, в
замужестве Покровская. Семья Умингов проживала в училищном здании.
После Октябрьской революции учебное заведение было
преобразовано в школу 1-й ступени обучения. В 1918-1919 годах училищем заведовал
Ю.А. Уминг. В 1921 году в русском классе обучалось 56 детей, в финском – 28. В
1926 году начальная школа была преобразована в 7-летнюю школу-колонию с
сельскохозяйственным уклоном и переведена в бывшую усадьбу «Кобрино», позднее
это учебное заведение называлось Школа крестьянской молодежи, в 1928 году
заведующим был Иван Гаврилович Вянни.
Колпанское земское
училище
В 1882 году в
этом приходе было открыто земское училище. С этого времени здесь учительствовал
Андрей (Антти) Петрович Куйванен (1851-1902 гг.), уроженец деревни Малое
Колпино, выпускник Колпанской учительской семинарии (жалование – 350 рублей),
ранее работавший в Гатчинском волостном училище. В последние годы он был
кантором Колпанской кирхи. В 1902 году его вдове уездным Земством была назначена
пенсия и выплачено единовременное пособие. В 1881-1883 годах учителем был Пааво
Пииппонен, выпускник Колпанской учительской семинарии.
Приговором крестьян Малоколпанского Общества от 16
сентября 1889 года земское училище было преобразовано в 2-классное. Известно,
что в том же году Мало-Колпанское училище было переведено из старого здания в
новое. Значительную помощь в строительстве здания оказал волостной старшина и
гласный Царскосельского земского уездного Собрания Иван Адамович Остонен; от
уездного Земства ему была выражена благодарность.
В 1903 году в связи с большим количеством учащихся (90
детей) в штате училища появилась должность «помощник учителя». С 1895 года
здесь несколько лет учительствовал И.А. Кют (жалование – 275 рублей), в
1902-1917 годах учителем была Феофания Андреевна Иванова; в 1913 году – Андрей
Иванович Поккинен, выпускник Колпанской учительской семинарии. В начале ХХ века
в училище имелись финский и русский классы. В 1912 году количество учащихся: 43
мальчика и 31 девочка.
После Октябрьской революции учебное заведение было
преобразовано в школу 1-й ступени обучения. В 1921 в русском классе обучалось
50 детей, в финском – 56. В 1928 году заведующим школой был Иван Андреевич
Поккинен.
Пудостьское
земское училище
Училище открыто в 1875 году в специальном здании,
построенном усердием волостного старшины и гласного Царскосельского земского
уездного Собрания Ивана Адамовича Остонена. Основную сумму для его
строительства, приобретения мебели и учебных пособий выделило уездное Земство.
Состав учащихся – финны, училище посещали дети из деревень Большая Пудость,
Новая Пудость, Репузи, Мюллякюля и других. В 1882 году здесь обучалось 36
мальчиков и 14 девочек.
В 1885 году решением уездного земского Собрания
училище в Пудости было временно закрыто по несоответствию требованиям
благоустройства школы; уездное Собрание постановило: «объявить сельскому
обществу о безотлагательной необходимости привести школьное помещение в
исправленное состояние». В восьмидесятых годах при училище был устроен огород и
разбит фруктовый сад. Проводились занятия по сельскому хозяйству. Летом 1891
года, на организованные Санкт-Петербургской губернской Управой в Гатчине курсы
плодоводства и огородничества, был командирован учитель Пудостьского училища. В
1875-1906 годах учителем работал Абрам Фомич Кайянен, выпускник Колпанской
учительской семинарии (жалование – 500 рублей), имевший много благодарностей, в
1905 году за усердную, многолетнюю службу он получил премию – 100 рублей. В
1882 году упоминается учитель Адам Абрамович Мальм. В 1906 году училище стало
2-классным, тогда же была утверждена должность второго учителя, открыты русские
и финские классы. С 1906 года учителем работал Петр Иванович Варвас, в
1906-1917 годах – Абрам Генрихович Хямяляйнен, в 1911 году упоминается
«мадемуазель Виролайнен-Семёнова». В 1911 году количество учащихся: 52 мальчика
и 29 девочек.
После
Октябрьской революции учебное заведение было преобразовано в школу 1-й ступени
обучения (в 1928 году – заведующий Петр Иванович Варвас).
Староскворицкое
волостное/земское училище
Существовало с 1870 года при Скворицком волостном
правлении. На устройство учебного заведения из земских сумм было выделено 100
рублей, в 1871 году – 75 рублей. Находилось в удобном помещении, состав учащихся:
финны. Учитель до 1875 года – Авраам Кайянен, выпускник Колпанской учительской
семинарии (жалованье – 200 рублей). На содержание училища ежегодно выделялось
85 рублей. Число учащихся в 1872 году: 35 мальчиков и 5 девочек. В 1875-1876
годах – учитель Вильгельм Финне, уроженец деревни Малое Колпино, выпускник
Колпанской учительской семинарии; до 1880 года – учитель Александр Лиукконен,
уроженец деревни Таровицы Шпаньковского прихода, выпускник Колпанской
учительской семинарии. С 1879 по 1881 годы здесь учительствовал Адам (Аатами)
Абрамович Мальм, в 1881-1882 годах – Яаакко Пуолаккайнен, в 1882-1889 годах –
Йохан Саволайнен, в 1884-1885 годах – Моозес Кайпиайнен, все они были
выпускниками Колпанской учительской семинарии. Йохан Саволайнен впоследствии
был волостным писарем в Скворицах и начальником пожарной дружины, заведовал
приходской библиотекой.
