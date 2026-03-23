Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 марта

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 марта 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

24.03.2026 с 09:00 до 18:00

Рождественское ТУ:

с. Рождествено, ул. Песчаная.

 

24.03.2026 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское.

 

24.03.2026 с 09:00 до 18:00

Г. Гатчина:

тер. СНТ Электронстандарт (Промзона-1).