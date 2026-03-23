«Наш батька»

У входа в ЦТЮ стоят казаки. Объятия, троекратные поцелуи со вновь подходящими собратьями. У всех на груди медали и ордена. Среди наград немало боевых. Малые казачата шумно носятся между старшими, цепляясь за широкие галифе с красными лампасами. Этим вечером в центре Гатчины словно образовалась небольшая казачья станица. Казаки пришли вспомнить, помянуть своего родного человека Владимира Жилина. Но не только они, а многочисленные жители Гатчины, которые знали его.

На экране концертного зала большая черно-белая фотография. Владимир Михайлович Жилин цепким, пронизывающим взглядом привычно всматривается в лица присутствующих. Все, кто хорошо его знал, прекрасно понимают, что сейчас же за строгим оценивающим взглядом последует лучезарная улыбка. Напускная строгость – одна из многочисленных его ипостасей. Но он уже больше никогда не улыбнется. 3 октября прошлого года Владимир Жилин скоропостижно скончался.

Концерт «Батька» - дипломная работа его дочери Анны Вейман, студентки Санкт-Петербургского института культуры. Уже после представления удалось отвлечь на несколько минут Анну от многочисленных поздравлений, совместных фотографий и букетов цветов. Девушка, кстати, очень похожа на отца. Прежде всего, глаза, взгляд - тот же лучистый, доброжелательный. Но нет никаких сомнений, что взгляд этот способен в мгновение ока превратиться в острый, пронзительный, как у Владимира Михайловича. Она ведь режиссер, как и отец.

- Анна, наверное, тяжело было работать над этой программой? Всё же посвящен он родному человеку.

- Да, нелегко. Но в то же время работа над биографией отца, попытка восстановить эпизоды из его жизни, помогали легче переносить боль утраты. Я понимала, что многие, даже хорошо знавшие его люди, не представляли, что он не только руководитель военно-патриотического объединения «Отчий край», но и музыкант, режиссер. Работа была трудной, но, как сказал мой брат Михаил: «Надо идти, делать свое дело, всё остальное, все эмоции – потом». Я понимала, что никто другой, кроме нас с братом, не сможет рассказать об отце так искренне, по-настоящему.

Слова «искренне», «душевно», «честно» наиболее точно характеризуют происходящее на сцене концертного зала ЦТЮ в этот вечер. Ведущий концерта Борис Дёмин приглашает на сцену одного за другим почетных гостей - заместителя главы администрации Гатчинского округа Ольгу Мясникову, депутата Законодательного собрания Татьяну Бездетко, помощника депутата Законодательного собрания Людмилы Тептиной – Ирину Лебедеву, директора «Гатчинской ледовой арены» Александра Архарова и многих, многих других. Выступающие делились личными воспоминаниями о работе с Владимиром Михайловичем, выражали надежду, что его дело по патриотическому воспитанию молодежи будет продолжено.

По решению «Фонда социальных программ» имя Владимира Михайловича Жилина будет вписано в «Золотую книгу Ленинградской области».

Гаснет свет, начинается концертная программа. Воспитанники «Отчего края», курсанты из Почетного караула города Гатчина демонстрируют чудеса ловкости при работе с карабинами. Оружие то взлетает под потолок, то пропеллером крутится в умелых руках. Зал полон. Возгласы «Любо!» звучат рефреном на протяжении всего представления.

Эпизоды из жизни Владимира Михайловича сменяют друг друга. Детство в Иркутске, школа военно-музыкальных воспитанников, работа в Ивановском драматическом театре, свадьба. Режиссер-постановщик Анна Вейман находит для каждой из страниц биографии отца неожиданные решения. Это не буквальное воспроизведение эпизодов из жизни, но образ, метафора, когда один музыкальный или танцевальный номер может сказать об атмосфере тех лет, о взглядах и интересах отца больше, чем документальное их воспроизведение.

