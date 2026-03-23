Ураза-Байрам собрал гостей в Гатчине

В праздничной встрече приняли участие представители органов власти и духовенства. Поздравить членов общественной организации «Татарско-Башкирское общество «Юлдаш» («Попутчик») пришли глава Гатчинского округа Виталий Филоненко, заместитель главы администрации Гатчинского округа по внутренней политике Ольга Мясникова, председатель Татарской культурной автономии Санкт-Петербурга Раис Яркаев, председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленинградской области Артур Мухитдинов, постоянный представитель республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Шамиль Шайахмедов и другие уважаемые гости.

Выступая перед собравшимися, Шамиль Шаяхметов передал слова приветствия от руководства республики и постоянного представительства, поздравил мусульман региона с завершением священного месяца Рамадан.

Шамиль Шаяхметов подчеркнул важность сохранения духовно-нравственных ценностей, родного языка и культурных традиций, отметив «значительный вклад татарской и башкирской общины Гатчинской земли в укрепление межнационального согласия и развитие социально-экономических связей между регионами».

Председатель общества «Юлдаш» Ильяс Норов рассказал о деятельности организации, направленной на сохранение этнокультурного наследия, и поблагодарил всех участников мероприятия за активную общественную работу.

Праздничное мероприятие проходило в кафе «Империал». Гости смогли насладиться атмосферой тепла и радушия, разделив радость одного из главных праздников ислама. Концертная программа, подготовленная силами творческих коллективов, включала в национальные песни и танцы.

Татьяна Можаева