В конце ХIХ
века училище было преобразовано в земскую 2-классную школу. В 1905 году введен
4-летний курс обучения, был открыт русский класс. Заведующим и старшим учителем
был Моисей Осипович Ярвелайнен, выпускник Колпанской учительской семинарии
(жалование – 400 рублей), учителем – Сарра Ивановна Ярвелайнен, выпускница
Царскосельского приходского училища (жалование – 180 рублей). Некоторое время
учителем здесь работал Исаак Химяляйнен (прим. 1885-1923 гг.), уроженец деревни
Кезелево, выпускник Колпанской учительской семинарии, кантор Сквориц-кой кирхи.
Впоследствии его перевели в Пязелевскую земскую школу, в окрестности города
Павловск, там он служил кантором в Славянской кирхе. В 1913 году в Скворицах
работали учителя: Исаак Матвеевич Иортика и Софья Александровна Шотовская.
Количество учащихся в 1911 году: 67 мальчиков и 29 девочек.
После Октябрьской революции учебное заведение было
преобразовано в школу 1-й ступени обучения. Из прежних учителей здесь работал
И.М. Иортика (ск. в 1924 г.), эту школу окончила его дочь Эльза Исааковна (род.
в 1912 г.), впоследствии ставшая учительницей. В 1925 году на базе школы 1-й
ступени обучения в Скворицах была открыта школа крестьянской молодежи (директор
– Исаак Филиппович Пакконен).
Таицкое земское
училище
Существовало с 1875 года в деревне Большие Тайцы.
Здание было построено под руководством и присмотром местного уроженца,
волостного старшины Староскворицкой волости и гласного Царскосельского земского
уездного Собрания Ивана (Юхана) Адамовича Остонена. Состав учащихся – финны. С
1879 по 1899 год заведующий и учитель – Адам (Аатами) Абрамович Мальм,
выпускник Колпанской учительской семинарии (жалование – 450 рублей).
Известно, что в 1881 году в здании школы случился
пожар. В том же году свой дом для размещения школы предоставил волостной
старшина – И.А. Остонен. В 1881 году на очередном Собрание уездное Земство
постановило выразить ему благодарность: «за безвозмездное предоставление своего
нового дома под помещение Таицкой школы и учительницы, после пожара, и вообще
за его постоянное содействие школьному делу в Староскворицкой волости». На
страховые деньги было построено новое здание. В 1892/93 учебном году в училище
находилось 58 учеников.
В 1899 году ученики и учителя приняли участие в
торжествах, посвященных 100-летнему юбилею А.С. Пушкина, об этом сообщается в
«Отчете о состоянии народного образования в Царскосельском уезде за 1898/9
год»: «Праздник состоялся 27 мая на мызе Попечителя Таичкого училища И.А.
Остонена. Здесь в одной из риг, украшенной флагами, зеленью и подобающими
случаю надписями, была устроена сцена, на которой красовался бюст А.С. Пушкина.
Утром все дети были на церковном богослужении в кирхе, после чего им был предложен
обед. Празднование началось пением учащимися гимна сочинения Пушкина и чтением
его биографии, после чего детьми были прочитаны стихотворения А.С. Пушкина и
пропеты актовая песнь, кантата поэту. В заключение член Совета А.К. Янсон
сказал несколько слов о значении А.С. Пушкина и настоящего праздника, после
чего окончившим ученикам были выданы свидетельства, сборники сочинений и
портреты чествуемого поэта. Торжество закончилось народным гимном, исполненным
всеми присутствующими под аккомпанемент оркестра, затем дети были оделены
гостинцами и отпущены домой».
В 1910-1917 годах учителем работал Иван Парфентьевич
Куттанен, выпускник Колпанской учительской семинарии. В 1913 году, за особые
труды на ниве просвещения, И.П. Куттонен был Высочайше пожалован серебряной
медалью «За усердие», для ношения на груди на Александровской ленте.
Количество учащихся в 1911 году: 29 мальчиков и 14
девочек. В Тайцах имелось отдельное русское училище, в период дачного развития
поселка было открыто реальное училище. В 1911 году попечителем Таицких финских
и русских училищ был избран В.И. Штейнингер.
После Октябрьской революции финское учебное заведение
было преобразовано в школу 1-й ступени обучения (в 1928 году – заведующая
Екатерина Ивановна Рокка).
Андрей Бурлаков