Например, период жизни Владимира Михайловича с обучением в Кузбасском институте культуры, увлечение джазом, игра на саксофоне. Актер и режиссер-постановщик массовых мероприятий Олег Корух замечательно исполняет на саксофоне знаменитую «Summertime» Джорджа Гершвина. Затем на сцене появляются ребята из студии брейк-данса «Подполье», семейный ансамбль казачьей песни «Белый стан», ансамбль «Казачья доля» … Казалось бы, странное соседство, но именно в этом многообразии и заключена главная мысль представления: Владимир Жилин был разным, каждый человек проходит свой неповторимый путь.

В сопровождении вокально-инструментального ансамбля «Балаган» и ансамбля бального танца «Жемчужина» меняются вехи жизни Владимира Жилина.

Эмоционально очень сильный момент, когда на экране появляются кадры семейной хроники Жилиных. Свадьба, Владимир Михайлович, совсем еще молодой и непохожий на того казака Жилина, каким мы привыкли его видеть в последние годы, надевает кольцо будущей супруге Марине, с которой они проживут 21 год, пока она не уйдет из жизни.

На сцене ансамбль русской песни «Горница» исполняет песню «Спит вода»:

Мы вдвоем на берегу,

Голубеют дали...

Я тебя уберегу

От любой печали.

Слезы на глазах у зрителей. Как быстро убегает время, уходит жизнь.

Девушки из театра костюма «Катюша» под песню «Казачья грусть» в исполнении Бориса Дёмина продемонстрировали зажигательный танец с плетками. Создатель «Катюши» и ее бессменный руководитель Людмила Михайловна Иванова, родная сестра Владимира Жилина, рассказала: «Вот эти плетки, с которыми выступают девочки, Володя плел сам. Не хотел по началу, ворчал, но сплел. Он, вообще, был на все руки мастер. Трудное детство, интернат… Оттуда такая закалка и множество умений, которые пригодились в жизни. Он ведь и столяром поработал три года, когда переехал в Гатчину. Я его уговорила переехать сюда. Марина, супруга, поддержала. Здесь, в Гатчине, в «Отчем крае», он нашел себя».

1990-е годы в музыкально-биографическом концерте «Батька» прошли под аккомпанемент песни Владимира Высоцкого «Мы вращаем Землю» в исполнении лауреата международных конкурсов Динара Байтемирова. Годы разрухи, беспризорности, когда люди слова и дела, такие как Владимир Михайлович Жилин, не могли равнодушно смотреть на всё происходящее вокруг и предпринимали попытки как-то спасти детей от разлагающего влияния улицы. В 1998 году начинает свою деятельность «Отчий край».

Борис Дёмин приглашает на сцену одних из первых воспитанников «Отчего края» Алексея Ефремова, Артема Виноградова и дочь Владимира Михайловича - Анну.

- Сегодня на сцене должен был стоять и мой брат Михаил Владимирович Жилин, тоже воспитанник объединения, созданного нашим отцом, но он сейчас на СВО. Очень рассчитывал подгадать отпуск к вечеру памяти отца, но не сложилось. Михаил записал нам весточку на видео.

«Обстановка на фронте пока не предполагает отпусков, приходится записывать видео, но мысленно я с вами, родные. Отец начинал свою деятельность в «Отчем крае» когда слово «патриотизм» было едва ли не ругательным. Он полагал, что если не его поколение, то хотя бы следующее сумеет пронести огонь любви к Родине и передать его последующим. В этом суть его жизни - нести огонь и передавать другому, а не молиться на пепел. Многие парни из «Отчего края» сейчас на фронте. Есть погибшие и раненые, но мы не посрамим чести «Бати», как его называли все наши воспитанники. Победа будет за нами»!

- Я благодарна судьбе, что Владимир Михайлович Жилин – это мой батька! - говорит Анна.

- И мой, - подхватывают ребята на сцене. - И мой! И мой батька! – слышится в зале.

- И наш! - хором выкрикивают мальчишки из Парадного караула Гатчины.

В зале возникает атмосфера той искренности и душевной теплоты, которую редко сегодня встретишь в нашей полной хлопот и повседневной суеты жизни. Владимир Жилин, даже покинув этот мир, продолжает объединять людей – семью, воспитанников, друзей и знакомых.

Андрей Павленко

Фото организаторов