Бумажный полис ОМС станет необязательным

В информационной системе
Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) на каждого
россиянина создана уникальная электронная регистровая запись, по сути - это и
есть электронный медполис, пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Доступ к таким записям должен быть у каждой поликлиники и больницы. Поэтому
предъявлять бумажный документ при посещении врача будет не нужно, достаточно
показать паспорт.
При формировании
свидетельства о рождении на ребенка и появлении об этом электронной записи в
Едином государственном реестре ЗАГС цифровой полис ОМС будет формироваться
автоматически. Сведения о нем родители новорожденного получат в личном кабинете
на портале госуслуг. Страховую медорганизацию назначит территориальный ФОМС: он
будет распределять новых застрахованных граждан пропорционально между всеми
страховыми медорганизациями в регионе, пояснила руководитель федерального ФОМС
Елена Чернякова. Она уточнила, что при желании мать сможет поменять
страховщика.
Взрослым оформлять
медполис пока будут по заявлению. Оно потребуется, если ранее этого документа у
человека не было, например, потому что он недавно получил российское
гражданство. Подать заявление можно в электронном виде на портале госуслуг, а
также при личном обращении в МФЦ.
Позже электронный полис
ОМС будет формироваться автоматически и на взрослых, для этого в законе предусмотрено
взаимодействие фонда с федеральными ведомствами, подчеркнула Чернякова.
«Российская газета» https://rg.ru/2021/12/09/bumazhnyj-polis-oms-stanet-neobiazatelnym.html
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